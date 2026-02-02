SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán afirma que “examina” los detalles de “varios procesos diplomáticos” para reiniciar conversaciones con EE.UU.

    Teherán destaca que el "marco" para las negociaciones sobre su programa nuclear "está basado en los tratados internacionales".

    Por 
    Europa Press
    Imagen del 6 de enero de 2026 de personas conduciendo junto a una valla publicitaria que muestra a Qassem Soleimani, excomandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en el centro de Teherán, Irán. Foto: Xinhua Sha Dati

    El Gobierno de Irán ha asegurado este lunes que está “examinando” los detalles de “varios procesos diplomáticos” para abordar las tensiones con Estados Unidos y unas posibles conversaciones sobre su programa nuclear, en el marco de las reiteradas amenazas vertidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque contra el país asiático.

    “En esta etapa estamos examinando los detalles de varios procesos diplomáticos”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha subrayado que “países de la región están trabajando para reducir las tensiones”, en referencia a su mediación en el intercambio de mensajes con Estados Unidos.

    En esta línea, ha expresado su deseo de que pueda alcanzarse un acuerdo para la reapertura de conversaciones y ha ensalzado que los países de la región “estén intentando jugar un papel positivo, no como los países europeos, que intentan elevar las tensiones”.

    “El hecho de que los países de la región trabajen de forma colectiva y presten especial atención a evitar un recrudecimiento de las tensiones es una indicación del hecho de que son muy conscientes de las consecuencias de cualquier aventura estadounidense”, ha argumentado, después de que Teherán alertara de que un ataque de Washington derivaría en un conflicto en Medio Oriente.

    “Irán siempre ha mostrado que está abierto a usar la diplomacia”, ha destacado. Así, ha reiterado que “las amenazas no son compatible con la diplomacia” y ha agregado que Teherán “tendrá en mente las experiencias pasadas en relación con la violación de promesas por la otra parte”, en referencia a Estados Unidos.

    De esta forma, ha explicado que “el culmen del engaño tuvo lugar durante la guerra de doce días”, en referencia a la ofensiva lanzada por Israel contra Irán en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos contra tres instalaciones nucleares. Los ataques fueron lanzados en medio de un proceso diplomático entre Teherán y Washington para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018.

    Baqaei ha reseñado además que “durante los últimos 10 años ha habido repetidas experiencias sobre violaciones de sus promesas y engaños por parte de Estados Unidos”, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. “No nos tomamos esta experiencia a la ligera y la tendremos en cuenta en cada decisión”, ha argumentado.

    En este sentido, ha esgrimido que “el marco para las negociaciones sobre el asunto nuclear es claro y está basado en los tratados internacionales”. “Nuestra base en este tema son los tratados internacionales y el Derecho Internacional”, ha dicho, al tiempo que ha señalado que “el derecho de Irán al uso pacífico de la energía nuclear está reconocido, por lo que no se va a crear un nuevo marco”.

    “El asunto nuclear ha sido una excusa desde hace años y ha sido usado como una base para aplicar presión, sanciones y, en última instancia, imponer una guerra a Irán”, ha remarcado Baqaei durante su rueda de prensa, en la que ha puntualizado que Teherán reclama una retirada de las “opresivas sanciones” de cara a unas negociaciones.

    Intensificación de contactos regionales

    El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido durante los últimos días conversaciones con sus homólogos de Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Pakistán y Turquía para abordar las amenazas de Estados Unidos y lograr un marco para reiniciar los contactos, para lo que además realizó la semana pasada una visita oficial a Ankara.

    Las autoridades turcas se han pronunciado recientemente contra un ataque estadounidense contra Irán, mientras que países como Arabia Saudita han pedido contención y han trasladado a Teherán que no permitirán que su territorio sea usado para una ofensiva, si bien Trump ha mantenido sus amenazas y ha incrementado el despliegue militar estadounidense en Medio Oriente.

    Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

    El Gobierno iraní cargó duramente contra Estados Unidos por el hecho de que la ofensiva fuera lanzada en medio de sus contactos para lograr un acuerdo y ha argumentado que los ataques fueron una prueba de que Washington no negociaba de buena fe y buscaba en realidad un conflicto armado y no una solución negociada al contencioso.

    Más sobre:IránEE.UU.TrumpPrograma nuclearAbbas AraqchiArabia SauditaTurquíaAnkaraMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué EEUU necesita reforzar sus defensas aéreas en Medio Oriente antes de un potencial ataque a Irán, según reportes

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

    Por qué la decisión de Bad Bunny de hablar contra el ICE fue una “decisión arriesgada”, según los comentaristas

    Kast evita abordar eventual respaldo a candidatura de Bachelet y emplaza al gobierno a dedicarse a solucionar la contingencia del país

    Llega montaje de flamenco que homenajea a Pablo Picasso

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    2.
    Trump ordena no intervenir en protestas organizadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”

    Trump ordena no intervenir en protestas organizadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”

    3.
    Laura Fernández gana las elecciones presidenciales de Costa Rica y asegura la continuidad del oficialismo

    Laura Fernández gana las elecciones presidenciales de Costa Rica y asegura la continuidad del oficialismo

    4.
    Trump amenaza con demandar al presentador de la gala de los Grammy por vincularlo a Epstein

    Trump amenaza con demandar al presentador de la gala de los Grammy por vincularlo a Epstein

    5.
    Identifican a los agentes federales que causaron la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

    Identifican a los agentes federales que causaron la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Servicios

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Rating del domingo 1 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 1 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Sevilla en TV y streaming

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU
    Chile

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Kast evita abordar eventual respaldo a candidatura de Bachelet y emplaza al gobierno a dedicarse a solucionar la contingencia del país

    Rating del domingo 1 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ministro Grau celebra Imacec de diciembre y defiende las cifras fiscales tras críticas de Quiroz
    Negocios

    Ministro Grau celebra Imacec de diciembre y defiende las cifras fiscales tras críticas de Quiroz

    El dólar cae en medio de los sorpresivos datos de Imacec de diciembre

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas

    Por qué EEUU necesita reforzar sus defensas aéreas en Medio Oriente antes de un potencial ataque a Irán, según reportes
    Tendencias

    Por qué EEUU necesita reforzar sus defensas aéreas en Medio Oriente antes de un potencial ataque a Irán, según reportes

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

    Por qué la decisión de Bad Bunny de hablar contra el ICE fue una “decisión arriesgada”, según los comentaristas

    Chile inicia sus entrenamientos para la Copa Davis mientras Serbia anuncia la baja de sus principales tenistas
    El Deportivo

    Chile inicia sus entrenamientos para la Copa Davis mientras Serbia anuncia la baja de sus principales tenistas

    Pellegrini da el golpe en el cierre del mercado: el Betis se refuerza con joya del América que dirigió Fernando Ortiz

    Vasco da Gama le responde a Jean Meneses: “No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad”

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Llega montaje de flamenco que homenajea a Pablo Picasso
    Cultura y entretención

    Llega montaje de flamenco que homenajea a Pablo Picasso

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky

    Premios Grammy: Bad Bunny se convierte en el primer artista en ganar “álbum del año” con un disco completamente en español

    Los detalles y temas clave del viaje de Petro a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca
    Mundo

    Los detalles y temas clave del viaje de Petro a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca

    Trump amenaza con demandar al presentador de la gala de los Grammy por vincularlo a Epstein

    Irán afirma que “examina” los detalles de “varios procesos diplomáticos” para reiniciar conversaciones con EE.UU.

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”