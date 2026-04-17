Detienen a cuatro sujetos por robo de camión con electrodomésticos en Recoleta

Cuatro sujetos fueron detenidos por Carabineros en la comuna de Recoleta tras ser sorprendidos descargando el contenido de un camión robado.

Los hechos se registraron durante la mañana de este viernes, luego de que personal policial fuera alertado del robo de un camión con rampla cargado con electrodomésticos en la comuna de Lo Espejo.

A partir de la denuncia, efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 5ª y 9ª Comisaría, junto a personal territorial, realizaron diligencias que permitieron ubicar la rampla sustraída al interior de un galpón en Av. Einstein, en Recoleta.

En el lugar, Carabineros recuperó cerca de cien refrigeradores, a la vez que se logró la incautación de dispositivos inhibidores de señal.

En cuanto a los detenidos, estos se encontraban realizando el trasvasije hacia otro vehículo.

Posteriormente, el tractocamión fue encontrado en la comuna de Maipú, mientras que se mantiene vigente el encargo para dar con el conductor del vehículo.