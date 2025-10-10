Kim Jong Un recibe al primer ministro de China durante su visita a Corea del Norte

El primer ministro de China, Li Qiang, se ha reunido este viernes con el líder norcoreano, Kim Jong Un, durante una visita al país con motivo del 80 aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, una cita en la que han abordado los principales asuntos de interés común entre las partes.

Li ha trasladado a Kim sus “mejores deseos” de cara a las celebraciones y ha abogado por lograr una “mejoría de las relaciones bilaterales” entre las partes, con una “estrategia a largo plazo”, según informaciones recogidas por el Ministerio de Exteriores de China en un comunicado.

Así, ha destacado que el Gobierno chino siempre ha entendido estas relaciones como “una cuestión sostenida en el tiempo, consolidada y enmarcada en una amistad tradicional y una cooperación que se remonta al pasado”. “China está dispuesta a trabajar con Corea del Norte para lograr que se cumplan los objetivos comunes”, ha afirmado.

En este sentido, ha dicho estar dispuesto a una mejora de las comunicaciones entre las partes, mientras que el líder norcoreano ha dado la bienvenida a Li en una “ocasión de gran importancia en la que China ha vuelto a mostrar su apoyo como amigo especial de Corea y del pueblo norcoreano”, según ha informado la agencia estatal norcoreana KCNA.

Este mismo viernes, los dos países han acordado reabrir la frontera terrestre en la ciudad de Sinuijui, que conecta con Dandong, para ofrecer servicios postales. “Está previsto que la reapertura de la frontera permita una mayor comunicación entre los pueblos de ambos países”, ha manifestado el servicio postal chino en un comunicado.