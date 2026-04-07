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    La Casa Blanca niega que Trump esté sopesando la posibilidad de utilizar armas nucleares en Irán

    “Nada de lo que ha dicho el vicepresidente sugiere eso, ¡idiotas!”, indicó la Casa Blanca en un mensaje difundido a través de una de sus cuentas en redes sociales.

    Por 
    Europa Press
    JD Vance junto a Donald Trump. Foto: @WhiteHouse

    La Casa Blanca ha negado este martes que las autoridades estadounidenses estén sopesando la posibilidad de utilizar armas nucleares en Irán después de que el presidente, Donald Trump, haya amenazado con acabar con “toda una generación” esta noche, a tan solo unas horas de que finalice el plazo dado a Irán en el marco de su último ultimátum.

    Tras un discurso dado por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, la Casa Blanca ha asegurado que “nada de lo dicho sugiere” que Washington esté pensando en hacer uso de este tipo de armamento. “Nada de lo que ha dicho el vicepresidente sugiere eso, ¡idiotas!”, ha indicado la Casa Blanca en un mensaje difundido a través de una de sus cuentas en redes sociales.

    Así respondía a un mensaje difundido por una cuenta asociada a la excandidata demócrata a la Presidencia y antigua vicepresidenta del país, Kamala Harris. “Tenemos herramientas que, hasta ahora, no hemos decidido usar. El presidente de Estados Unidos puede decidir usarlas y lo hará si los iraníes no cambian su comportamiento”, había afirmado previamente Vance.

    “Confiamos en que podemos obtener una respuesta de los iraníes, aunque sea positiva o negativa, a las 20.00 horas. Lo que realmente queremos es un mundo en el que el petróleo y el gas fluyan libremente, donde las personas puedan calentar sus casas, donde las personas puedan transportarse para ir a trabajar. Eso no va a suceder si los iraníes se involucran en actos de terrorismo económico. Así que tienen que saber que tenemos herramientas”, manifestó el vicepresidente.

    Más sobre:Guerra Medio OrienteIránEE.UU.VanceKamala Harrisbombas nuclearesMundo

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