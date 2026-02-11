SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La OTAN lanza la operación “Centinela del Ártico” para reforzar su presencia militar tras la crisis en Groenlandia

    La misión fue acordada por Rutte y Trump en las que acordaron que la alianza debía asumir mayor responsabilidad de la defensa en la región.

    Por 
    Europa Press
    Vista de las maniobras “Cold Response” de Noruega, en 2024. Foto: SHAPE NATO

    La OTAN ha lanzado este miércoles la operación “Centinela del Ártico”, una misión para reforzar la presencia militar de la Alianza en la región y que es el resultado del acuerdo alcanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario general aliado, Mark Rutte, tras la crisis abierta por las pretensiones de la Casa Blanca de hacerse con el control con Groenlandia.

    El Mando Aliado de Operaciones (ACO, por sus siglas en inglés), será el responsable de la planificación y ejecución de todos los ejercicios, actividades y operaciones que la OTAN llevará a cabo en el Ártico, reforzando así la postura de la Alianza Atlántica para garantizar que toda la región del Ártico “siga siendo segura”.

    “‘Centinela del Ártico’ subraya el compromiso de la Alianza de salvaguardar a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las zonas más estratégicamente significativas y ambientalmente exigentes del mundo”, ha subrayado el comandante Supremo Aliado de la OTAN (SACEUR), Alexus G. Grynkewich, en un comunicado difundido por la organización.

    El también general de la Fuerza Aérea estadounidense ha añadido que esta misión “aprovechará la fortaleza” de la OTAN para proteger la región ante la actividad militar de Rusia y el creciente interés económico de China en la zona.

    Integrar otras misiones

    Esta operación, denominada “Artic Sentry” en inglés, integrará y dará coherencia a otras misiones de más bajo enfoque operativos de algunos Estados miembro de la Alianza, como la maniobra de Noruega “Cold Response”, o el ejercicio danés “Resistencia Ártica”, misión en la que participaron hasta ocho países europeos en plena crisis por Groenlandia, y que provocó la indignación de Trump cuando amenazó a los aliados con nuevos aranceles.

    “Centinela del Ártico” estará dirigida por el Mando Conjunto de Fuerza de Norfolk (JFC Norfolk), ubicado en Reino Unido, cuya área de responsabilidad abarca desde diciembre todo el Ártico y polo norte, en coordinación con el Mando Aliado de Operaciones, coordinando a su vez actividades con el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y los mandos Norte y Europeo de Estados Unidos.

    Desembarco de equipos en Nordic Response 2024. Foto: SHAPE NATO Johanne Søstuen / Forsvaret

    Según el comandante Supremo Aliado, el cuartel general de Norfolk actuará como “puente entre Norteamérica y Europa” y será “clave” para defender los accesos estratégicos entre ambos continentes a través del Ártico.

    Más sobre:OTANÁrticoGroenlandiaEE.UU.RutteTrumpACOCentinela del ÁrticoGrynkewichMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cancillería argentina viaja al Vaticano e invita oficialmente al Papa León XIV al país

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por la adquisición de Empresas Banmédica y de Andes Logistics

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits

    Lo más leído

    1.
    Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami

    Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami

    2.
    Un tribunal de Estados Unidos permite al Gobierno revocar la protecciones a más de 60.000 migrantes de varios países

    Un tribunal de Estados Unidos permite al Gobierno revocar la protecciones a más de 60.000 migrantes de varios países

    3.
    Estados Unidos continúa retirando sanciones a Venezuela y permite operar a empresas de servicios petroleros

    Estados Unidos continúa retirando sanciones a Venezuela y permite operar a empresas de servicios petroleros

    4.
    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

    5.
    Petro denuncia que huyó de un intento de asesinato en su contra mientras volaba en helicóptero junto a sus hijos

    Petro denuncia que huyó de un intento de asesinato en su contra mientras volaba en helicóptero junto a sus hijos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    “Tenemos una situación distinta”: Mulet anuncia que el FRVS recurrirá al Tricel ante eventual disolución del partido

    Qué propone el proyecto de sala cuna que el gobierno pide aprobar en marzo

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom
    Negocios

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por la adquisición de Empresas Banmédica y de Andes Logistics

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump
    Tendencias

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea
    El Deportivo

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea

    Mauricio Pinilla revela que tiene cáncer y que se encuentra en pleno tratamiento

    Con el club a cinco puntos del descenso: Tottenham pierde la paciencia y despide a Thomas Frank

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits
    Cultura y entretención

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits

    A más de 30 años de su muerte: un equipo forense privado postula que Kurt Cobain fue asesinado

    Entre la euforia y la intimidad: cómo será el show de Kali Uchis en Chile

    Cancillería argentina viaja al Vaticano e invita oficialmente al Papa León XIV al país
    Mundo

    Cancillería argentina viaja al Vaticano e invita oficialmente al Papa León XIV al país

    Zelenski adelanta que las próximas conversaciones con Rusia tratarán sobre la cuestión territorial

    Rusia adelanta que adoptará “contramedidas apropiadas” en caso de “militarización” de Groenlandia

    Bombones de tahini y dátiles
    Paula

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York