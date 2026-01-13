La Casa Blanca descarta que Trump haya ordenado investigar penalmente al presidente de la Fed

La Casa Blanca salió este lunes a desmentir tajantemente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esté detrás de la investigación penal que enfrenta el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, luego de que este último denunciara una ofensiva “sin precedentes” del gobierno federal en su contra.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, respondió con un categórico “no” al ser consultada sobre si Trump ordenó al Departamento de Justicia iniciar el proceso contra Powell, investigación que el propio titular de la Fed reveló públicamente el domingo y que vinculó a un clima de “amenazas y presión constante” desde Washington.

Leavitt evitó pronunciarse sobre la posible influencia de las reiteradas críticas del mandatario republicano al jefe del banco central, pero defendió con fuerza la postura presidencial.

“El presidente tiene todo el derecho a criticar al presidente de la Reserva Federal”, afirmó, apelando a la Primera Enmienda.

No obstante, la vocera elevó el tono político al remarcar que, “una cosa está clara (y) el presidente lo ha dejado muy claro: Jerome Powell es malo en su trabajo”.

“Si Jerome Powell es un delincuente o no, es algo que deberá determinar el Departamento de Justicia, y parece que tienen la intención de averiguarlo”, agregó.

Powell denuncia intimidación

Las declaraciones desde la Casa Blanca ocurren un día después de que Jerome Powell confirmara que es objeto de una investigación federal, relacionada con su testimonio ante el Congreso en junio pasado sobre la renovación multimillonaria de edificios de la Reserva Federal, un proyecto estimado en US$ 2.500 millones.

En un video difundido a través de la cuenta oficial de la Fed en la red social X, Powell calificó la acción como “sin precedentes” y sostuvo que no se trata de una discusión técnica ni administrativa, sino de un intento directo por condicionar la política monetaria.

“Esto tiene que ver con si la Reserva Federal podrá seguir fijando las tasas de interés en función de la evidencia económica o si, en cambio, será dirigida por la presión o la intimidación política”, advirtió.

Powell reveló que el Departamento de Justicia notificó a la Fed con citaciones de un gran jurado, lo que -según dijo- implicaría una amenaza de acusación criminal.

Un choque de fondo por las tasas de interés

El conflicto se inscribe en un enfrentamiento abierto y persistente entre Trump y Powell, especialmente desde el retorno del republicano a la Casa Blanca en enero de 2025.

El mandatario ha presionado insistentemente por una baja agresiva de las tasas de interés, con el objetivo de reducir el costo de financiamiento del gobierno federal y estimular la actividad privada, algo que la Fed se ha resistido a hacer al ritmo exigido por el Ejecutivo.

Powell recordó que ha liderado la Reserva Federal durante cuatro administraciones, tanto republicanas como demócratas, y que en todas ellas ha actuado “sin temor ni favoritismos políticos”.

La investigación, revelada inicialmente por The New York Times, estaría a cargo de la Fiscalía del Distrito de Columbia, encabezada por Jeanine Pirro, exfiscal de Nueva York y exfigura de Fox News, designada en el cargo por el propio Trump, lo que ha intensificado las sospechas sobre una posible motivación política.