Las duras críticas del mundo científico al anuncio de Trump sobre supuesto vínculo entre el paracetamol y el autismo

Robert F. Kennedy Jr. y Donald Trump se saludan en un evento de campaña patrocinado por el grupo conservador Turning Point USA, en Duluth, Georgia, el 23 de octubre de 2024. Foto: Archivo

El domingo, durante su discurso en el funeral del activista conservador Charlie Kirk en Arizona, el presidente estadounidense Donald Trump dio un giro para adelantar un anuncio que planeaba hacer el lunes desde la Oficina Oval sobre el autismo. “Creo que les parecerá asombroso”, dijo. “Creo que encontramos una respuesta al autismo”.

Aunque no ofreció detalles, Trump aseguró que su gobierno “no lo permitirá más”. “Creo que va a ser una de las conferencias de prensa más importantes que tendré, y la espero con ansias”, agregó, señalando que creía que Kirk también habría esperado ese evento.

Y este lunes, Trump cumplió con su anuncio. Sin presentar evidencia científica, el presidente republicano dijo que el consumo de Tylenol -marca del genérico acetaminofén, también denominado genéricamente como paracetamol- durante el embarazo está relacionado con el desarrollo de autismo.

From @WhiteHouse



"Tylenol during pregnancy can be associated with a very increased risk of autism." https://t.co/uVKMEIll7Q — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 22, 2025

Trump también sugirió la leucovorina, una forma de ácido fólico, como tratamiento para los síntomas del autismo durante un evento en la Casa Blanca.

Pero los investigadores afirman que no hay pruebas concluyentes de que exista una relación entre el uso del popular analgésico de venta libre y el autismo. Y afirman que la leucovorina, utilizada para tratar a algunos pacientes con cáncer que reciben quimioterapia, ha mostrado resultados prometedores en ensayos muy pequeños, pero que aún se necesitan ensayos aleatorios a gran escala.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) publicó un aviso en el Registro Federal antes del discurso de Trump, en el que aprobaba una versión del medicamento fabricado por GSK que había retirado anteriormente. La FDA aprobó el medicamento para una afección relacionada con el autismo.

La FDA citó una revisión del uso de la leucovorina en 40 pacientes con un trastorno metabólico poco común llamado deficiencia cerebral de folato que puede provocar una serie de síntomas neurológicos, algunos de los cuales se observan en personas con autismo.

La FDA notificará a los médicos que el uso de Tylenol durante el embarazo puede estar asociado con un riesgo muy elevado de autismo, dijo Trump, sin presentar pruebas que respalden esta afirmación que muchos médicos ponen en duda.

The authors of a new review of the drug acetaminophen, sold under the brand names Tylenol and Panadol, called for the immediate end of the use of the drug in infants and children.https://t.co/shUxrl3gML — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) July 29, 2022

“Tomar Tylenol no es bueno. Lo digo claramente. No es bueno”, señaló Trump. “No se le debe dar Tylenol a los niños cada vez que les pongan una vacuna”, añadió. “Por este motivo, recomiendan encarecidamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo a menos que sea médicamente necesario”, prosiguió.

Incluso, Trump hizo afirmaciones sin fundamento sobre las tasas de autismo entre las poblaciones amish y cubana. “Creo que puedo decir que hay ciertos grupos de personas que no toman ninguna vacuna o ninguna pastilla y que no tienen autismo”, dijo, antes de preguntar inmediatamente a sus funcionarios de salud: “¿Es correcta esa afirmación, por cierto?”. El secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert Kennedy Jr., citó a los amish como ejemplo, lo que llevó a Trump a afirmar que, en esencia, no tienen autismo.

El presidente luego extendió sus afirmaciones a Cuba, diciendo: “Quiero decir, hay un rumor y no sé si todavía existe o no de que en Cuba no tienen Tylenol porque no tienen dinero para Tylenol, y prácticamente no tienen autismo, ¿de acuerdo?”.

La revista Newsweek recordó que la investigación científica contradice las afirmaciones de Trump sobre ambas comunidades. En cuanto a los amish, un estudio de 2008 publicado en la Revista de Autismo y Trastornos del Desarrollo halló que la prevalencia del autismo en la población amish de Pennsylvania era comparable a la de la población general. Un estudio posterior de 2011, que comparó poblaciones amish y no amish en Ohio, no halló diferencias significativas en las tasas de autismo.

⚠️TYLENOL & AUTISM—RFK Jr and Trump are wrong—the largest & best study in the world in 2.5 MILLION KIDS—found no increased autism risk with acetaminophen (aka paracetamol, Tylenol) use by the mother during pregnancy. A crude unadjusted analysis found only a preliminary 5% risk,… pic.twitter.com/XsIlO623Fq — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) September 22, 2025

Las estadísticas de autismo en Cuba también contradicen las afirmaciones de Trump. Con base en datos del Ministerio de Salud Pública y registros de personas que reciben servicios para el autismo, las autoridades estiman que 1 de cada 2.500 niños cubanos padece trastorno del espectro autista, aunque reconocen que probablemente sea una subestimación debido a métodos de vigilancia deficientes, según MEDICC Review.

Los expertos en autismo que han estudiado Cuba señalan que el país “también tiene autismo. Mucho”, pero reconocen que no se han podido realizar estudios exhaustivos de prevalencia debido a limitaciones económicas, según Autism Spectrum News.

“Simplificación peligrosa”

Así, el anuncio de Trump encontró pronta respuesta del mundo científico. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, la principal organización nacional de obstetras y ginecólogos del país, afirmó que lo dicho por el mandatario sobre el uso de Tylenol durante el embarazo es “irresponsable si se considera el mensaje dañino y confuso que transmite a las pacientes embarazadas”.

🚨 President Donald J. Trump announces FDA's new guidance alerting physicians to a potential link between acetaminophen (Tylenol) use during pregnancy and an increased risk of autism. pic.twitter.com/ZjVgEAR6MX — The White House (@WhiteHouse) September 22, 2025

“El anuncio de hoy del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) no está respaldado por la evidencia científica completa y simplifica peligrosamente las múltiples y complejas causas de los problemas neurológicos en los niños”, declaró el presidente de la organización, el Dr. Steven Fleischman, en un comunicado.

“Es sumamente inquietante que nuestras agencias federales de salud estén dispuestas a hacer un anuncio que afectará la salud y el bienestar de millones de personas sin el respaldo de datos fiables”, continuó.

“Los trastornos del neurodesarrollo, en particular, son multifactoriales y muy difíciles de asociar con una sola causa. Las pacientes embarazadas no deberían asustarse y dejar de usar acetaminofén, que es seguro y una de las pocas opciones disponibles para aliviar el dolor durante el embarazo”, complementó Christopher Zahn, director de Práctica Clínica del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos.

Tylenol maker Kenvue’s shares were down about 7% in midday trading after reports US President Donald Trump plans to link use of the drug by pregnant women to a risk of autism. https://t.co/dgBvJiVwzl pic.twitter.com/mDc2gEDuK1 — Financial Times (@FT) September 22, 2025

Antes del anuncio del presidente, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal afirmó que el Tylenol es “un medicamento adecuado para tratar el dolor y la fiebre durante el embarazo”. Añadió que la fiebre no tratada durante el embarazo conlleva riesgos significativos para las madres y los bebés, como abortos espontáneos, defectos de nacimiento e hipertensión.

A su vez, el fabricante del Tylenol, Kenvue Inc., emitió un comunicado en respuesta al anuncio del presidente, en el que expresa su total desacuerdo con la sugerencia de que el medicamento pueda causar autismo.

“Científicos sólidos demuestran claramente que tomar acetaminofén no causa autismo”, afirma el comunicado.

Kenvue señaló este mes que había sostenido un “intercambio científico” sobre el tema con funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. y pidió a las mujeres embarazadas consultar con su médico antes de tomar cualquier medicamento de venta libre.

“El acetaminofén es la opción más segura de analgésico para mujeres embarazadas cuando es necesario durante todo el embarazo”, dijo la empresa en un comunicado el domingo. “Sin él, las mujeres enfrentan elecciones peligrosas: soportar afecciones como la fiebre, potencialmente dañina tanto para la madre como para el bebé, o usar alternativas más riesgosas”.

Also we know that autism spectrum disorder is a complex condition that involves genes and environmental influences so promising to reveal “the cause” of autism rings hollow. It’s like saying you are going to reveal THE cause of cancer or other complex conditions pic.twitter.com/baNH7cDAuV — Prof Peter Hotez MD PhD DSc(hon) (@PeterHotez) September 22, 2025

La incidencia del autismo en EE.UU. está en aumento. Cerca de 1 de cada 31 niños recibió diagnóstico de autismo a los 8 años, en 2022, frente a 1 de cada 36, en 2020, de acuerdo con un informe publicado en abril por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Según Christine Ladd-Acosta, subdirectora del Centro Wendy Klagg para Autismo en la Universidad Johns Hopkins, hay dos razones principales para el aumento: la definición de autismo se amplió en 2013 y ha mejorado la detección en bebés y niños, junto con una mayor aceptación social del trastorno.

Peter Hotez, pediatra y codirector del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Texas Children’s Hospital, dijo que la evidencia publicada sobre los vínculos entre acetaminofén y autismo “no es muy convincente”.

“Podemos explicar casi todo el (trastorno del espectro autista) a través de los genes. Sin embargo, también hay un papel para ciertas exposiciones ambientales en el embarazo temprano, porque interactúan con los genes del autismo”, escribió en una publicación en redes sociales el domingo.

Acetaminophen (paracetamol) does not show a relationship to autism, ADHD, or learning disabilities in large sibling cohort studies by way. Just putting that out there. If you want to know the big bad secret of what "causes" of autistic people is, it's sex. Its people having sex — Monique Botha is actually they/them 🤷🏻‍♀️ (@DrMBotha) September 22, 2025

“Enfocar toda una conferencia de prensa solo en Tylenol sería irresponsable en mi opinión, sin más información”, añadió Hotez, quien tiene una hija con autismo y ha escrito un libro sobre el trastorno. “En cuanto a la leucovorina, tal vez sea útil para uno o más tipos de autismo, pero no para un espectro vinculado a más de 100 genes. Sería como decir que una sola cosa causa el cáncer y ahora hay una cura”.

En una llamada organizada por Defender America Action, un grupo de campaña, Debra Houry, exdirectora médica y subdirectora de los CDC, declaró a la prensa: “Hasta hace tres semanas, no habíamos visto evidencia de que el acetaminofén estuviera relacionado con el autismo, por lo que resulta curioso saber con qué rapidez se desarrolló”.

“Existen muchos estudios que refutan esta relación, pero el más importante fue un estudio sueco de 2,4 millones de nacimientos, publicado en 2024, que utilizó datos reales de hermanos y no encontró relación entre la exposición intrauterina al paracetamol (conocido en EE.UU. como acetaminofén) y el autismo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o la discapacidad intelectual posteriores”, declaró la Dra. Monique Botha, profesora asociada de psicología social y del desarrollo en la Universidad de Durham.

🚨NIH is launching a new Autism Data Science Initiative🚨



This initiative will bring together powerful data on genetics, biology, and the environment in new ways—helping scientists better understand autism and find ways to improve lives.



Gold standard science is at heart of… pic.twitter.com/x6jfY0V2Dy — Jay Bhattacharya, MD, PhD (@NIHDirector_Jay) September 22, 2025

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el martes que cuestionar el valor de las vacunas que salvan vidas era un error y que la evidencia que vinculaba el uso de paracetamol durante el embarazo con el autismo era “inconsistente”.

“Sabemos que las vacunas no causan autismo”, declaró el portavoz de la OMS, Tarik Jašarević. “Las vacunas, como dije, salvan innumerables vidas. Así que esto es algo que la ciencia ha demostrado, y estas cosas no deberían cuestionarse realmente”.

La Agencia Europea de Medicamentos también se mantuvo fiel a sus directrices. El director médico de la agencia de la UE, Steffen Thirstrup, afirmó que su recomendación se basaba en una evaluación rigurosa de los datos científicos disponibles y que no se había encontrado evidencia de que tomar paracetamol durante el embarazo provoque autismo infantil.

Along with the Australia’s Chief Medical Officer and other global medicines regulators and experts, we reject claims regarding the use of paracetamol in pregnancy, and the subsequent risk of development of ADHD or autism in children. Read more: https://t.co/lf3miymxiR pic.twitter.com/gNed74riXG — TGA Australia (@TGAgovau) September 23, 2025

La Administración de Productos Terapéuticos, el organismo regulador de medicamentos en Australia, confirmó que el paracetamol era seguro para su uso durante el embarazo y rechazó su vínculo con trastornos del desarrollo neurológico.

En la misma línea, el secretario de Salud de Reino Unido, Wes Streeting, dijo a los pacientes británicos que ignoren el llamado de Donald Trump a las mujeres embarazadas para que eviten el Tylenol, conocido en Gran Bretaña como paracetamol, en un raro ejemplo de un ministro británico criticando abiertamente al presidente de Estados Unidos, destacó Bloomberg.

“Tengo que ser muy claro al respecto: no hay ninguna evidencia que vincule el uso de paracetamol por parte de mujeres embarazadas con el autismo en sus hijos. Ninguna”, declaró Streeting en el programa Lorraine de ITV.

“Así que solo les diría a quienes nos observan: no presten atención a lo que dice Donald Trump sobre medicina. De hecho, ni siquiera me crean como político; escuchen a los médicos y científicos británicos, al NHS (Servicio Nacional de Salud)”, reiteró.

CNN recordó que el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., ha promovido previamente teorías desacreditadas que vinculaban vacunas con autismo, y en abril prometió que su agencia daría respuestas este mes sobre las causas del trastorno. Miles de investigadores de universidades e instituciones han solicitado fondos federales del programa de investigación sobre autismo que Kennedy anunció en abril, y los Institutos Nacionales de Salud anunciarán este mes hasta 25 beneficiarios de la convocatoria de US$ 50 millones.

Wes Streeting issues urgent alert to anyone who uses paracetamol after Trump's Tylenol claims https://t.co/1euBMoV51Y — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) September 23, 2025

Al respecto, el director de los Institutos Nacionales de Salud, Jay Bhattacharya, compartió que el NIH había lanzado una Iniciativa de Ciencia de Datos sobre Autismo y había otorgado subvenciones a 13 proyectos.

“Estamos encontrando… ciertas intervenciones que ahora claramente, casi con certeza, causan autismo, y podremos abordarlas en septiembre”, dijo Kennedy en una reunión de gabinete el mes pasado, a lo que Trump respondió: “Tiene que haber algo artificial causando esto, es decir, un medicamento o algo”.

En agosto, Trump publicó un video en sus redes sociales que promovía la teoría desacreditada de que las vacunas causan autismo.

Kenvue, the manufacturer of Tylenol, said that “sound science clearly shows that taking acetaminophen does not cause autism.”



The company pointed to scientific reviews by multiple government regulators worldwide, including those previously published by the FDA.… — PBS News (@NewsHour) September 22, 2025

El video, que data de hace décadas, presenta en parte a David Geier, a quien el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., designó esta primavera para investigar los vínculos entre las vacunas y el autismo, junto a su padre, el Dr. Mark Geier, cuya licencia médica fue suspendida tras acusaciones de que ponía en peligro a niños con autismo. Los activistas antivacunas han publicado numerosos estudios sobre el tema y han discutido algunas de sus ideas en el video, que circuló por internet después de que Trump lo compartiera.

En declaraciones al portal Politico, un funcionario de la Casa Blanca, al que se le concedió el anonimato para compartir el pensamiento de la administración republicana, defendió el video, argumentando que solo trataba sobre la seguridad del timerosal, un ingrediente que el panel de asesores independientes en vacunas, cuidadosamente seleccionado por Kennedy, votó en junio para eliminar de las vacunas multidosis contra la gripe.

President Trump tying autism to pain medication Tylenol, a type of acetaminophen, is 'not based in fact,' says Dr. Audrey Brumback, an autism expert and researcher at University of Texas at Austin https://t.co/9p1UV1fskL pic.twitter.com/hLwnAdWtnT — Reuters (@Reuters) September 23, 2025

El timerosal, un tipo de mercurio utilizado para prevenir el crecimiento de hongos y bacterias en los viales de vacunas, se eliminó de las vacunas infantiles en 2001 como medida de precaución. Varios estudios científicos no han demostrado ningún vínculo entre el timerosal y el autismo, aunque los activistas antivacunas siguen insistiendo en que existe una relación.

Este lunes, durante su anuncio sobre el Tylenol en la Casa Blanca, Trump también habló sobre las próximas recomendaciones de que vacunas como la del sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela (MMRV) se administren de forma diferida o en dosis más pequeñas, a pesar de la limitada evidencia sobre sus efectos.

Asimismo, se refirió a la vacuna contra la hepatitis B, que actualmente se administra a los recién nacidos como parte de los estándares nacionales de vacunación, y las posibles recomendaciones para retrasar la primera dosis, también con evidencia limitada.