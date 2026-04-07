Irán hace un llamado a los jóvenes para que formen cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas ante la inminente ataque de EE.UU.

Cadenas humanas se forman en todo Irán para proteger puentes y centrales eléctricas mientras se agota el plazo fijado por Trump. Foto: X

Las autoridades iraníes hicieron un llamado este martes a los jóvenes para que formaran cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas del país, mientras que los habitantes de Teherán se abastecían de productos básicos ante la inminente vencimiento del ultimátum impuesto por Donald Trump a la República Islámica para abrir el estrecho de Ormuz o enfrentarse a ataques masivos contra la infraestructura civil.

Los medios iraníes mostraron a personas congregándose frente a las centrales eléctricas, ondeando banderas iraníes y portando pancartas, incluso en la central eléctrica más grande del país, cerca de Teherán, y en Tabriz, al noroeste. En Dezful, al suroeste, la gente se reunió en un puente que, según se dice, tiene 1.700 años de antigüedad, informó el diario británico The Guardian.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró que 14 millones de personas se habían inscrito voluntariamente para luchar por su país y habían manifestado su disposición a sacrificar sus vidas en defensa de Irán.

Estos preparativos se produjeron mientras el presidente de Estados Unidos amenazaba con que “toda una civilización perecerá esta noche”.

JUST IN: 🇮🇷 Iranians form human chain on Ahvaz's White Bridge to protect key infrastructure. pic.twitter.com/1CqZcCXraK — BRICS News (@BRICSinfo) April 7, 2026

Alireza Rahimi, identificado por la televisión estatal iraní como secretario del Consejo Supremo de la Juventud y la Adolescencia, emitió un mensaje en video durante un noticiero, haciendo un llamado a los jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas del país.

“Invito a todos los jóvenes, atletas, artistas, estudiantes universitarios y sus profesores”, dijo.

Les pidió que se reunieran “el martes a las 2 de la tarde alrededor de las centrales eléctricas, que son patrimonio nacional y capital, independientemente de cualquier preferencia o postura política, ya que pertenecen al futuro de Irán y a la juventud iraní”.