La Media Luna Roja iraní denuncia daños en más de 70.000 infraestructuras civiles por ataques de Israel y EE.UU.

La Sociedad de la Media Luna Roja iraní denunció este jueves que más de 70.000 infraestructuras civiles, incluidas viviendas y escuelas, han resultado dañadas a causa de los ataques de Estados Unidos e Israel, en los 20 días desde que lanzaran su ofensiva sorpresa contra el país asiático.

El presidente de la organización, el Dr. Pirhossen Kolivand, informó de esta cifra en redes sociales, donde denunció que 251 centros médicos, 498 escuelas y 17 centros de la Media Luna Roja también sufrieron daños desde el pasado 28 de febrero, cuando Washington y Tel Aviv atacaron Teherán, matando al entonces líder supremo, Alí Jamenei, y otros altos cargos.

En otra publicación en X, Kolivand además afirmó que “atacar a niños, mujeres, trabajadores humanitarios y centros médicos constituye una flagrante violación de los Convenios de Ginebra” .

Dr. Pir Hossein Kolivand, President of the Iranian Red Crescent Society, said that targeting children, women, aid workers, and medical centers constitutes a blatant violation of the Geneva Conventions. pic.twitter.com/NokfmmXS3d — جمعیت هلال‌احمر ایران (@Iranian_RCS) March 19, 2026

De la misma forma, al detallar los daños sufridos en zonas civiles iraníes durante el conflicto, los describió como una tragedia humana y subrayó que tales ataques constituyen una clara violación de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario.

Las autoridades iraníes confirmaron en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y EE.UU, mientras la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.