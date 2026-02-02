Irán afirma que “examina” los detalles de “varios procesos diplomáticos” para reiniciar conversaciones con EE.UU.

Imagen del 6 de enero de 2026 de personas conduciendo junto a una valla publicitaria que muestra a Qassem Soleimani, excomandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en el centro de Teherán, Irán. Foto: Xinhua

El Gobierno de Irán ha asegurado este lunes que está “examinando” los detalles de “varios procesos diplomáticos” para abordar las tensiones con Estados Unidos y unas posibles conversaciones sobre su programa nuclear, en el marco de las reiteradas amenazas vertidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque contra el país asiático.

“En esta etapa estamos examinando los detalles de varios procesos diplomáticos”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha subrayado que “países de la región están trabajando para reducir las tensiones”, en referencia a su mediación en el intercambio de mensajes con Estados Unidos.

En esta línea, ha expresado su deseo de que pueda alcanzarse un acuerdo para la reapertura de conversaciones y ha ensalzado que los países de la región “estén intentando jugar un papel positivo, no como los países europeos, que intentan elevar las tensiones”.

Iran’s FM: Fair Nuclear Deal with US Still Achievablehttps://t.co/ATNEsZUPHJ pic.twitter.com/asxbelWr6h — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) February 2, 2026

“El hecho de que los países de la región trabajen de forma colectiva y presten especial atención a evitar un recrudecimiento de las tensiones es una indicación del hecho de que son muy conscientes de las consecuencias de cualquier aventura estadounidense”, ha argumentado, después de que Teherán alertara de que un ataque de Washington derivaría en un conflicto en Medio Oriente.

“Irán siempre ha mostrado que está abierto a usar la diplomacia”, ha destacado. Así, ha reiterado que “las amenazas no son compatible con la diplomacia” y ha agregado que Teherán “tendrá en mente las experiencias pasadas en relación con la violación de promesas por la otra parte”, en referencia a Estados Unidos.

De esta forma, ha explicado que “el culmen del engaño tuvo lugar durante la guerra de doce días”, en referencia a la ofensiva lanzada por Israel contra Irán en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos contra tres instalaciones nucleares. Los ataques fueron lanzados en medio de un proceso diplomático entre Teherán y Washington para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018.

Baqaei ha reseñado además que “durante los últimos 10 años ha habido repetidas experiencias sobre violaciones de sus promesas y engaños por parte de Estados Unidos”, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. “No nos tomamos esta experiencia a la ligera y la tendremos en cuenta en cada decisión”, ha argumentado.

Iran-US Talks May Begin Soon, Source Confirmshttps://t.co/qyd9cgr7Lc pic.twitter.com/tfaSjwv1yt — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) February 2, 2026

En este sentido, ha esgrimido que “el marco para las negociaciones sobre el asunto nuclear es claro y está basado en los tratados internacionales”. “Nuestra base en este tema son los tratados internacionales y el Derecho Internacional”, ha dicho, al tiempo que ha señalado que “el derecho de Irán al uso pacífico de la energía nuclear está reconocido, por lo que no se va a crear un nuevo marco”.

“El asunto nuclear ha sido una excusa desde hace años y ha sido usado como una base para aplicar presión, sanciones y, en última instancia, imponer una guerra a Irán”, ha remarcado Baqaei durante su rueda de prensa, en la que ha puntualizado que Teherán reclama una retirada de las “opresivas sanciones” de cara a unas negociaciones.

Intensificación de contactos regionales

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido durante los últimos días conversaciones con sus homólogos de Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Pakistán y Turquía para abordar las amenazas de Estados Unidos y lograr un marco para reiniciar los contactos, para lo que además realizó la semana pasada una visita oficial a Ankara.

Las autoridades turcas se han pronunciado recientemente contra un ataque estadounidense contra Irán, mientras que países como Arabia Saudita han pedido contención y han trasladado a Teherán que no permitirán que su territorio sea usado para una ofensiva, si bien Trump ha mantenido sus amenazas y ha incrementado el despliegue militar estadounidense en Medio Oriente.

💢 Iran’s President Masoud Pezeshkian has issued an order to resume nuclear negotiations with the US



➡️ The talks are likely to restart soon, involving senior officials from both countries, local media reported https://t.co/WTjlepBxB3 pic.twitter.com/4dUc9yiV6k — Anadolu English (@anadoluagency) February 2, 2026

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Demonstrators burnt a poster of US President Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu outside the US Consulate General in Istanbul, during a rally in support of the Iranian people, amid recent tensions between the US and Iran https://t.co/4t5U7FMIcf pic.twitter.com/5JYgrHUp9W — Reuters (@Reuters) February 2, 2026

El Gobierno iraní cargó duramente contra Estados Unidos por el hecho de que la ofensiva fuera lanzada en medio de sus contactos para lograr un acuerdo y ha argumentado que los ataques fueron una prueba de que Washington no negociaba de buena fe y buscaba en realidad un conflicto armado y no una solución negociada al contencioso.