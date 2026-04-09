La NASA y ejército de EE.UU. se preparan para el amerizaje de Artemis II de este viernes

Luego de que los astronautas de la misión Artemis II se convirtieran en los primeros en orbitar la Luna en más de 50 años, ahora ya están de regreso a la Tierra, por lo que tanto la NASA como las Fuerzas Armadas estadounidenses se alistan para el amerizaje del viernes de la cápsula Orion frente a la costa de California.

Ante lo cual preparan diferentes planes de contingencia relacionados con el clima y que la nave americe fuera del rango esperado, como indicaron funcionarios de la agencia espacial este miércoles.

“Tras un emocionante día de investigación científica el lunes y un día para que la tripulación se recuperara, el equipo centra ahora su atención en el regreso y en traer a la tripulación a casa sana y salva” , declaró Lakiesha Hawkins, administradora adjunta interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, en una conferencia de prensa.

Por su parte, Lili Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis, detalló que la Fuerza Aérea tiene listos siete aviones militares C-17 listos para que se sumen a los dos helicópteros de la Marina que recogerán a los astronautas tras su amerizaje, monitoreando el regreso junto a la base Pearl Harbor.

LIVE: Agency leaders answer media questions and provide updates on our Artemis II mission around the Moon. https://t.co/ziFIHXMF9t — NASA (@NASA) April 8, 2026

“Estamos aún trabajando con los militares para garantizar que, si hay un evento fuera de lo nominal (distinto al esperado), tengamos fuerzas de rescate listas para ir al sitio del aterrizaje no nominal”, aseguró Villarreal.

De acuerdo a Rick Henfling, el director de Vuelo para el Regreso de la misión, la NASA fijó un rango estimado de 2.000 millas náuticas (3.704 kilómetros) en el Pacífico para el acuatizaje de Orion, por lo que “los planes de contingencia” se enfocan en lo que pasaría si la nave cae fuera de ese parámetro.

Henfling además dijo que los especialistas están “observando cosas que podrían afectar los sistemas de guía, navegación, control y propulsión” , pero que “hay condiciones favorables para un buen amerizaje”, el cual está previsto a las 20:07 (EDT) del viernes (misma hora en Chile).

El director de Vuelo aseguró además que el comandante de la misión, Reid Wiseman, y el piloto, Victor Glover, están capacitados para afrontar un desvío.

En el regreso a casa para el equipo que además componen, Christina Koch y Jeremy Hansen, tras 10 días en el espacio. Cuando Orion entrará en la atmósfera de nuestro planeta en un amerizaje que durará apenas 13 minutos.

🚨📰 #USNAVY UPDATE: USS John P. Murtha to support NASA's Artemis II mission



SAN DIEGO – Amphibious transport dock ship USS John P. Murtha (LPD 26) is slated to serve as the recovery ship for the Orion spacecraft and its crew upon their return from the historic Artemis II… pic.twitter.com/eMUDr04rhP — U.S. Navy (@USNavy) April 8, 2026

Desde la reentrada en la atmósfera superior de la Tierra hasta el aterrizaje en el Pacífico, donde, a medida que la cápsula cae, se desplegarán sus propulsores para que actúen como frenos y varios conjuntos de paracaídas -llamados paracaídas de frenado, piloto y principal—, reduciendo su velocidad de casi 40.000 km/h a unos 27 km/h antes de tocar el agua.

En ese momento, cuando los astronautas lleguen al océano, médicos ingresarán a la nave para revisarlos y después los llevarán a los helicópteros de la Marina en orden: primero a Koch, después a Glover, luego a Hansen y, finalmente, al comandante Wiseman, según detalló Villarreal.