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    Keiko Fujimori llama a la unidad tras confirmarse su victoria en el conteo oficial: “Las puertas del diálogo están abiertas a Roberto Sánchez”

    La candidata de Fuerza Popular afirmó que esperará la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones antes de iniciar la transición y aseguró que una de las prioridades de su eventual gobierno será enfrentar la inseguridad y prepararse para el fenómeno de El Niño.

    Por 
    Roberto Martínez
    Keiko Fujimori Foto: X

    La virtual presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, extendió una invitación al diálogo a su rival en la segunda vuelta presidencial, Roberto Sánchez, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completara el 100% del conteo de votos, resultado que la mantiene al frente de la elección con una ventaja de casi 50 mil sufragios.

    En declaraciones recogidas por el diario peruano La República, la lideresa de Fuerza Popular sostuvo que “las puertas del diálogo están abiertas a Roberto Sánchez y a todos los políticos que participaron en esta elección”.

    En ese tenor, Fujimori reconoció que el resultado refleja un país dividido y aseguró que esa realidad impondrá un desafío para la próxima administración.

    “Recibimos este resultado con gran responsabilidad, sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido. Tenemos el deber de escuchar a ambos lados”, afirmó a la salida de su domicilio.

    La excongresista indicó que aguardará la proclamación oficial de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), prevista para los próximos días, antes de iniciar formalmente el proceso de transición.

    “Vamos a esperar unos días para la proclamación y la entrega de credenciales”, señaló, agregando que ya tiene definido un equipo para ese proceso, aunque prefirió mantener en reserva la identidad de sus integrantes.

    Asimismo, adelantó que, de asumir la Presidencia, concentrará los primeros esfuerzos de su administración en recuperar la seguridad del país y fortalecer las medidas preventivas frente al eventual impacto del fenómeno de El Niño.

    “Recuperar el orden en el país y tomar medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño” serán dos de los principales desafíos de su gestión, sostuvo, cuestionando además que el actual gobierno no haya ejecutado oportunamente las obras de prevención necesarias.

    Conteo final y proclamación pendiente

    La ONPE concluyó el escrutinio de la segunda vuelta presidencial con el 100% de las actas contabilizadas, confirmando a Keiko Fujimori como la candidata más votada con 9.223.396 sufragios, equivalentes al 50,135% de los votos válidos.

    Su contendor, Roberto Sánchez, obtuvo 9.173.755 votos, correspondientes al 49,865%, lo que dejó una diferencia definitiva de 49.641 votos entre ambos aspirantes.

    Pese a que el conteo ya concluyó, la elección aún no ha sido oficialmente proclamada. El Jurado Nacional de Elecciones debe finalizar las proclamaciones descentralizadas en los Jurados Electorales Especiales y resolver eventuales impugnaciones antes de oficializar el resultado nacional.

    Según informó el vocero del JNE, Jorge Valdivia, la proclamación de la fórmula presidencial ganadora está prevista para alrededor del 3 de julio, mientras que la entrega de credenciales se realizaría el 15 de julio en el Teatro Nacional.

    Con ello, Keiko Fujimori quedará formalmente habilitada para asumir la Presidencia de Perú e iniciar un nuevo gobierno en uno de los procesos electorales más estrechos de la historia reciente del país vecino.

    Más sobre:PerúKeiko FujimoriRoberto SánchezBalotajeElecciones presidencialesMundo

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