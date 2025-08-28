SUSCRÍBETE
La ONU condena el “inaceptable” ataque de Rusia contra Kiev y reclama “el fin inmediato” de los bombardeos

Un total de 15 muertos y medio centenar de heridos ha dejado el ataque ruso. "Los ataques contra civiles e infraestructuras civiles violan el Derecho Internacional Humanitario, son inaceptables y deben terminar de inmediato", afirmaron desde Naciones Unidas.

Por 
Europa Press
Un dron sobrevuela el cielo de la ciudad mientras la defensa aérea dispara durante un ataque ruso con drones en Kiev. Imagen Archivo.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado este jueves el “inaceptable” ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, que ha dejado cerca de 15 muertos y medio centenar de heridos, y ha reclamado “el fin inmediato” de los bombardeos y un alto el fuego.

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, ha afirmado que estos ataques “han matado y herido a muchos civiles, incluidos niños” y “han causado daños en instalaciones de delegaciones y oficinas diplomáticas” en la capital ucraniana, según un comunicado publicado por el organismo internacional.

“Los ataques contra civiles e infraestructuras civiles violan el Derecho Internacional Humanitario, son inaceptables y deben terminar de inmediato”, ha recalcado, al tiempo que ha abogado por un alto el fuego que derive “en una paz justa, exhaustiva y sostenible” que “mantenga totalmente la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania, en sus fronteras internacionalmente reconocidas, en línea con la Carta de la ONU, el Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha acusado a Moscú de lanzar un “ataque masivo” contra Kiev y ha denunciado “un asesinato horrible y deliberado de civiles”. “Los rusos no optan por poner fin a la guerra, sino por nuevos ataques”, ha lamentado, antes de reclamar “nuevas sanciones duras” contra las autoridades rusas por su invasión de Ucrania.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha sostenido que el ataque ha sido ejecutado con “armas de largo alcance y alta precisión”, incluidos misiles hipersónicos Kinzhal y drones, contra “empresas del complejo militar-industrial y bases aéreas en Ucrania”. “Los objetivos han sido logrados. Todos los objetivos designados han sido golpeados”, ha zanjado, sin pronunciarse sobre las denuncias sobre víctimas civiles.

Más sobre:UcraniaRusiaKievAtaque

