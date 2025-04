Israel controla el 50% de Gaza mientras Francia, Egipto y Jordania abogan por gobierno de la Autoridad Palestina

A 550 días desde el inicio de la guerra entre Hamas e Israel, este último ya controla el 50% de enclave palestino, reveló un informe publicado este lunes por un grupo de veteranos israelíes contra la ocupación. El fin del breve alto el fuego, que permitió la entrega de rehenes, cuerpos y detenidos de parte de ambos bandos, trajo consigo una ofensiva militar israelí que comprime cada vez más a los palestinos en zonas pequeñas del territorio, explicó The Associated Press.

Han sido principalmente las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) las que se han encargado de hacer crecer la zona contigua que controla el país de mayoría judía. En ella, “los militares han arrasado viviendas, tierras de cultivo e infraestructuras palestinas hasta hacerlas inhabitables”, dijeron a la agencia de noticias soldados israelíes y grupos de defensa de derechos presentes en el lugar. Algunos hablaron de la creación de una “zona de exterminio” donde se dispararía a cualquiera que se acercara, incluidos niños y mujeres.

La reciente presión ofensiva le ha permitido al gobierno de Benjamin Netanyahu el controlar un corredor que divide el norte del sur del territorio gazatí, y según ellos, se trata de un esfuerzo temporal por presionar a Hamas para que libere a los 59 rehenes que todavía están en manos del grupo islamista. Pero organizaciones de derechos humanos y activistas acusan al premier de intentar utilizar el territorio tomado como una herramienta para ejercer un control a largo plazo del enclave.

Fue el propio Netanyahu quien dijo la semana pasada que, incluso en el escenario en que destruyan a Hamas, Israel mantendrá el control de la seguridad de la Franja de Gaza alegando cuestiones de seguridad nacional, pero también que presionará a los palestinos para que abandonen el territorio.

Personas viajan por la carretera de al-Rashid, la única ruta que une el norte y el sur del territorio palestino, el 2 de abril de 2025. Foto: AFP BASHAR TALEB

Desde el Ejército israelí aseguraron que las acusaciones de los militares eran infundadas, y que actúan para “proteger a su país y especialmente para mejorar la seguridad en las comunidades del sur devastadas por el ataque del 7 de octubre”, dijeron a The Associated Press. También añadieron que “no pretenden dañar a los civiles de Gaza y que se atienen al derecho internacional”.

Pero refuerza la teoría de una limpieza territorial el hecho de que cinco soldados israelíes dijeran a AP, bajo condición de anonimato, que la demolición y ampliación de la “zona de contención” en territorio gazatí se lleva realizando desde que comenzó la guerra, hace 18 meses.

Al mismo tiempo, se condice con el informe publicado este lunes por el grupo israelí de defensa de los derechos humanos Breaking the Silence (Rompiendo el Silencio), donde soldados testificaron sobre los duros métodos utilizados por el Ejército para “arrasar tierras de cultivo y desalojaron barrios residenciales enteros en Gaza, con el fin de abrir una ‘zona de exterminio’”, consignó la agencia Reuters.

“Mediante la destrucción generalizada y deliberada, el Ejército sentó las bases para el futuro control israelí de la zona”, se lee en el documento del grupo. La declaración se condice con las imágenes aéreas de los sectores bombardeados del enclave, donde se apilan escombros por montones donde antes hubo edificios, casas y lugares comerciales.

De acuerdo con el informe, donde se presentaron testimonios de soldados que brindaron servicio en Gaza durante la creación de esta franja de seguridad, la distancia se extendió a entre 800 y 1.500 metros en el interior del enclave en diciembre de 2024. Pero desde la fecha, las fuerzas militares israelíes han hecho crecer aún más esa cifra.

Uno de los cinco soldados que hablaron con AP aseguró que el Ejército “ha destruido todo lo que han podido, han disparado a todo lo que parecía funcional… (los palestinos) no tendrán nada donde volver, no volverán, nunca”. Él había sido desplegado con un escuadrón de tanques que vigilaba a los equipos de demolición.

Un plan escalonado

Según Breaking The Silence, el actual 50% del territorio de la Franja tomado se logró tras un proceso largo. Primero, las tropas israelíes obligaron a los palestinos a abandonar las comunidades cercanas a la frontera, lugar por donde los islamistas cruzaron el 7 de octubre de 2023. Fue allí donde inició el plan al destruir ese terreno para crear una zona de “amortiguación” de más de un kilómetro de profundidad.

El siguiente paso fue hacerse con una franja de terreno a través de la Franja de Gaza conocida como el Corredor de Netzarim, lo que permitió que el norte del enclave -incluida la Ciudad de Gaza- quedara aislado del resto de la estrecha línea costera.

Quizá el salto más grande en el periodo más acotado de tiempo se dio con el retorno de las hostilidades, el mes pasado, tras un breve alto el fuego. Esta zona duplicó su tamaño previo, haciéndola crecer hasta los tres kilómetros en algunos lugares de la Franja, lo que fue confirmado por un mapa publicado por el Ejército de Israel.

Esta vista aérea muestra tiendas de campaña que albergan a palestinos desplazados, instaladas en medio de un barrio devastado por la guerra en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 2 de abril de 2025. Foto: AFP BASHAR TALEB

Esto permitió concluir a Yaakov Garb, profesor de estudios medioambientales de la Universidad Ben Gurion que lleva décadas estudiando las pautas de uso de la tierra entre israelíes y palestinos, que la zona de contención y el corredor de Netzarim ocupan al menos el 50% de la franja, consignó The Associated Press.

Esta cifra podría crecer prontamente, luego de que Benjamin Netanyahu asegurara que planea crear otro corredor que atraviese a Gaza, esta vez en el sur, para aislar a la ciudad de Rafah del resto del territorio palestino.

Muchos perdieron esfuerzos de una vida en cosa de segundos. Así ocurrió con Nidal Alzaanin, palestino cuyo hogar se encontraba en el límite de la zona tomada actualmente por Israel y que regresó al lugar en enero, apenas se anunció el alto el fuego. Pero cuando llegó, vio que todo lo que quedó en pie fue una foto de él y su esposa el día de su boda, un dibujo de la cara de su hijo en un plato de porcelana y los restos de un sicomoro de 150 años plantado por su bisabuelo.

“Tardé 20 años en construir una casa y en cinco minutos destruyeron todos mis sueños y los de mis hijos”, dijo a AP desde la Ciudad de Gaza, donde ahora se refugia. El agricultor de 55 años tenía un invernadero que quedó reducido a trozos retorcidos de metal.

Todo se ajusta al patrón denunciado por los militares israelíes que hablaron con la citada agencia, quienes dijeron que “recibieron órdenes de destruir tierras de cultivo, tuberías de riego, cultivos y árboles, así como miles de edificios, incluidas estructuras residenciales y públicas, para que los militantes no tuvieran dónde esconderse”.

Más aún, el soldado del escuadrón de tanques dijo que “un bulldozer blindado arrasó la tierra creando una ‘zona de muerte’ y que se dispararía a cualquiera que se acercara a menos de 500 metros de los tanques, incluidos mujeres y niños”.

Netanyahu en Washington

En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, arribó la noche del domingo a la capital de Estados Unidos para reunirse con su par, Donald Trump, en lo que fueron casi dos horas de reunión.

Tras el encuentro, Netanyahu dijo estar agradecido con Washington y aseguró que Israel “eliminará” el déficit comercial con Estados Unidos. “El libre comercio tiene que ser un comercio justo”, siguió, asegurando que el país que comanda se deshará “rápidamente” de sus aranceles. “Eso es muy amable, gracias”, respondió Trump.

“Y, por supuesto, también hablamos de Irán”, siguió el primer ministro israelí, reportó The New York Times. Si bien este parece estar más interesado en una postura militar agresiva contra Irán que estaría respaldada por Estados Unidos, planteó el citado medio, Trump ha dicho -y lo repitió este lunes en el Despacho Oval- que sería “preferible” un acuerdo con Irán para evitar que adquiera un arma nuclear.

Sobre la situación en el enclave, el mandatario estadounidense parece haber dado un paso atrás en su intención de tomar y controlar Gaza, sugiriendo que evaluará “otras” opciones. “Gaza es uno de los lugares más peligrosos del mundo”, añadió.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y la primera dama, llegan a Washington. Foto: Europa Press OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE I

En cambio, planteó que Israel nunca debió haber “regalado” la franja. “Tomaron una propiedad frente al mar y la regalaron por la paz”, aseguró refiriéndose a los israelíes. “¿Cómo resultó eso?”, se preguntó. También volvió a su llamada “visión a largo plazo” sobre el lugar, la que incluye sacar a los palestinos de Gaza y reconstruirla, señaló el Times.

El domingo, el periódico israelí Haaretz criticó duramente la reunión, acusando de que esta se organizó “a última hora” y que, a diferencia de otras veces, es EE.UU. quien necesita a Israel: Trump requería de “un bobo que le tiende la mano, proporcionándole una imagen de ‘éxito’ durante uno o dos días tras el fracaso de su estrategia comercial”, refiriéndose a los aranceles.

El viaje de Netanyahu no fue sencillo. El avión estatal Wing of Zion debió aumentar en 400 kilómetros el itinerario para evitar sobrevolar países que Israel considera susceptibles a ejecutar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. Irlanda, Islandia y los Países Bajos estaban entre las preocupaciones del gobierno israelí. Por ello, optaron por sobrevolar Croacia, Italia y Francia, detalló The Times of Israel.

Se espera que tras la reunión con Trump, se dé una reunión más amplia donde participarán el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, y el enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, entre otros asesores. El objetivo, detalló la prensa local, es redoblar los esfuerzos en lograr un nuevo acuerdo de alto el fuego sobre los rehenes en Gaza, luego de que colapsara el anterior.

Macron en Egipto

En paralelo, los líderes de Francia, Egipto y Jordania declararon este lunes desde El Cairo que la Franja de Gaza debe ser gobernada únicamente por la Autoridad Palestina y expresaron su rechazo a cualquier desplazamiento forzado de la población palestina.

En una declaración conjunta, el presidente francés Emmanuel Macron, el mandatario egipcio Abdel Fatah al Sisi y el rey de Jordania Abdalá II, pidieron también la reanudación “inmediata de un alto el fuego”.

El rey de Jordania Abdalá II, el mandatario egipcio Abdel Fatah al Sisi, y el presidente francés Emmanuel Macron se unen para una foto durante una cumbre trilateral para discutir la situación en Gaza en el Palacio Presidencial en El Cairo, el 7 de abril de 2025. Foto: AFP BENOIT TESSIER

Macron llegó el domingo por la noche a Egipto para una visita de 48 horas dedicada principalmente a la guerra en Gaza entre Israel y el movimiento islamista Hamas, consignó AFP.

El presidente francés expresó durante la jornada que Hamas “no debe tener ningún rol” en la gobernanza de la Franja de Gaza, una postura que recalcó la declaración conjunta.

“La gobernanza, la ley y el orden, y la seguridad en Gaza, así como en todos los Territorios Palestinos, deben ser responsabilidad exclusiva de una Autoridad Palestina fortalecida, por apoyos regionales e internacionales”, expresaron los tres países.

La Autoridad Palestina, cuya fuerza predominante es la formación Fatah, es rival de Hamas y tiene la administración parcial de Cisjordania ocupada.

Durante su visita a El Cairo, el líder francés organizó una llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, y los dirigentes de Egipto y Jordania, indicó la presidencia francesa.

“Los tres dirigentes discutieron con el presidente Trump las formas de asegurar urgentemente un alto el fuego en el Gaza y destacaron la necesidad de restablecer inmediatamente el pleno acceso para el envío de ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes y detenidos”, informó la presidencia francesa.

Macron, Al Sisi y Abdalá II también “expresaron su rechazo a cualquier desplazamiento de palestinos de sus tierras o a cualquier anexión de territorio palestino”, según el comunicado conjunto.

A principios de febrero, Trump provocó un revuelo internacional cuando propuso desplazar a los palestinos de Gaza hacia Egipto y Jordania, y convertir el territorio en la “Riviera de Medio Oriente”.