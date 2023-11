“La única adicción que tengo es al café por las mañanas”: responde Petro a acusación de ser adicto a las drogas

El Presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió hoy a las acusaciones realizadas por la reconocida periodista colombiana y exnegociadora del gobierno con el ELN, María Jimena Duzán, en la que señaló que el mandatario tiene una adicción a las drogas que debe dar a conocer, porque tiene que ser honesto con el país sobre su estado de salud.

En una columna publicada en la revista Cambio, Duzán inició su petición reconociendo que ella votó por Petro en las elecciones presidenciales y dijo que esa misiva la escribía con un profundo respeto. “Tras un año y medio de mandato, son muchas las oportunidades perdidas, presidente. Y lo que se siente es desgobierno. A usted se le ve cansado y embolatado con el poder, como si después de haberlo buscado tanto, no supiera qué hacer con él”, escribió.

“Buscando explicaciones sobre por qué usted anda tan atrincherado, me encontré con una posible causa: hay fuentes que me aseguran que las razones de sus desapariciones, las cuales se han vuelto cada vez más frecuentes y prolongadas, tendrían que ver con que usted ha querido mantener oculto un problema de adicción. Si eso es cierto, debería sincerarse, primero con usted mismo, y luego con el país que lo eligió, y contarnos lo que le sucede”, indicó.

“Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo devele. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una falla moral. Tampoco es una tara. Es una enfermedad que tiene solución si se trata a tiempo. Déjese tratar, presidente, que el país y su proyecto político están de por medio. Si usted quiere cambiar a Colombia, de una vez por todas, debería sincerarse y dejar de decirnos mentiras. Lo más difícil de las adicciones es aceptarlas. Una vez eso sucede, el adicto queda liberado y puede empezar su recuperación”, agregó.

“Usted mismo ha dicho que las drogas son sobre todo un problema de salud pública y que la guerra contra las drogas fracasó. Confesar que usted sufre de adicción no puede ser un pecado ni una vergüenza, sino un acto de profunda honestidad”, finalizó.

Ante esto Petro escribió en su cuenta de la red social X: “La única adicción que tengo es al café por las mañanas”.

El rumor sobre la salud física y mental de Petro ha sido constante desde que asumió en agosto de 2022, debido a sus inasistencias y cancelaciones, que en casi un año el portal La Silla contabilizó en 82.

En agosto Petro dijo a Cambio que detrás de sus cancelaciones estaba la inexperiencia de su equipo para manejar su agenda y negó tener quebrantos de salud. “En las giras internacionales los equipos empiezan a organizar como si uno no durmiera. A exprimir al máximo esas oportunidades que no se repiten. Entonces al principio eran sábados, domingos y hay un momento en que uno dice no más. Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero”.

Semana reveló unos audios en los que Armando Benedetti sugería que Petro consumía cocaína. Y el exembajador de Iván Duque, Mauricio Vargas, escribió en una columna en El Tiempo que una fuente del gobierno le dijo que las razones de las ausencias eran “dolencias físicas y bajas anímicas combinadas con largas rondas de fiesta”.

Por esos rumores, la oposición en el Congreso propuso que Petro se sometiera a unos exámenes médicos, algo que no fue llevado a cabo.