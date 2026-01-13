SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La Casa Blanca descarta que Trump haya ordenado investigar penalmente al presidente de la Fed

    El gobierno de EE.UU. respondió a las denuncias de Jerome Powell, quien aseguró enfrentar una investigación del Departamento de Justicia en un contexto de presiones por la política de tasas de interés y la defensa de la independencia del Banco Central.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Donald Trump y Jerome Powell SAUL LOEB

    La Casa Blanca salió este lunes a desmentir tajantemente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esté detrás de la investigación penal que enfrenta el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, luego de que este último denunciara una ofensiva “sin precedentes” del gobierno federal en su contra.

    La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, respondió con un categórico “no” al ser consultada sobre si Trump ordenó al Departamento de Justicia iniciar el proceso contra Powell, investigación que el propio titular de la Fed reveló públicamente el domingo y que vinculó a un clima de “amenazas y presión constante” desde Washington.

    Leavitt evitó pronunciarse sobre la posible influencia de las reiteradas críticas del mandatario republicano al jefe del banco central, pero defendió con fuerza la postura presidencial.

    El presidente tiene todo el derecho a criticar al presidente de la Reserva Federal”, afirmó, apelando a la Primera Enmienda.

    No obstante, la vocera elevó el tono político al remarcar que, “una cosa está clara (y) el presidente lo ha dejado muy claro: Jerome Powell es malo en su trabajo”.

    Si Jerome Powell es un delincuente o no, es algo que deberá determinar el Departamento de Justicia, y parece que tienen la intención de averiguarlo”, agregó.

    Powell denuncia intimidación

    Las declaraciones desde la Casa Blanca ocurren un día después de que Jerome Powell confirmara que es objeto de una investigación federal, relacionada con su testimonio ante el Congreso en junio pasado sobre la renovación multimillonaria de edificios de la Reserva Federal, un proyecto estimado en US$ 2.500 millones.

    En un video difundido a través de la cuenta oficial de la Fed en la red social X, Powell calificó la acción como “sin precedentes” y sostuvo que no se trata de una discusión técnica ni administrativa, sino de un intento directo por condicionar la política monetaria.

    “Esto tiene que ver con si la Reserva Federal podrá seguir fijando las tasas de interés en función de la evidencia económica o si, en cambio, será dirigida por la presión o la intimidación política”, advirtió.

    Powell reveló que el Departamento de Justicia notificó a la Fed con citaciones de un gran jurado, lo que -según dijo- implicaría una amenaza de acusación criminal.

    Un choque de fondo por las tasas de interés

    El conflicto se inscribe en un enfrentamiento abierto y persistente entre Trump y Powell, especialmente desde el retorno del republicano a la Casa Blanca en enero de 2025.

    El mandatario ha presionado insistentemente por una baja agresiva de las tasas de interés, con el objetivo de reducir el costo de financiamiento del gobierno federal y estimular la actividad privada, algo que la Fed se ha resistido a hacer al ritmo exigido por el Ejecutivo.

    Powell recordó que ha liderado la Reserva Federal durante cuatro administraciones, tanto republicanas como demócratas, y que en todas ellas ha actuado “sin temor ni favoritismos políticos”.

    La investigación, revelada inicialmente por The New York Times, estaría a cargo de la Fiscalía del Distrito de Columbia, encabezada por Jeanine Pirro, exfiscal de Nueva York y exfigura de Fox News, designada en el cargo por el propio Trump, lo que ha intensificado las sospechas sobre una posible motivación política.

    Más sobre:EE.UU.Jerome PowellDonald TrumpReserva FederalFedTasas de interésMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Joanna Siekiera, consultora de la OTAN: “Perder el régimen de Maduro para China significa la falta de acceso a esta parte del mundo por lo que buscarán soluciones a través de otros estados”

    Rifles, pistolas y cuchillos: indagan hallazgo de armamento en bodega de la Municipalidad de San Ramón

    SAG refuerza llamado a agricultores de obligatoriedad de informar uso de plaguicidas tóxicos para las abejas: medida entra en rigor el 26 de enero

    Formalizan a 4 excarabineros que se quedaron con bebidas alcohólicas recuperadas en La Serena: las entregaron a un comerciante de la zona

    Asociación de Gendarmes advierte impacto de reforma en la estabilidad del sistema penitenciario y alerta eventual “éxodo” de funcionarios

    Furia en libertarios: Kaiser reconoce “incomodidad” por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información

    Lo más leído

    1.
    Josep Borrell: “El objetivo de Trump no es ayudar a instaurar la democracia en Venezuela, sino el acceso a sus recursos minerales”

    Josep Borrell: “El objetivo de Trump no es ayudar a instaurar la democracia en Venezuela, sino el acceso a sus recursos minerales”

    2.
    La ciudad colombiana que ha visto en primera persona la crisis venezolana

    La ciudad colombiana que ha visto en primera persona la crisis venezolana

    3.
    Detienen al jefe de gabinete de Netanyahu por presunta obstrucción a investigación por filtración de información

    Detienen al jefe de gabinete de Netanyahu por presunta obstrucción a investigación por filtración de información

    4.
    Reino Unido y Alemania discuten planes para aumentar la presencia de fuerzas de la OTAN en Groenlandia ante amenaza de EE.UU.

    Reino Unido y Alemania discuten planes para aumentar la presencia de fuerzas de la OTAN en Groenlandia ante amenaza de EE.UU.

    5.
    Irán advierte a EE.UU. contra eventual ataque mientras se dispara el número de muertos en protestas

    Irán advierte a EE.UU. contra eventual ataque mientras se dispara el número de muertos en protestas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Rifles, pistolas y cuchillos: indagan hallazgo de armamento en bodega de la Municipalidad de San Ramón
    Chile

    Rifles, pistolas y cuchillos: indagan hallazgo de armamento en bodega de la Municipalidad de San Ramón

    SAG refuerza llamado a agricultores de obligatoriedad de informar uso de plaguicidas tóxicos para las abejas: medida entra en rigor el 26 de enero

    Formalizan a 4 excarabineros que se quedaron con bebidas alcohólicas recuperadas en La Serena: las entregaron a un comerciante de la zona

    Reajuste: gobierno ingresa indicaciones a norma de amarre, pero CFA plantea reparos a financiamiento y eleva críticas de la oposición
    Negocios

    Reajuste: gobierno ingresa indicaciones a norma de amarre, pero CFA plantea reparos a financiamiento y eleva críticas de la oposición

    Investigación en contra de la Fed bota al dólar mientras expresidentes salen en defensa de Jerome Powell

    Gobierno ingresa proyecto de negociación ramal y comisión de Trabajo inicia este martes su discusión

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify
    Tendencias

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify

    Apple Fitness+ inicia 2026 con nuevos planes de entrenamiento y música de Bad Bunny

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    Recupera el número uno de Chile: un sólido Alejandro Tabilo vence a Camilo Ugo Carabelli y avanza en el ATP de Auckland
    El Deportivo

    Recupera el número uno de Chile: un sólido Alejandro Tabilo vence a Camilo Ugo Carabelli y avanza en el ATP de Auckland

    El comunicado de la familia Schapira en su despedida de Azul Azul: “Cerramos una etapa importante”

    La oferta del PGA Tour para quitarle terreno al LIV Golf y recuperar a las grandes estrellas

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi
    Cultura y entretención

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”

    Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas

    Joanna Siekiera, consultora de la OTAN: “Perder el régimen de Maduro para China significa la falta de acceso a esta parte del mundo por lo que buscarán soluciones a través de otros estados”
    Mundo

    Joanna Siekiera, consultora de la OTAN: “Perder el régimen de Maduro para China significa la falta de acceso a esta parte del mundo por lo que buscarán soluciones a través de otros estados”

    La Casa Blanca descarta que Trump haya ordenado investigar penalmente al presidente de la Fed

    Los cuestionamientos de los organismos de DD.HH. al proceso de liberación de presos políticos iniciado por el régimen en Venezuela

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil