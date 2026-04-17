Comisionado Soto apunta a un aumento en la detección de personas en la frontera con Bolivia: “Más del 90% fue reconducida fuera del país”

El comisionado presidencial para la Macrozona Norte, almirante (r) Alberto Soto, se refirió durante la mañana de este viernes a la situación fronteriza señalando que ha existido un aumento en la detección de personas en la frontera con Bolivia desde que asumió el Gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con Radio ADN, es que el comisionado presidencial explicó que las medidas aplicadas “nos ha dado como resultado un aumento de la conciencia situacional. Eso quiere decir que nos damos cuenta de qué está pasando la gente o qué está haciendo la gente”.

“Antes usted pudiese tener muy bajos números, pero si la frontera no está cubierta, o la capacidad de observación no está optimizada, simplemente en 1 mil kilómetros de frontera usted no se da cuenta de qué es lo que está pasando”, agregó.

Es así como mencionó que “Nosotros sí tenemos resultados al respecto, sí tenemos algunos datos que dicen que, evidentemente, estamos viendo mucho más, y estamos procediendo en consecuencia. La cantidad de gente detectada en la frontera con Bolivia, este primer mes de gobierno del presidente Kast, aumentó, pero de esa cantidad que aumentó, más del 90% fue reconducida fuera del país”.

En la misma línea, respecto al número el comisionado para la Macrozona norte sostuvo que “con Perú no tenemos pactos de reconducción, pero con Bolivia sí tenemos. Y si tú tienes 200 personas que entraron alrededor de ese número, 177 - 170, creo son, el 90% de eso se fue de vuelta”.

Zanja en la zona fronteriza

En la ocasión, Soto además se refirió a la construcción de la zanja en la zona fronteriza, apuntando que de acuerdo a sus cálculos esta presenta alrededor de un 20% de avance.

Según detalló la zanja al igual que otras herramientas, “requiere mantenimiento” y que “si el Estado lo abandona como prioridad, simplemente va a fracasar a futuro”.

En la misma línea, apuntó que son alrededor de 60 kilómetros los que se excavarán, aunque apuntando que “esta es una evaluación que estamos realizando todos los días. Si las rutas de ingreso van cambiando, esa evaluación también cambia. El plan no está escrito en piedra”.

Finalmente, respecto a los costos de la zanja, el comisionado señaló que “no son costos exorbitantes, apuntando que ”topes máximos debiera ser alrededor de 4.000 millones de pesos, para la zanja en particular. En otros obstáculos estamos en proceso de cotización, estamos en proceso de maximizar el costo efectividad, estamos muy conscientes de la situación presupuestaria que tiene el país".