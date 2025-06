Irán niega haber alcanzado un acuerdo de alto al fuego con Israel tras anuncio de Trump

Horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara este lunes a las 18:00 horas un “alto al fuego total y completo” entre Israel e Irán, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, desmintió que exista un acuerdo oficial en ese sentido , aunque dejó abierta la posibilidad de una desescalada.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el jefe de la diplomacia iraní declaró:

“Como Irán ha dicho repetidamente: Israel lanzó la guerra contra Irán, no al revés. A esta hora, NO hay ningún ‘acuerdo’ de alto al fuego ni de cesación de operaciones militares. Sin embargo, si el régimen israelí detiene su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4:00 a.m. hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después de eso .”

Agregó que la decisión final sobre el cese de operaciones militares será adoptada más adelante, indicando que la ofensiva iraní continuó “hasta el último minuto”, es decir, hasta las 4:00 a. m., hora límite que Irán habría establecido unilateralmente como fin de sus represalias.

“Junto a todos los iraníes, agradezco a nuestras valientes Fuerzas Armadas que siguen listas para defender a nuestro querido país hasta la última gota de sangre, y que respondieron a cualquier ataque del enemigo hasta el último minuto”, afirmó.

El mensaje de Araghchi contrasta directamente con lo anunciado por el presidente Trump, quien declaró que Israel e Irán habían acordado detener las hostilidades en un esquema de dos fases de 12 horas, y que a las 24 horas “el mundo saludará el fin de la Guerra de los 12 Días”.

Según fuentes diplomáticas, el cese de hostilidades se habría negociado mediante la mediación de Catar y Estados Unidos, luego de que Irán enviara un mensaje a Washington informando que no seguiría atacando si no había represalias por su ofensiva sobre una base estadounidense.

Pese a que durante la madrugada de este martes (hora local) se registraron bombardeos en distintos puntos de la nación persa, el ministro iraní reconoció que los ataques han ido cesando en los últimos minutos.

Escenario incierto

La falta de una declaración formal conjunta y la retórica aún beligerante por parte de Irán ponían en entredicho el carácter vinculante del cese de fuego anunciado por Washington, mientras persiste la incertidumbre sobre la evolución del conflicto.

Desde Israel no ha habido confirmación oficial del alto al fuego, aunque medios locales reportan una disminución significativa de los ataques cruzados desde la madrugada del sábado.

Analistas internacionales advierten que el futuro inmediato dependerá del cumplimiento real de la tregua informal y del tono que adopten ambas partes en las próximas horas. Por ahora, Irán se mantiene alerta, y la tregua parece más frágil que definitiva.