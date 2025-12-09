VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Instituto Nobel canceló la conferencia de prensa de María Corina Machado prevista para este martes

    La rueda de prensa que la opositora venezolana tenía previsto dar este martes en el Instituto Nobel de Oslo, la víspera de recibir el premio de la Paz, fue sido cancelada.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León
    Foto: X @MariaCorinaYA

    La conferencia de prensa prevista para este martes en Oslo con la opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue definitivamente anulada, informó el Instituto Nobel en la capital noruega, y no se puede en estos momentos prever cómo y cuándo la exdiputada llegará a la capital noruega, añadió la organización.

    Esta decisión se dio a conocer después de que -horas antes- la organización anunciara el aplazamiento del encuentro con la prensa, sin especificar el horario del evento ni los motivos concretos. El Instituto Nobel indicó que cualquier nueva convocatoria se notificaría “con un mínimo de dos horas de antelación” a los medios, no obstante el portavoz del Instituto Nobel de Noruega, Erik Aasheim, dijo que la conferencia “no tendrá lugar hoy”.

    Y luego agregó: “María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que fue venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia” de entrega del Nobel, que está programada para el miércoles en el ayuntamiento de Oslo.

    El sábado anterior, la institución había asegurado que la propia Machado, líder opositora venezolana y de 58 años, había confirmado telefónicamente su viaje para asistir a la gala de premiación.

    Este mismo martes, su hermana, Clara Machado Parisca, dijo en una entrevista desde Oslo con la emisora colombiana Blu Radio que la intención de la premio Nobel es “estar aquí con nosotros” y por eso la están esperando “con fe de que va a llegar muy pronto”.

    “Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada”, agregó la hermana, quien dijo no tener información de si la dirigente opositora ya salió de Venezuela.

    No obstante, el paradero de Machado continúa siendo desconocido, ya que permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras las elecciones presidenciales en Venezuela.

    Machado entró en la clandestinidad luego de que Nicolás Maduro fuera investido para un tercer mandato en forma “inconstitucional” tras lo que ella denunció como un fraude electoral, mencionando que Maduro usurpó la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia y presentó copias de los votos emitidos como prueba, hechos que el oficialismo rechazó.

    La comparecencia pública de Machado en Noruega representaría la primera desde enero de 2025, cuando participó en una manifestación en Caracas.

