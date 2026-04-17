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    Schalper destaca “mes intenso” del gobierno y dice que megarreforma busca “hacer un punto de inflexión” en el desarrollo de Chile

    Según apuntó el parlamentario, el proyecto presentado por el Mandatario pretende "dar un giro, después de muchos años de estancamiento económico".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Diego Schalper FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El jefe de la bancada de RN, Diego Schalper, abordó esta mañana los alcances del proyecto de megarreforma presentado por el Presidente José Antonio Kast, y con el que busca impulsar cerca de 40 medidas, entre ellas ajustes tributarios y cambios en beneficios educacionales.

    Consultado al respecto en conversación con Radio Agricultura, el parlamentario destacó en primera instancia el primer mes de gobierno, indicando que la cadena nacional en donde presentó el proyecto fue “excelente”.

    “No solamente se refirió al proyecto en particular, sino que dio cuenta de un intenso mes de trabajo donde se ha avanzado de manera inédita en la presentación de proyectos de desarrollo”, sostuvo.

    En cuanto a los logros, apuntó Schalper, recordó que ayer se registró el envío del primer avión con 40 personas expulsadas, mientras que en Salud, “ya están los decretos dictados, ya están empezando las políticas públicas en ejecución”.

    Ha sido un mes intenso, un mes de instalación, no exento sobresalto especialmente porque el gobierno anterior, no vamos a decir que dejó esto muy despejado”, afirmó positivamente.

    En este sentido, el parlamentario defendió el megaproyecto de reconstrucción, expresando que buscan con esto “hacer un punto de inflexión en el desarrollo económico de Chile”.

    “Acá lo que se pretende es dar un giro, después de muchos años de estancamiento económico, de manera de ganar competitividad tributaria, es decir, ponernos al nivel de la OCDE y de nuestros países que compiten”, señaló.

    Junto con esto, apuntó, este proyecto “trae una serie de cosas muy valiosas”.

    “Subsidio al empleo, mecanismos de repatriación de capital, exención a las ganancias del capital. O sea, hay una serie de cosas que nosotros confiamos que van a dinamizar la economía y por lo mismo, nos la estamos jugando esta Renovación Nacional por que se apruebe”, afirmó.

    Más sobre:NacionalDiego SchalperRNMegarreforma

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