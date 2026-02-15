SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán confirma una segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos en Ginebra

    “Estamos dispuestos a debatir esto y otras cuestiones relacionadas con nuestro programa si ellos están dispuestos a hablar de sanciones”, apuntaron desde Irán.

    Por 
    Europa Press

    El viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Políticos iraní, Mayid Tajt Ravanchi, ha confirmado este domingo que la próxima ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní con Estados Unidos tendrá lugar el próximo martes en Ginebra.

    “La pelota está en el tejado de Estados Unidos. Si son sinceros, estoy seguro de que estamos encaminados a alcanzar un acuerdo”, ha afirmado Tajt Ravanchi en una entrevista con la cadena de televisión británica BBC. “Vamos a hacer todo lo que podamos, pero la otra parte también tiene que demostrar que son igualmente sinceros”, ha apuntado.

    Tajt Ravanchi ha destacado que la primera ronda de contactos, celebrada en Omán el 6 de febrero ha ido “más o menos en una dirección positiva, pero es muy pronto aún para juzgarlo”.

    En estos contactos, Teherán ha ofrecido diluir el uranio enriquecido al 60 por ciento con el que ya cuenta como prueba de su voluntad de alcanzar un compromiso.

    “Estamos dispuestos a debatir esto y otras cuestiones relacionadas con nuestro programa si ellos están dispuestos a hablar de sanciones”, aunque no ha concretado si se refiere al levantamiento de todas o de parte de las sanciones.

    También se ha referido al envío de uranio enriquecido pactado en el acuerdo de 2015 --del que posteriormente se retiró Estados Unidos-- y ha matizado que “aún es demasiado pronto para decir qué pasará durante las negociaciones”.

    Sin embargo, ha subrayado que el programa de misiles balísticos iraní no es negociable. “Consideramos que han llegado a la conclusión de que si quieren llegar a un acuerdo, tendremos que concentrarnos en la cuestión nuclear”, ha argumentado. Tampoco están dispuestos a renunciar al enriquecimiento de uranio como tal, a bajo nivel.

    Además, Tajt Ravanchi ha criticado el despliegue militar estadounidense en los alrededores del país y ha apuntado que una nueva guerra sería “traumática, mala, para todo el mundo”. “Todo el mundo sufriría, en particular quienes inicien la agresión”, ha advertido.

    Más sobre:IránEstados UnidosPrograma Nuclear

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel aprueba la designación de zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado”

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Machado defiende intervención de EE.UU. en Venezuela y apunta que Delcy Rodríguez “es una parte esencial del cártel”

    Rusia niega acusación de países europeos sobre uso de veneno para matar al opositor Alexei Navalny

    Familiares de presos políticos inician huelga de hambre en Caracas para exigir más excarcelaciones

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja
    Chile

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cuestión de fe: La misión más personal de Kast

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI
    Negocios

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Las tres empresas chilenas autorizadas a venderle al Estado cubano

    Quién es Carolina Vallejo, la nueva CEO de la operación de Millicom en el país tras comprar Telefónica Chile

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista
    Tendencias

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Joaquín Niemann cierra su participación en el LIV Golf de Adelaida rozando el Top 10
    El Deportivo

    Joaquín Niemann cierra su participación en el LIV Golf de Adelaida rozando el Top 10

    “Esta liga se le está haciendo grande”: Gabriel Suazo se vuelve a llenar de críticas tras nuevo empate del Sevilla

    “Perdí la cabeza”: Matías Almeyda explica su furiosa reacción tras ser expulsado en el duelo entre Sevilla y Alavés

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro
    Tecnología

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Kill Bill: la genial venganza de Quentin Tarantino y Uma Thurman no tiene fin

    Israel aprueba la designación de zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado”
    Mundo

    Israel aprueba la designación de zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado”

    Irán confirma una segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos en Ginebra

    Machado defiende intervención de EE.UU. en Venezuela y apunta que Delcy Rodríguez “es una parte esencial del cártel”

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York