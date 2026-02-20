La Cámara Baja argentina aprueba en general la reforma laboral de Javier Milei

La madrugada de este viernes, tras una jornada marcada por el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y protestas fuera del Congreso, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó en lo general la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La votación concluyó con 135 votos a favor y 115 en contra, en un resultado positivo para el oficialismo gracias al apoyo, como lo hizo notar La Nación, de los partidos Propuesta Republicana (PRO), Unión Cívica Radical (UCR), Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

A estos se sumaron los legisladores de Innovación Federal y de otros bloques provinciales, entre ellos los que integran los diputados peronistas de Catamarca y de Tucumán.

Con 135 votos afirmativos, 115 negativos y 0 abstenciones, queda aprobada con modificaciones la Ley de Modernización Laboral. Comienza la votación en particular título por título. pic.twitter.com/3rudIWs6DJ — Diputados Argentina (@DiputadosAR) February 20, 2026

El texto ahora deberá retornar al Senado, que el pasado viernes 13 de febrero le había dado media sanción, para que ratifique la eliminación del polémico artículo que proponía reducir los salarios durante las licencias médicas.

Como informó Clarín, el kirchnerismo intentó hacer que el proyecto volviera a la comisión, pero La Libertad Avanza (LLA) -el partido de Milei- contraatacó y aprobó recortar la lista de oradores para acelerar la votación. En ese momento, el oficialismo dio marcha atrás y permitió que hablarán todos los diputados en una maratónica jornada.

La esperada sesión para tratar el proyecto oficialista de Modernización Laboral comenzó a las 14:15 horas de este jueves, después de lograr el quórum básico con 130 diputados.

Momento en que Martín Menem (LLA), como presidente de la Cámara Baja, invitó a la diputada de Silvana Giúdici (Propuesta Republicana) a izar la bandera, mientras sonaba el Himno Nacional Argentino, dando inicio formal al debate parlamentario.

En este, tras un acuerdo de los diputados, 40 oradores tuvieron cinco minutos cada uno para exponer su posición en torno al proyecto que, entre otros, permite extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias y abaratar los despidos .

Luego fue el turno de los discursos de cierre de cada bloque, para luego dar paso a la votación de la Cámara Baja.

La reacción presidencial

Poco después de conocerse el resultado de la votación de los diputados, la Oficina del Presidente celebró la aprobación de Ley de Modernización Laboral, afirmando que es “una de las reformas estructurales que el Presidente Javier G. Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos”.