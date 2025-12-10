La odisea de Machado para salir de Venezuela y llegar a Oslo, donde su hija recibió en su nombre el Nobel de la Paz

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, y Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado,en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025.

Minutos antes de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, el Instituto Nobel publicó un comunicado para confirmar que María Corina Machado no podría estar presente pese a “hacer todo lo que estaba en su mano para llegar a la ceremonia”. “Un viaje en una situación de extremo peligro”, señaló, junto a una grabación de una conversación telefónica con la líder opositora venezolana en la que confirmaba que se encontraba bien y de camino a la capital noruega.

En una llamada con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, divulgada por la organización justo antes de la gala, Machado se dijo “muy triste” y afirmó que “sentía mucho” no llegar a tiempo para la ceremonia. “Mucha gente ha arriesgado su vida para que yo pueda llegar a Oslo”, destacó.

Watch the very moment Maria Corina Machado’s daughter Ana collected this year’s Nobel Peace Prize medal and diploma on behalf of her mother.



Machado was awarded the 2025 Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela.



Learn… pic.twitter.com/gLORIbv50T — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2025

Finalmente, fue Ana Corina Sosa, hija de Machado, quien subió al estrado para recoger de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel el diploma y la medalla de oro en nombre de su madre, ante una gran ovación de todos los presentes, entre los que ha destacado el rey Harald V de Noruega.

“Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”, afirmó la premio Nobel de la Paz en un discurso pronunciado por su hija durante la ceremonia. “La libertad se conquista cada día, en la medida en que estemos dispuestos a luchar por ella. Esa es la razón por la cual la causa de Venezuela trasciende nuestras fronteras. Un pueblo que elige ser libre no solo se libera a sí mismo, sino que contribuye con toda la humanidad”, continuó.

Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado will not receive the Nobel Peace Prize in person at the award ceremony in Oslo, the director of the Norwegian Nobel Institute said, with her current whereabouts unknown https://t.co/wxDsws61pV pic.twitter.com/kR34bAv6gO — Reuters (@Reuters) December 10, 2025

“También fuimos refugio. Abrimos los brazos a migrantes y exiliados de todos los rincones del mundo: españoles que huían de la guerra civil, italianos y portugueses escapando de la pobreza y las dictaduras, judíos que dejaban atrás el Holocausto, chilenos, argentinos y uruguayos que huían de los regímenes militares, cubanos que repudiaban el comunismo y familias enteras de Colombia, Líbano y Siria que buscaban la paz. Les dimos hogar, escuela y seguridad, y todos ellos se hicieron venezolanos”, señaló Machado en el discurso leído por su hija. “Esta es Venezuela. Construimos una democracia que se convirtió en la más estable de América Latina, desatando toda la fuerza creadora de la libertad”.

“Pero incluso la democracia más fuerte se debilita cuando sus ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que debamos esperar, sino algo a lo que debemos dar vida. Es una decisión personal, consciente, cuya práctica cotidiana moldea una ética ciudadana que debe renovarse cada día”, destacó.

"Freedom is not something we wait for, but something we become. It is a deliberate, personal choice, and the sum of those choices forms the civic ethos that must be renewed every day."



Maria Corina Machado's words were delivered today in Oslo by her daughter, Ana Corina Sosa… pic.twitter.com/xmEMDbWiqO — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2025

Y en una promesa a los “nueve millones de venezolanos que se vieron obligados a huir” del chavismo, Machado prometió: “Yo estaré allí, nuevamente, en el puente Simón Bolívar, en la frontera con Colombia, donde una vez lloré entre los miles que se iban, para recibirlos de vuelta a la vida luminosa que nos espera”.

Rumbo a Curazao con mal tiempo

Poco antes, el Instituto Nobel noruego había informado que Machado había salido de Venezuela, pero que no podría acudir a la ceremonia de entrega del galardón. “Ha hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy. Un viaje en una situación de extremo peligro”, comunicó la organización en una breve nota. “Estamos profundamente felices de confirmar que ella está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”.

🚨Update: The Venezuelan Opposition leader Maria Corina Machado has been evacuated from Venezuela with the help of the United States! pic.twitter.com/H0T9b3qttd — US Homeland Security News (@defense_civil25) December 9, 2025

“Confirmamos que no asistirá a la ceremonia del Nobel, pero nos mantenemos optimistas sobre su presencia en el resto de la agenda del día”, reiteró la portavoz de Machado, Claudia Macero, sin proporcionar información sobre su ubicación actual.

En medio de las especulaciones sobre el paradero de Machado y su ausencia en la ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo, finalmente el diario The Wall Street reveló, citando a funcionarios estadounidenses, que la galardonada abandonó Venezuela el martes en una embarcación y viajó a la nación insular caribeña de Curazao, en un esfuerzo secreto para llegar a Noruega y recoger su Premio Nobel de la Paz.

Venezuelan Nobel laureate María Corina Machado left the country on Tuesday by boat and traveled to Curaçao, U.S. officials said.



The opposition leader’s allies worked to keep the trip from becoming public to protect her safety. https://t.co/R5bIFQL3zp — The Wall Street Journal (@WSJ) December 10, 2025

Según destaca el periódico, los aliados de la líder opositora venezolana se esforzaron por evitar que el viaje se hiciera público para proteger su seguridad. Viajar a la capital noruega podría obligar a Machado a exiliarse. Ha pasado la mayor parte del último año escondida en Venezuela para evitar ser arrestada.

En una llamada telefónica con el presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, publicada en el sitio web de la institución, Machado afirmó que “tantas personas” habían arriesgado sus vidas para que ella viajara a Oslo. “Les estoy muy agradecida. Y esto es una muestra de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano”, dijo, añadiendo que estaba a punto de abordar un avión. “Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso me entristece mucho informarles que no podré llegar a tiempo para la ceremonia, pero estaré en Oslo y me dirijo a Oslo ahora mismo”.

Nobel Peace Prize winner Maria Corina Machado secretly left Venezuela in a bid to get to Oslo in time to accept her award but was forced to miss the ceremony because bad weather delayed her journey https://t.co/e1gcJBqBhL — Bloomberg (@business) December 10, 2025

Según la agencia Bloomberg, Machado salió de Venezuela el martes con la ayuda de algunos miembros del régimen del presidente Nicolás Maduro, lo que algunos funcionarios estadounidenses ven como una señal de su voluntad de cooperar si el líder chavista dejara el poder, según la persona, que pidió no ser identificada por tratarse de información privada.

Machado salió de Venezuela en una embarcación rumbo a Curazao, una isla caribeña holandesa a unos 64 kilómetros de distancia, según la fuente. La isla también alberga una pequeña base militar estadounidense.

Su viaje se retrasó varias horas debido al mal tiempo y la mar gruesa, indicó la fuente, y se vio obligada a faltar a la ceremonia. La persona afirmó que Machado recibió ayuda de la administración del Presidente estadounidense, Donald Trump, y también de algunos miembros del régimen de Maduro. El gobierno venezolano no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios y es probable que refute esa versión, ya que desde hace tiempo afirma conocer su paradero, precisó Bloomberg.

La decisión de Machado de abandonar Venezuela conlleva tanto oportunidades como riesgos para ella y el régimen de Maduro, destacó la agencia de noticias. Los partidarios de la líder opositora creen que un regreso exitoso a su país tras la ceremonia del Nobel de la Paz del miércoles podría fortalecer su posición. Otros advierten que un Maduro desafiante podría bloquear su regreso y obligarla al exilio, un destino que ya ha debilitado a anteriores líderes de la oposición.

El Comité Noruego del Nobel, al otorgarle el galardón a Machado, destacó “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. Sin embargo, algunos consideran que Machado “está a favor del conflicto militar” para lograr sus fines de transición desde el régimen autocrático de Maduro, destacó Bloomberg.

En ese sentido, el presidente del Comité Noruego del Nobel instó este miércoles al Presidente venezolano a aceptar los resultados de las elecciones de 2024 y renunciar a su cargo, durante la entrega del Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado, ausente.

“Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, dijo Jørgen Watne Frydnes antes de ser interrumpido por un aplauso del público en el Ayuntamiento de Oslo. “Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia. Porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar”, continuó.