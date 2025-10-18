Israel identifica el cuerpo del décimo rehén devuelto por Hamas

IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Militantes palestinos llevan un ataúd el día en que Hamás entrega a la Cruz Roja a los rehenes fallecidos Oded Lifschitz, Shiri Bibas y sus dos hijos Kfir y Ariel Bibas, secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023, como parte de un acuerdo de alto el fuego y de intercambio de rehenes por prisioneros entre Hamás e Israel, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 20 de febrero de 2025. REUTERS/Hatem Khaled.

Este viernes, el cuerpo del décimo rehén israelí devuelto por Hamas desde el alto al fuego fue identificado. Según informó la oficina del presidente de Israel, Isaac Herzog, se trata de Eliyahu Margalit, de 76 años.

Margalit murió el 7 de octubre de 2023, durante el ataque terrorista perpetrado por Hamas, según reporta Euronews. Era criador de ganado en el kibutz Nir Oz y se encontraba en un establo cuando fue asesinado. Su cuerpo fue retenido por Hamas durante dos años y en medio de la primera fase del acuerdo de paz, éste recientemente fue ubicado en Jan Yunis, al sur de Gaza, Palestina.

Hamas entregó el cuerpo a la Cruz Roja, organización internacional que luego lo transfirió a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) el viernes. A su vez, las fuerzas israelíes entregaron a la institución de ayuda humanitaria los cuerpos de 15 palestinos que mantenían en su poder. Con ello, la cifra de cadáveres que Israel ha entregado asciende a 135, según recoge EFE.

De acuerdo con lo informado por CNN, aún resta que Hamas entregue 18 cuerpos de rehenes israelíes. Hasta ahora han entregado 11 cadáveres, sin embargo, uno de ellos no era el correspondiente.

La primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamas -iniciada entre el 8 y el 9 de octubre con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar- considera un alto al fuego entre las partes y la entrega de rehenes vivos y muertos que Hamas tiene en su poder a cambio de cientos de palestinos encarcelados en Israel, entre otros aspectos.

No obstante, si bien los rehenes vivos fueron devueltos por Hamas, Israel ha denunciado demoras en el proceso de entrega de los cuerpos. Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si Hamas no cumple su parte del acuerdo, el ejército israelí podría irrumpir en Gaza “tan pronto como yo diga la palabra”.

Hamas, por su lado, ha argumentado que la localización de los cuerpos se ha ralentizado por la destrucción en Gaza, la presencia de explosivos sin detonar y debido a que algunos de los cadáveres están en zonas controladas por Israel.