SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán: el modelo venezolano en la mente de Trump

    El presidente norteamericano expresó su deseo de tomar parte en la elección del próximo líder supremo, luego de una semana de bombardeos y un Teherán sin líder. Dentro de Estados Unidos, el mandatario tendrá que buscar cómo vender “una victoria”, a medida que los precios del combustible suben por la crisis en el estrecho de Ormuz.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz

    “La apuesta más grande de su presidencia”: con esas palabras, el New York Times describió la autorización que dio Trump a iniciar la guerra en Irán. Una autorización que ponía en riesgo la vida de sus tropas, traía más muerte e inestabilidad en la región más volátil del mundo, y lo ponía a él mismo, frente a sus votantes, en entredicho.

    En un momento en que la aprobación de Trump sigue bajando, y las elecciones de medio término se inclinan cada vez más al lado demócrata, el mandatario metió a Estados Unidos en su operación militar más cara desde la invasión a Irak en 2003. Y aún con el “éxito inmediato” que implicó el haber matado a la mayor autoridad enemiga en cuestión de horas, el futuro de la guerra es poco claro.

    Así, con un camino poco claro para terminar esta guerra, la administración de Trump empieza a dar bosquejos de lo que sería necesario para llamar a sus soldados de vuelta a casa. Y, esta vez en un país con el triple de población que Venezuela, parece que el presidente quisiera imponer un modelo similar post-conflicto.

    Un trabajador retira escombros de edificios en Teherán, Irán, el 4 de marzo de 2026. Foto: Xinhua Shaati

    En una entrevista con Axios, el presidente norteamericano comparó este jueves la situación de Irán con la de Venezuela, diciendo que descarta que el hijo del ayatola Jamenei, Mojtaba Jamenei, deba ser el próximo líder supremo de Irán: “Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy en Venezuela”.

    El mandatario aseguró que no aceptaría un sucesor que continúe con las políticas del ex líder supremo, y considerando el interés de las negociaciones entre Teherán y Washington, Trump pondrá todas sus fichas en conseguir que el nuevo liderazgo en Irán acabe con el programa nuclear y desarme los misiles balísticos.

    En entrevista con La Tercera, el investigador del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, Robert Evan Ellis, aseguró que ciertas partes del modelo venezolano son particularmente replicables en Irán: “Para mí, ese es el escenario más probable: un nuevo liderazgo que no sea necesariamente democrático, ni necesariamente libre de elementos teocráticos, incluso ex miembros del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, pero que se comprometa simbólicamente a abandonar su programa nuclear y al terrorismo contra sus vecinos, y que esté abierto a empresas estadounidenses y occidentales con respecto a contratos petroleros y otras inversiones”.

    Para el analista político norteamericano John Zogby, de la encuestadora Zogby Strategies, no han habido suficientes señales como para saber qué planea Trump con el país persa. “El presidente no ha explicado los objetivos de la guerra ni su visión de un Irán post-régimen. Como en casi todas las dictaduras, el ayatolá asesinó o encarceló a posibles líderes de la oposición y les cortó la capacidad de comunicarse. El sentimiento entre la gran mayoría de los jóvenes es a favor de la democracia, pero no hay claridad sobre quién liderará o podría liderar”, indicó el experto.

    En ese sentido, la experiencia previa de las invasiones estadounidenses en la región no es muy esperanzadora: “En Irak, Estados Unidos prohibió a los sunitas participar en el gobierno, pero eran ellos los que tenían experiencia. En Libia, la muerte de Gadafi trajo consigo un estado fallido. Simplemente no hay claridad aquí. Lo que es seguro es que ningún gobierno puede ser impuesto por una potencia externa como Estados Unidos o Israel”, apunta Zogby.

    (260301) -- TEHERAN, 1 marzo, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 28 de febrero de 2026 de rescatistas y residentes intentando salvar a los heridos de escombros en una escuela primaria femenina atacada, en Minab, en la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán. El número de muertos en una escuela primaria femenina en la provincia sureña iraní de Hormozgan ascendió a 148 tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, informó el domingo la agencia de noticias semioficial Tasnim. La operación también dejó 95 heridos, declaró el fiscal local Ebrahim Taheri. (Xinhua/Agencia de Noticias Mehr) (rtg) (ah) (da) (vf) Mehr News Agency

    Si no hay un plan claro ahora, mucho menos lo había el viernes cuándo Trump dio el “sí” a la operación. Lo que sí había, confirmó el Washington Post durante esta semana, era un deseo del mandatario de “matarlo antes que me mate”, como confirmó a ABC News: “Y lo maté primero”.

    Esto, citando los intentos que habría hecho Irán por asesinar a Trump en 2024, y que fueron detectados por los agentes de seguridad nacional en julio de ese año, cuando aún era candidato. El mismo secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que al final Trump fue “el que rió último”, luego del asesinato del ayatola.

    Pero si esos intentos formaron parte de la decisión de Trump, el principal promotor de esta guerra tiene nombre y apellido: Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí. El New York Times describe los últimos meses del presidente norteamericano: “Detrás de escenas, su movimiento hacia la guerra crecía inexorablemente, alimentado por aliados como Netanyahu, que presionaron al presidente a dar un golpe decisivo contra el gobierno teocrático de Irán, y por la propia confianza que Trump sentía después de la exitosa operación que sacó a Maduro de Venezuela en enero”.

    Después de la guerra de doce días en junio de 2025, Netanyahu insistió en repetidas ocasiones a Trump, pidiendo el permiso para atacar al régimen iraní, que se encontraba debilitado. Incluso en Mar-a-Lago, en diciembre, el primer ministro israelí pidió la aprobación para bombardear los campos de misiles del país persa.

    Solo dos meses después, Netanyahu consiguió algo mucho mejor: un compañero de guerra totalmente comprometido en botar al régimen. En una entrevista con The New York Times el domingo, el presidente estadounidense dijo que simplemente se convenció de que Irán nunca le daría lo que quería:“Hacia el final de la negociación, me di cuenta de que estos tipos no iban a llegar donde queríamos. Y me dije, ‘Hagámoslo ya.’”

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 29 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua Hu Yousong

    De todos modos, las cosas no son fáciles tampoco al interior del país. Ya con más de un año en la presidencia, la insatisfacción de los estadounidenses para con el desempeño general de Trump alcanzó un 60%, según una encuesta realizada a finales de febrero por ABC, The Washington Post e Ipsos. En un tema más económico, el 65% no aprueba la gestión de la inflación por parte del presidente.

    Para peor, la misma guerra con Irán tampoco es muy popular entre los norteamericanos, y una encuesta este pasado domingo, hecha por CNN, mostró que el 59% de los encuestados desaprueba la decisión de atacar Irán. Otra encuesta, de Reuters e Ipsos, cuenta por su parte que solo el 27% de los estadounidenses aprueban la campaña militar.

    “Los presidentes son reacios a involucrarse en estas situaciones a menos que nos provoquen, ataquen directamente”, dijo a Barbara Perry, historiadora presidencial del Miller Center de la Universidad de Virginia, al New York Times: “Luego suele haber un efecto de agrupamiento en torno a la bandera. Ahora no vas a tener eso.”

    Respecto a los intereses “domésticos” de Trump, Zogby ve difícil que haya una forma de “éxito” que el presidente pueda vender a sus votantes: “Es difícil ver un camino hacia el éxito. Cuando George W. Bush lanzó el ataque a Irak en 2003, tenía un índice de aprobación de su desempeño de un 69%. Trump ya está al revés en las encuestas, y el 59% desaprueba la acción militar en Irán. Y sus encuestas sufrirán cuanto más dure esto”.

    Precisamente el iniciar una guerra en Medio Oriente formaba parte de las cosas que, en campaña, Trump había dicho que no haría, y en general su base electoral prefiere un enfoque “America First” por sobre las operaciones en otras partes del mundo. Sin embargo, parece que esta contradicción no afecta particularmente a los republicanos.

    “Aunque una parte clave del movimiento MAGA se opone a grandes guerras en el extranjero, la mayoría del movimiento ha tendido a seguir el liderazgo del presidente Trump en cuanto a lo que es ‘correcto’, en lugar de influir en las decisiones del presidente cuando hay una diferencia fuerte. El grado de disidencia probablemente también dependerá de la percepción del ‘éxito’ estadounidense y de la capacidad del presidente Trump para asegurar un ‘acuerdo’ con un régimen sucesor en las próximas semanas”, indica Evan Ellis.

    Otro factor importante, señal el investigador, es la duración de la guerra, incluyendo en eso la capacidad que tenga Irán de continuar atacando objetivos norteamericanos con sus drones kamikaze Shaheed. Esto, considerando que aún si los misiles balísticos iraníes son destruidos, los drones pueden atacar fuertemente a la economía internacional, subiendo significativamente los precios del petróleo si el estrecho de Ormuz continúa efectivamente cerrado, “o si se percibe una expansión o escalada de la guerra, hacia otros estados del Medio Oriente”.

    Joyce N. Boghosian

    Respecto a un posible fin de la guerra, Zogby indica que ahora mismo, al igual que con Irak, Afganistán y Venezuela, “la parte fácil está hecha”: “El jefe de Estado fue removido. En Afganistán e Irak, se desató el caos. En Venezuela, la vicepresidenta ahora lidera y parece ser tan brutal como su predecesor. En Irán, aún no hay un reemplazo confiable ni competente del ayatolá. No hay un plan y nunca lo hubo. Los tiroteos y bombardeos pueden durar semanas, pero la ‘construcción nacional’ podría durar una eternidad”.

    “Aunque el presidente Trump ha llamado al pueblo iraní a la sublevación, sospecho que el escenario más probable es que, eventualmente, surja una facción dentro de la Guardia Revolucionaria dispuesta a llegar a un acuerdo con Estados Unidos, comprometiéndose a poner fin al programa de armas nucleares de Irán y al terrorismo contra sus vecinos. La mayoría de los misiles balísticos de Irán y buena parte de su Armada probablemente serán eliminados en una semana”, especula por su parte Evan Ellis.

    Más sobre:MundoIránEstados UnidosDonald TrumpBombardeosEstrecho de Ormuz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Doble parricidio frustrado en Pirque: padre habría atacado a sus dos hijos con un cuchillo

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos

    Enrique Ostale deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    Forus, la retailer de los Swett, pone un pie en España

    La doctrina Oddó, lo que dice la historia del futuro director del Trabajo

    Daniel Mansuy: “Kast todavía no escoge qué presidente quiere ser”

    Lo más leído

    1.
    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    2.
    Reportan explosión e incendio en depósitos de combustible del aeropuerto internacional de Kuwait tras ataque con drones iraníes

    Reportan explosión e incendio en depósitos de combustible del aeropuerto internacional de Kuwait tras ataque con drones iraníes

    3.
    Noruega: explosión frente a la embajada de Estados Unidos en Oslo provoca daños y activa amplio operativo policial

    Noruega: explosión frente a la embajada de Estados Unidos en Oslo provoca daños y activa amplio operativo policial

    4.
    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    5.
    EE.UU. captura a Roberto “Beto” Bazán-Salinas, miembro del Cartel del Golfo, en México

    EE.UU. captura a Roberto “Beto” Bazán-Salinas, miembro del Cartel del Golfo, en México

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 8 de marzo

    Lo que tienes que saber: Domingo 8 de marzo

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    Doble parricidio frustrado en Pirque: padre habría atacado a sus dos hijos con un cuchillo
    Chile

    Doble parricidio frustrado en Pirque: padre habría atacado a sus dos hijos con un cuchillo

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 8 de marzo

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos
    Negocios

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos

    Enrique Ostale deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    La doctrina Oddó, lo que dice la historia del futuro director del Trabajo

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    El copero O’Higgins se hace fuerte en Rancagua y derrota a una desenfocada UC
    El Deportivo

    El copero O’Higgins se hace fuerte en Rancagua y derrota a una desenfocada UC

    Las Diablas hacen historia: vencen en penales a Japón, van por el título y clasifican al Mundial de Hockey Césped

    Super Rugby Américas: un sólido Peñarol barre con Selknam y se queda con el Clásico Sudamericano

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”
    Cultura y entretención

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    Alia Trabucco: “Si revisamos la historia del feminismo, siempre ha habido momentos regresivos después de grandes avances”
    Mundo

    Alia Trabucco: “Si revisamos la historia del feminismo, siempre ha habido momentos regresivos después de grandes avances”

    Irán: el modelo venezolano en la mente de Trump

    Bombardeo israelí contra hotel en Beirut deja al menos cuatro fallecidos en medio de la expansión del conflicto regional

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso
    Paula

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual