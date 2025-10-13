Israel confirma que Hamas ha entregado a la Cruz Roja los cuerpos de dos de los cuatro rehenes fallecidos

El Ejército de Israel ha confirmado este lunes que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los cuerpos de dos de los cuatro rehenes fallecidos que serán trasladados a territorio israelí desde la Franja de Gaza en virtud del acuerdo de alto el fuego.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado en un comunicado que los ataúdes que contienen los restos mortales de dos de los rehenes -si bien no ha dado detalles de sus identidades- han sido entregados a Cruz Roja en el sur del enclave palestino.

“Hamas debe cumplir el acuerdo y realizar los esfuerzos necesarios para el retorno de todos los secuestrados”, ha señalado en un comunicado en el que ha confirmado que los otros dos cuerpos restantes serán entregados por la misma vía en las próximas horas.

Las Brigadas Ezeldín al Qassam, el brazo armado de Hamás, indicó poco antes las identidades de los cuatro cuerpos sin vida que serán entregados al CICR: Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez, este último comandante del Ejército israelí, muerto durante el 7 de octubre.