Juez de Nueva York desestima cargos de terrorismo de Estado contra Luigi Mangione

Luigi Mangione, sospechoso del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealth Group, Brian Thompson, comparece ante la Corte Suprema de Manhattan, el 23 de diciembre de 2024. Foto: Archivo

Un juez de Nueva York desestimó el martes dos cargos relacionados con terrorismo contra Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare el año pasado, al considerar que son “legalmente insuficientes”, según el fallo del magistrado.

Según CNN, el juez que supervisa el caso, Gregory Carro, desestimó los cargos de asesinato en primer grado en apoyo a un acto de terrorismo y asesinato en segundo grado como delito de terrorismo. Sin embargo, Mangione todavía enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado.

La defensa de Mangione, de 27 años, había argumentado que los cargos relacionados con el terrorismo debían ser desestimados porque los delitos de terrorismo según se definen en la legislación del estado de Nueva York se refieren a ataques contra múltiples civiles, no a un tiroteo contra un solo individuo.

“Si bien la gente pone gran énfasis en el motivo ideológico del acusado, no hay ninguna indicación en el estatuto de que un asesinato cometido por razones ideológicas (en este caso, el aparente deseo del acusado de llamar la atención sobre lo que percibía como desigualdades o codicia dentro del sistema de salud estadounidense), encaje dentro de la definición de terrorismo sin establecer el elemento necesario de una intención de intimidar o coaccionar”, escribió el juez Gregory Carro en su decisión el martes, detalló CNN.

El tiroteo del ejecutivo Brian Thompson en Midtown Manhattan en diciembre fue uno de una serie de asesinatos de alto perfil e intentos de asesinato que han arrasado la vida pública estadounidense, destacó The New York Times.