SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán subraya que un ataque “limitado” de Estados Unidos sería “un acto de agresión” que provocaría una respuesta “decisiva”

    “No existe tal cosa como un ‘ataque limitado’. Un acto de agresión es un acto de agresión”, sostuvo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo. Dado Ruvic

    El Gobierno de Irán ha advertido este lunes de que cualquier ataque por parte de Estados Unidos, incluido uno “limitado”, sería considerado “un acto de agresión” que derivaría en una respuesta militar “decisiva” de Teherán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pusiera esta opción sobre la mesa si no hubiera avances que le parecieran significativos en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

    “No existe tal cosa como un ‘ataque limitado’. Un acto de agresión es un acto de agresión”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmarqil Baqaei, quien ha destacado en rueda de prensa que “cualquier Gobierno consideraría eso como un acto de agresión”. “En el marco del derecho inherente a la legítima defensa propia, responderíamos de forma firme y decisiva”, ha sostenido.

    Así, ha reiterado que “ninguna negociación que busque forzar a una parte a lograr un resultado, en este caso Irán, tiene sentido. Hemos dicho en repetidas ocasiones que somos serios y estamos decididos a la hora de seguir el camino diplomático, ya que confiamos en la legitimidad de nuestras posiciones”, ha señalado, al tiempo que ha ahondado en que el programa nuclear de Teherán “tiene naturaleza pacífica”.

    “El carácter y las acciones de los iraníes no van en línea con la rendición”, ha manifestado. “Desde la perspectiva del Derecho Internacional, hablar de rendición va en contra de sus principios y normas”, ha explicado Baqaei, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias ISNA.

    En este sentido, ha puntualizado que Estados Unidos “no puede ignorar las preocupaciones nacionales y de seguridad de Irán” en estas conversaciones, al tiempo que ha hecho hincapié en la necesidad de que las negociaciones deriven en un acuerdo que también sea “beneficioso” para Irán. “La razón, la lógica y la ética dicta que se adopten acciones para retirar cuanto antes las sanciones (a Teherán)”, ha insistido.

    “El componente principal de un acuerdo es la retirada de las sanciones, lo que debe ser aplicado y operacionalizado por parte de Estados Unidos. A cambio, Irán debe dar pasos claros y específicos para garantizar que su programa nuclear nunca será militarizado o destinado al desarrollo de armamento”, ha argüido.

    Por ello, ha destacado que “si hay buena voluntad y seriedad en ambas partes en las negociaciones, se pueden esperar resultados”. “Espero que mantengamos otra ronda de negociaciones en los próximos días”, ha dicho, después de que Omán confirmara que Estados Unidos e Irán mantendrán otra tanda de negociaciones indirectas durante la jornada del jueves.

    Por su parte, el jefe del Ejército de Irán, Amir Hatami, ha recalcado este mismo lunes que las tropas iraníes “defenderán la independencia e integridad de Irán hasta su último aliento”. “El enemigo debe saber que la nación iraní permanecerá firme y no permitirá que se lleve a cabo ningún plan malicioso”, ha explicado.

    “Los enemigos afirman que son invencibles, pero eso es falso”, ha dicho, según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV. “El enemigo cree que estamos en una posición de debilidad y que tiene ventaja, pero se equivoca. El gran Irán no puede ser deglutido. Millones de soldados están preparados para sacrificar su vida por la patria”, ha zanjado.

    Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

    Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.

    Más sobre:Estados UnidosIránAtaqueDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    De 38 a 50: expulsiones por fumar o usar cocinillas en Parque Nacional Torres del Paine aumentan un 31,6% en 2026

    El rol del ex Reggaeton Boys Gyvens Laguerre en el crimen de empresario de Quinta Normal asesinado a tiros por sicario

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Muñoz condena sanción de Estados Unidos y apunta que “atenta contra la soberanía” de Chile

    Presidente Boric recibe a Iturriaga y Varela en audiencia en La Moneda previo a traspaso de mando en el Ejército

    Mejora sostenida en Santiago: 2025 fue el tercer mejor año en calidad del aire desde que se tiene registro

    Lo más leído

    1.
    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    2.
    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    3.
    Nuevo grupo liderado por militares estadounidenses ayudó en la búsqueda de “El Mencho” en México

    Nuevo grupo liderado por militares estadounidenses ayudó en la búsqueda de “El Mencho” en México

    4.
    Muerte de líder del cartel de Jalisco Nueva Generación desata violencia en varios estados de México

    Muerte de líder del cartel de Jalisco Nueva Generación desata violencia en varios estados de México

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    Rating del domingo 22 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 22 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 este lunes

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 este lunes

    El rol del ex Reggaeton Boys Gyvens Laguerre en el crimen de empresario de Quinta Normal asesinado a tiros por sicario
    Chile

    El rol del ex Reggaeton Boys Gyvens Laguerre en el crimen de empresario de Quinta Normal asesinado a tiros por sicario

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    Muñoz condena sanción de Estados Unidos y apunta que “atenta contra la soberanía” de Chile

    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025
    Negocios

    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    Mosa solo logra comprar el 2,75% de Blanco y Negro, la sociedad que controla Colo Colo, y queda lejos del control

    Bolsas inician la semana a la baja y el oro sube tras anuncio de nuevos aranceles globales de Trump

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”
    Tendencias

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    La curiosa explicación de Paqui Meneghini para borrar a refuerzo de la U
    El Deportivo

    La curiosa explicación de Paqui Meneghini para borrar a refuerzo de la U

    El millonario premio que se lleva Alejandro Tabilo tras ser finalista en el Abierto de Río de Janeiro

    Roja directa: el criminal patadón que sufrió Gabriel Suazo en el triunfo de Sevilla sobre Getafe

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Mira aquí el show completo de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Mira aquí el show completo de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    Matteo Bocelli refuerza su vínculo con Chile interpretando Gracias a la Vida al cierre de la primera noche de Viña

    Irán subraya que un ataque “limitado” de Estados Unidos sería “un acto de agresión” que provocaría una respuesta “decisiva”
    Mundo

    Irán subraya que un ataque “limitado” de Estados Unidos sería “un acto de agresión” que provocaría una respuesta “decisiva”

    Municipales en Francia: El poco ortodoxo hijo de Nicolas Sarkozy intenta conquistar la sureña localidad de Menton

    Operación contra ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, deja al menos 26 muertos en México

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio