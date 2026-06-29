Irán confirma viaje a Doha, pero niega reunión con EE.UU. En la imagen el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai.

Irán confirmó este lunes que enviará una delegación de expertos a Doha esta semana, pero negó que el viaje implique una reunión de negociación con Estados Unidos, pese a que el presidente Donald Trump aseguró que Teherán había solicitado una cita en la capital catarí.

“Una delegación de expertos de la República Islámica de Irán viajará a Doha a finales de esta semana”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai.

Según explicó, el objetivo del viaje será discutir la implementación de las cláusulas del memorando de entendimiento firmado este mes entre Irán y Estados Unidos, no abrir una negociación directa sobre un acuerdo definitivo.

Irán confirma viaje a Doha, pero niega reunión con EE.UU. En la imagen, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai X @IRIMFA_SPOX

El vocero iraní fue explícito en descartar que “en los próximos días no mantendremos ninguna reunión de negociación a ningún nivel con la parte estadounidense”.

Baqai también aseguró que la eventual presencia de representantes de Estados Unidos en Catar “no tiene nada que ver” con la visita de la delegación iraní.

Versiones cruzadas con Washington

La aclaración de Teherán llegó horas después de que Trump afirmara en su plataforma Truth Social que Irán había pedido una reunión y que esta se realizaría este martes en Doha.

Iran requests meeting in Doha: pic.twitter.com/2ooBdoaoE3 — The White House (@WhiteHouse) June 29, 2026

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt reforzó la versión de Washington y dijo que el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, viajarán a Doha para sostener “reuniones de alto nivel” con Irán. También afirmó que, en paralelo, habrá conversaciones técnicas.

Irán, sin embargo, insistió en que todavía no se encuentra en la etapa de negociación de un acuerdo final. Según Baqai, esa fase dependerá primero del inicio de la implementación de varios puntos del memorando.

Entre esos aspectos figuran el cese de ataques, incluido el frente en Líbano; el levantamiento del bloqueo a puertos iraníes; la navegación segura por el estrecho de Ormuz; la retirada de sanciones del Tesoro estadounidense; y la liberación de fondos iraníes congelados.

“La prioridad actual de la República Islámica de Irán es garantizar la implementación de las disposiciones del memorando de entendimiento”, señaló el portavoz.