Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial

Jóvenes reclutas participan en un ejercicio de entrenamiento táctico de campo de la región de Donetsk, el 1 de mayo de 2025, durante la invasión rusa de Ucrania. Foto: Archivo

La guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania cumplió este domingo 1.418 días, el mismo número de días que la Unión Soviética luchó contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, declaró el presidente Volodymyr Zelensky en su discurso vespertino.

El Ejército soviético pasó 1.418 días, desde el 22 de junio de 1941 hasta el 9 de mayo de 1945, luchando contra las tropas de Hitler en toda Europa, hasta finalmente expulsarlas desde las orillas del Volga hasta Berlín.

Zelensky comparó las tácticas de Rusia en Ucrania con las de los nazis, afirmando que Moscú está replicando el fascismo del siglo XX.

“La guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania se ha prolongado tanto como la guerra de la Alemania nazi contra la Unión Soviética”, declaró el presidente, citado por el diario The Kyiv Independent.

“Hoy (domingo) se cumple el día 1.418 de la guerra de Rusia contra Ucrania. Querían repetir, y repitieron, la burla del pueblo: repitieron el fascismo, repitieron casi todo lo peor del siglo XX”, señaló Zelensky.

Mientras la “operación militar especial” del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania cumplía 1.419 días este lunes, sus tropas permanecen estancadas en la región de Donetsk, a solo 48 kilómetros de donde lanzaron su ofensiva en febrero de 2022.

El Ejército de Putin no ha logrado capturar ni retener ni una sola capital regional en los territorios ucranianos que reclama como suyos. Y a pesar de meses de diplomacia liderada por Estados Unidos, no parece haber una posibilidad realista de paz en un futuro próximo, indicó el diario británico The Times.

“Durante esta guerra, Rusia ha cometido atrocidades en suelo ucraniano a una escala y una brutalidad sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no ha logrado quebrantar a Ucrania ni el espíritu de nuestro pueblo”, escribió Andrii Sybiha, ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, en X.

Se sabe que casi 160.000 soldados rusos han muerto en Ucrania, según una investigación del servicio ruso de la BBC y Mediazona, un sitio web de la oposición. El número de fallecidos podría ascender a 352.000, según informaron el mes pasado. Al menos 19 generales rusos han muerto, según un informe de The Insider, un sitio web de la oposición prohibido por Moscú.