Mundo

Inundaciones dejan más de 1,4 millones de desplazados y 28 fallecidos en Pakistán

Un nuevo informe de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres detalló que el desbordamiento de los ríos Sutlej, Ravi y Chenab, provocado por lluvias torrenciales, ha afectado a más de 2.300 aldeas.

Por 
Europa Press
29/08/2025 August 29, 2025, Pakistan: LAHORE, PAKISTAN, AUG 29: View of destruction due to high level flood caused by heavy .downpour of monsoon season, at Farrukhabad in Lahore on Friday, August 29, 2025. The .National Disaster Management Authority (NDMA) has sounded a fresh flood warning, .cautioning that the Ravi River and its adjoining catchment areas could face severe flooding in the .coming days. POLITICA Europa Press/Contacto/PPI Europa Press/Contacto/PPI

Las autoridades de Pakistán informaron del desplazamiento de aproximadamente 1,4 millones de personas en uno de los peores episodios de lluvias torrenciales que se recuerdan en el país, que ya ha afectado a varias provincias, aumentando la cifra de fallecidos a 28 personas.

Un nuevo informe de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres (PDMA, por sus siglas en inglés), recogido por el diario digital pakistaní Daily Times, detalló que las inundaciones han afectado a más de 2.300 aldeas, obligando a trasladar a 418.000 personas que se encontraban aisladas por el agua a zonas más seguras.

En los últimos días, el este del país, sobre todo la provincia de Punyab, ha sido el punto más afectado por el desbordamiento de los ríos Sutlej, Ravi y Chenab, pero la alerta ya abarca a gran parte del territorio y a provincias como Sindh, Baluchistán y Khyber-Pakhtunkhwa.

Foto: Cuenta de C de Amjad Ali, ministro provincial de Khyber Pakhtunkhwa.

Se han instalado 511 campamentos de ayuda en los distritos más afectados, así como 351 puntos de atención médica y 321 centros veterinarios, ya que las autoridades paquistaníes han movilizado más de 400.000 cabezas de ganado a lugares seguros.

En Punyab, el desbordamiento del río Sutlej ha supuesto un “desafío” para la ciudad de Kasur, cercana a la frontera con India, a cuyas autoridades la PMDA ha acusado de dar información “insuficiente y poco fiable” sobre la crecida de los cauces de los ríos.

Anteriormente, Islamabad ya había culpado a Nueva Delhi de usar el agua como “arma de guerra” y de provocar de forma “abrupta e intencionada” las inundaciones al descargar agua de sus presas en la frontera.

El pronóstico para los próximos días se mantiene en un alto nivel de alerta, incluso hasta el 6 de septiembre en las zonas bañadas por el río Indo, y continúan las labores de prevención y desplazamiento de personas.

Más sobre:Pakistáninundacioneslluvias torrencialesdesplazadosfallecidos

COMENTARIOS

