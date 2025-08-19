Kim Jong Un apuesta por “expandir” su armamento nuclear y acusa a Estados Unidos y Corea del Sur de “buscar la guerra”

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha destacado este martes la importancia de que el país “expanda” su armamento nuclear y ha acusado a Estados Unidos y Corea del Sur de “provocar” y “buscar la guerra” a pesar de que Seúl ha protagonizado recientemente una disminución de las tensiones con Pyongyang.

Así se ha referido Kim a las maniobras militares conjuntas puestas en marcha esta semana por Seúl y Washington para hacer frente a la creciente amenaza nuclear norcoreana, según informaciones recogidas por la agencia de noticias KCNA.

No es la primera vez que el líder de Corea del Norte critica este tipo de actividades -que pueden incluir simulacros de ataque o de invasión, además de ensayos balísticos-. No obstante, Estados Unidos y Corea del Sur sostienen que se trata de una serie de ejercicios cuyo objetivo es “puramente defensivo”.

Bajo el nombre de Escudo Libertad Ulchi, estas maniobras se prolongarán durante once días y contarán con el despliegue de hasta 21.000 soldados, de los cuales 18.000 son surcoreanos. Además, está previsto que se movilicen unos 580.000 civiles durante un periodo de cuatro días.

Se trata de las segundas maniobras de estas características realizadas en la zona después de los accidentados ejercicios de marzo, en los que dos aviones de combate surcoreanos lanzaron por error ocho bombas sobre una zona civil, un incidente que se saldó con casi una decena de heridos.