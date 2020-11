La banda sonora de una nación agitada: canciones para entender y escuchar la era Trump

Las canciones como testimonios de una sociedad en cambio constante. Desde que a mediados del siglo XX la música adquirió un alcance popular a través de los discos, la radio y las presentaciones en vivo, casi todos los artistas estadounidenses de relevancia han escrito, cantado o abordado desde algún ángulo los procesos que agitaron a su nación: Bob Dylan, Joan Báez, Marvin Gaye, Bruce Springsteen, Madonna, R.E.M. o Kendrick Lamar por citar a cientos de ejemplos.

La era Trump que empezó con su triunfo electoral en 2016 –y que podría continuar o tener su lápida este martes 3- no ha sido la excepción: figuras de diversas generaciones han incluido a su repertorio composiciones que hablan sobre divisiones ideológicas, cuestiones raciales y sobre el propio mandatario.

Aquí, una guía de temas para entender y escuchar parte del EE.UU. actual

-This is America – Childish Gambino

La canción de 2018 popularizada por el alter ego musical de Donald Glover es lejos la más representativa de los tópicos que acentuaron su protagonismo y discusión bajo el mandato de Trump: la fractura racial, el uso de armas, las matanzas a manos de supremacistas blancos y las fake news.

Lo retrata en su letra (“sólo eres un hombre negro en este mundo/ sólo un código de barras”), pero sobre todo en su asombroso video: Gambino asesina sin piedad a todo aquel que se cruce, incluyendo un coro gospel, mientras a su alrededor la vida sigue, lo que muchos interpretaron como la actitud de una élite estadounidense más preocupada de las armas que de las víctimas de ellas.

-Americans – Janelle Monáe

No es casualidad que algunas de las composiciones más ilustrativas de lo acontecido en los últimos años en EE.UU. vengan de artistas negros, jóvenes, adscritos al R&B y cuya denuncia se canta sobre rítmicas pegajosas y exuberantes, como si fuera una forma menos afligida de liberarse de los pecados de su país.

Es quizás la misma lógica de Born in the U.S.A de Springsteen en la era Reagan: melodías enérgicas que algún despistado puede tomar como arenga patriótica, pero no.

En Americans (2018), la artista de Kansas se basa en un discurso de Obama para hablar de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, y en la intranquilidad que algunos habitantes de barrios negros aún sienten cuando vuelven a casa, atemorizados por la amenaza policial. “Esta no es mi América”, es el mensaje con el que termina.

-Murder most foul - Bob Dylan

Las leyendas no podían quedarse en silencio. Menos quien desde mediados del siglo XX narra con pluma de historiador el curso de su sociedad.

Dylan lanzó este 2020 su último álbum, el que presenta este tema, el más largo de su carrera. Una creación de espesor enciclopédico donde repasa las últimas seis décadas de su país, bosquejando una sociedad convulsa y sin paz consigo misma, que tiene algo así como su punto de origen en el asesinato de John F. Kennedy en 1963 y su eslabón final en este 2020 en que –también gracias a la pandemia- nada volverá a ser como antes.

“Permanezcan a salvo, estén alertas y que Dios esté con ustedes”, fue la frase con que Dylan presentó la canción en marzo: fue lo más parecido a un profeta advirtiendo a sus acólitos.

-Vote 'Em Out – Willie Nelson

Hay otros clásicos que desechan las alegorías y escogen mensajes más simples. Nelson, emblema del country con una pincelada hippie y en permanente colisión con su base conservadora de fans, editó este tema en 2018 como un llamado a votar e ir a las urnas, única forma posible de sacar a Trump, según ha dicho.

“Si votaste por un montón de payasos/ el día de las elecciones está llegando de nuevo/El arma más grande que tenemos/ se llama urnas”, clama en su letra.

-This land is your land – Chicano Batman

El poder de los latinos en EE.UU. ha sido una coyuntura de titulares y también de varios discos en los últimos cuatro años. Chicano Batman es una elogiada banda californiana integrada por descendientes de mexicanos que, para tratar el tema de la migración y la relevancia de la comunidad hispana, versionaron el himno de la leyenda folk Woody Guthrie.

En español afirman durante este track de 2017: “No existe nadie que pueda hacerme volver, esta tierra es para ti y para mi”.

-State of the Union (STFU) – Public Enemy

Como en los viejos tiempos ochenteros, los emblemas del rap político exhiben artillería pesada en su último disco de 2020 y lo descargan contra la policía, los blancos racistas y el trumpismo.

State of the Union (STFU) está interpretado desde la rabia, con un lenguaje sin sutilezas (“lo siento hijo de puta/ aléjate de mi”) y que de alguna forma recuerda lo que recalca Jorge González, un contemporáneo chileno de Public Enemy, cuando ve por qué se sigue cantando de los mismos temas: en algunos aspectos, las sociedades no cambian demasiado.

-Tucson train – Bruce Springsteen

Aunque su disco aparecido el mes pasado es biográfico, y en los últimos años no ha abordado en demasía la actualidad, este tema de su álbum de 2017 funciona como crónica de la Norteamérica profunda que se mantiene casi sin variantes: un operador de tren que trabaja duro para poder hacer feliz a su bebé.

-Perfect way to die – Alicia Keys

Una canción desgarradora, lanzada en junio y que profundiza en el abuso policial desde otro ángulo: el sufrimiento de una madre cuando le avisan que su hijo murió a manos de uniformados.

“Mamá nunca pensó que recibiría una llamada del forense / Dijo que le dispararon a su hijo”, narra en su lírica.

-American crisis - Bob Mould

“Nunca pensé que volvería a presenciar toda esta mierda”, dice alguien crecido en la escena ochentera y que también cantó contra el gobierno de Reagan: Bob Mould, cantante y guitarrista de Hüsker Dü, banda mayúscula del rock alternativo de hace más de tres décadas.

En su último título en solitario, aparecido en septiembre, vocifera sin misericordia contra Trump, expresando también el asombro de una América que, según ha dicho, nunca espero que volvería a ver.

-Tiny hands - Fiona Apple

La figura del magnate-presidente ha sido observada de distintos modos por los cantautores de EE.UU., usándola como eje para hablar de los tópicos más diversos. Por ejemplo, Fiona Appple la tomó en 2017 para retratar en él actitudes machistas y autoritarias aún latentes en la sociedad.

Un breve tema llamado Tiny hands, facturado con programaciones desde su celular, dedicado a la Marcha de las mujeres que se hizo en Washington ese año y donde aparece un pequeño audio de Trump, fue el aporte de Fiona al descontento artístico.