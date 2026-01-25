La molestia que Trump generó en Reino Unido tras sus críticas a rol que militares de la OTAN jugaron en guerra de Afganistán

Infantes de la Marina estadounidenses esperan ser transportados en helicóptero en el marco de la Operación Khanjar en el Campamento Dwyer, en la provincia de Helmand, Afganistán. Foto: Archivo

El primer ministro británico, Keir Starmer, fue uno de los primeros en reaccionar acusando al mandatario estadounidense, Donald Trump, de “minimizar” el sacrificio de los soldados británicos caídos al afirmar que quienes lucharon en Afganistán (2001-2021) evitaron el frente, mientras el presidente estadounidense enfrentaba una feroz reacción de todos los lados del espectro político de Reino Unido, así como de las familias de los veteranos de guerra y del mismo príncipe Harry.

La sugerencia de Trump de que las tropas de la OTAN se mantuvieron “un poco alejadas del frente” en Afganistán ha hecho resurgir preguntas sobre su propia evasión del servicio militar en Vietnam .

“El presidente se equivocó al minimizar el papel de las tropas de la OTAN, incluidas las fuerzas británicas en Afganistán. Estamos increíblemente orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas y del sacrificio que han hecho”, dijo el portavoz de Starmer.

Un helicóptero UH-47 Chinook aterriza para recoger soldados durante la Operación Shir Pacha en el valle de Derezda, en las escarpadas montañas de Spira, en la provincia de Khost, a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán, el 22 de noviembre de 2008. Foto: Archivo DAVID FURST

Las declaraciones de Trump provocaron la condena de todo el espectro político, con críticos que señalaron las 457 muertes de británicos en Afganistán y la falta de historial militar del propio Trump, quien ya ha sido criticado por evitar ser reclutado para combatir en Vietnam tras ser diagnosticado con espolones óseos en los talones, una afirmación médica que ha sido objeto de considerables dudas.

El presidente estadounidense sugirió, en una entrevista con Fox News el jueves, que la OTAN no apoyaría a Estados Unidos si se lo pidiera. “Nunca los hemos necesitado. Dirán que enviaron tropas a Afganistán... y lo hicieron, se mantuvieron un poco apartados, algo apartados del frente”, dijo.

Hablando en Davos el miércoles, hizo afirmaciones similares contra la alianza militar de 32 miembros. “Los conozco muy bien a todos. No estoy seguro de que estuvieran allí. Sé que estaríamos allí para apoyarlos. No sé si ellos estarían allí para apoyarnos”.

Un total de 3.486 soldados de la OTAN murieron en el conflicto de 20 años en Afganistán, de los cuales 2.461 eran militares estadounidenses. Canadá registró 165 muertes, incluidos civiles. Mientras que 457 eran británicos.

Kemi Badenoch, líder conservadora, acusó a Trump de “denigrar” a las tropas británicas y calificó sus comentarios de “absurdos”, mientras que desde el partido Liberal Demócrata instaron a Starmer a citar al embajador estadounidense “por este insulto a nuestras valientes tropas”. Se entiende que no ha habido ninguna llamada entre el número 10 de Downing Street y Trump, y Reino Unido no está considerando amonestar al embajador estadounidense.

Soldados estadounidenses montan guardia mientras los afganos esperan en el aeropuerto de Kabul el 16 de agosto de 2021, tras un final sorprendentemente rápido de la guerra de 20 años en Afganistán. Foto: Archivo WAKIL KOHSAR

El secretario de Defensa, John Healey, dijo que Reino Unido y los aliados de la OTAN habían “respondido al llamado de Estados Unidos” y que los muertos en la guerra deberían “ser recordados por lo que eran: héroes que dieron sus vidas al servicio de nuestra nación”.

Sin mencionar a Trump por su nombre, el ministro de las Fuerzas Armadas, Al Carns, exmarine que sirvió y lideró durante cuatro misiones en Afganistán y recibió la Cruz Militar en 2011, calificó las afirmaciones de “absolutamente ridículas” e invitó a quienes las creyeran a reunirse con él y con algunas de las familias de las víctimas. En un video publicado en redes sociales, declaró: “Junto con mis colegas estadounidenses, derramamos sangre, sudor y lágrimas juntos, y no todos regresaron a casa”.

Dinamarca, que ha estado en desacuerdo con Estados Unidos por los planes de Trump sobre Groenlandia, tuvo 44 muertes en combate en Afganistán, la mayor cantidad per cápita fuera de Estados Unidos.

En un artículo publicado en The Guardian, Adam Price, el escritor danés creador de la serie de televisión Borgen, escribió: “Es absolutamente insultante para las familias, que aún lloran a sus muertos, escuchar la ingratitud de un presidente estadounidense tan ignorante de su pérdida”.

En esta foto tomada el 12 de diciembre de 2012, el príncipe Harry realiza sus comprobaciones matutinas previas al vuelo en la pista de aterrizaje, desde el Campamento Bastión, en el sur de Afganistán. Foto: Archivo John Stillwell

Calvin Bailey, diputado laborista y exoficial de la Real Fuerza Aérea (RAF) que sirvió junto a unidades de operaciones especiales estadounidenses en Afganistán, dijo que la afirmación de Trump “no se parece en nada a la realidad que experimentamos quienes servimos allí”.

El diputado conservador Ben Obese-Jecty, que sirvió en Afganistán como capitán del Regimiento Real de Yorkshire, afirmó que era “triste ver el sacrificio de nuestra nación y el de nuestros socios de la OTAN tan poco valorado por el presidente de los Estados Unidos”.

Tan Dhesi, presidente del Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes, dijo que los comentarios del presidente estadounidense eran “atroces y un insulto a nuestros valientes hombres y mujeres militares británicos, que arriesgaron sus vidas y sus miembros para ayudar a nuestros aliados, y muchos de ellos hicieron el máximo sacrificio”.

En la misma línea, la presidenta del Comité de Asuntos Exteriores, Emily Thornberry, describió los comentarios como “mucho más que un error” y como “un insulto” a las familias de los fallecidos.

Por su parte, Stephen Stewart, exsoldado, escritor y periodista, dijo: “Los comentarios de Trump son tan ofensivos como inexactos. Resulta sumamente irónico que alguien que supuestamente evadió el reclutamiento para la guerra de Vietnam haga una declaración tan vergonzosa”.

“Ha profanado la memoria de cientos de soldados británicos que hicieron el máximo sacrificio en Afganistán, personas a quienes llamábamos amigos y camaradas. Si fuera un hombre de honor, se arrodillaría para pedir perdón a las familias de los caídos”, agregó.

El príncipe Harry respondió a Trump diciendo que los “sacrificios” de los soldados británicos que sirvieron y murieron en Afganistán “merecen ser mencionados con sinceridad y respeto”. El duque de Sussex, que sirvió en dos misiones de primera línea en Afganistán y pasó 10 años en el Ejército británico, comentó que había “perdido amigos” en el conflicto y que “miles de vidas cambiaron para siempre”.

“En 2001, la OTAN invocó el Artículo 5 por primera y única vez en la historia. Esto significó que todas las naciones aliadas estaban obligadas a apoyar a Estados Unidos en Afganistán, en pos de nuestra seguridad compartida. Los aliados respondieron a ese llamado”, dijo.

Znam Afganistan z młodości. Byłem tam także jako szef MON i MSZ.

Prowincja Gazni, gdzie służył nasz kontyngent, na pusztuńskim południu, była frontowa, 7/10 na afgańskiej skali trudności i niebezpieczeństw.

Nikt nie ma prawa drwić ze służby naszych żołnierzy. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 23, 2026

Diane Dernie, madre de Ben Parkinson, considerado el soldado británico más gravemente herido en sobrevivir a la guerra de Afganistán, dijo a The Telegraph que estaba consternada por los “vergonzosos” comentarios de Trump. “Decir que las tropas británicas, las fuerzas de la OTAN, no estuvieron involucradas en el frente, es simplemente una niñería que intenta desviar la atención de sus propias acciones, y es simplemente increíble. Es muy insultante, es muy duro de escuchar. Nos interesaría mucho ver la respuesta de nuestro primer ministro, porque es una vergüenza”, aseguró.

Las críticas también llegaron desde el viceprimer ministro y canciller polaco, Radosław Sikorski. “Conozco Afganistán desde mi juventud. También estuve allí como jefe del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Asuntos Exteriores. La provincia de Ghazni, donde sirvió nuestro contingente, en el sur pastún, era una zona de primera línea, con un nivel de dificultad y peligrosidad de 7/10 en la escala afgana. Nadie tiene derecho a burlarse del servicio de nuestros soldados”, escribió en X.

Más allá de Europa, Australia -un socio cercano de EE.UU., pero no miembro de la OTAN- también condenó las declaraciones este domingo. Canberra desplegó cerca de 40.000 soldados en la coalición liderada por EE.UU. entre 2001 y 2021, tras los atentados del 11 de septiembre.

🚨 BREAKING: Donald Trump says the UK military is "second to none" as he rolls back on his comments about NATO troops "staying a little back from the front line" in Afghanistan pic.twitter.com/yUdo2I9mhh — Politics UK (@PolitlcsUK) January 24, 2026

El primer ministro Anthony Albanese calificó los comentarios de “totalmente inaceptables” y rechazó cualquier insinuación de que las fuerzas australianas hubieran evitado el combate. “Sin duda, estuvieron en primera línea, junto con nuestros demás aliados, defendiendo la democracia y la libertad, así como nuestros intereses nacionales”, declaró.

Ante la avalancha de críticas, Trump publicó nuevos comentarios en su plataforma Truth Social, aparentemente retractándose de sus críticas, pero sin llegar a disculparse directamente por las palabras que usó en la entrevista del jueves con Fox News donde cuestionó a las tropas de la OTAN.

Escribió: “Los grandes y valientes soldados de Reino Unido siempre estarán con los Estados Unidos de América. En Afganistán, 457 murieron, muchos resultaron gravemente heridos y se encontraban entre los guerreros más grandes de todos”.

“Es un vínculo demasiado fuerte para romperse jamás. El Ejército de Reino Unido, con un corazón y una alma inmensos, no tiene rival (excepto el de EE.UU.). ¡Los amamos a todos y siempre los amaremos!”, concluyó.