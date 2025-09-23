SUSCRÍBETE
Mundo

La OTAN promete una respuesta “firme” ante las acciones de Rusia contra el espacio aéreo de los aliados

“Rusia no debe tener ninguna duda: la OTAN y los aliados emplearán, de conformidad con el derecho internacional, todos los instrumentos militares y no militares necesarios", apuntaron a través de un comunicado.

Por 
Europa Press
Imagen archivo. Foto: AFP. JOHN THYS

La OTAN ha subrayado este martes que su respuesta ante las acciones “imprudentes” de Rusia será “firme” y que recurrirá a todos los medios militares necesarios, en medio de la oleada de intrusiones en el espacio aéreo de los aliados del flanco oriental, instando a que Moscú cese unas maniobras que elevan la tensión con los miembros del bloque militar.

En un comunicado tras reunirse a petición de Estonia, los 32 aliados apuntan que la respuesta de la organización atlántica “a las acciones imprudentes de Rusia seguirá siendo firme”, indicando que Moscú tiene toda la responsabilidad por unas maniobras que “suponen una escalada, entrañan el riesgo de errores de cálculo y ponen en peligro vidas humanas”." Deben cesar", insta la organización atlántica.

Así recuerdan la puesta en marcha de la operación ‘Centinela Oriental’ para reforzar la vigilancia del espacio aéreo de los países vecinos de Rusia y subrayan la intención de redoblar las capacidades y “fortalecer la postura de disuasión y defensa”, para garantizar una defensa aérea “eficaz”.

“Rusia no debe tener ninguna duda: la OTAN y los aliados emplearán, de conformidad con el derecho internacional, todos los instrumentos militares y no militares necesarios para defendernos y disuadir todas las amenazas procedentes de cualquier dirección”, ha señalado la OTAN tras reunirse de manera extraordinaria tras los incidentes vividos en Estonia cuando tres cazas Mig-31 violaron el espacio aéreo del país.

Los aliados cierran su comunicado insistiendo en el compromiso conjunto con el artículo 5 de la OTAN, la cláusula de defensa mutua, apuntando que responderán “de la manera, en el momento y en el ámbito” que consideren a las provocaciones rusas.

El flanco oriental de la OTAN ha vivido una serie de incidentes con drones y cazas rusos, tras episodios registrados en Polonia, Rumanía y Estonia, mientras que Dinamarca ha denunciado este mismo martes la presencia de drones en el aeropuerto de Copenhague que han obligado a cerrar la infraestructura.

