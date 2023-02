Jurado que investigó a Trump cree que testigos mintieron

Un jurado especial que investigó los esfuerzos del entonces presidente estadounidense Donald Trump y sus aliados para anular su derrota electoral en Georgia dice que cree que algunos testigos cometieron perjurio y recomienda “acusaciones apropiadas”.

El panel recomendó que el fiscal de distrito “busque las acusaciones apropiadas para tales delitos donde la evidencia sea convincente”. Pero el informe no identifica por nombre a las personas que presuntamente mintieron.

Además de la sección sobre perjurio, el jueves se publicaron la introducción y la conclusión del informe. Pero cualquier recomendación sobre posibles cargos penales contra personas específicas seguirá en secreto por ahora.

La liberación parcial fue ordenada el lunes por el juez de la Corte Superior del condado Fulton, Robert McBurney, quien supervisó al jurado investigador especial. Durante una audiencia el mes pasado, los fiscales lo instaron a no publicar el informe hasta que decidieran los cargos, mientras que una coalición de organizaciones de medios, incluyendo a The Associated Press, presionó para que el informe completo fuera revelado públicamente de inmediato.

Los trabajadores electorales cuentan las boletas del condado de Fulton en State Farm Arena el 4 de noviembre de 2020 en Atlanta, Georgia. Foto: Archivo

McBurney escribió en su orden que no es apropiado publicar el informe completo ahora porque es importante proteger los derechos al debido proceso de las personas para quienes el jurado investigador recomendó cargos.

La investigación es una de varias que podrían tener graves consecuencias legales para Trump mientras trata de persuadir a los votantes para que lo devuelvan a la Casa Blanca en 2024.

El jurado investigador especial, que fue solicitado por la fiscal de distrito del condado Fulton, Fani Willis, para que la ayudara en su investigación, no tenía capacidad de emitir acusaciones. En cambio, su informe contiene recomendaciones para Willis, quien finalmente decidirá si se buscarán una o más acusaciones de un jurado investigador regular.

En el transcurso de aproximadamente siete meses, el jurado investigador escuchó a 75 testigos, entre ellos aliados de Trump, incluyendo el exalcalde de Nueva York y abogado de Trump, Rudy Giuliani, y el senador estadounidense Lindsey Graham de Carolina del Sur. Altos funcionarios de Georgia, como el secretario de Estado Brad Raffensperger y el gobernador Brian Kemp, también comparecieron ante el panel.