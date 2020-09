Las frases que marcaron el primer cara a cara entre Donald Trump y Joe Biden

El primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden estuvo marcado por las interrupciones e descalificaciones de parte de ambos candidatos.

La instancia fue moderada por el presentador de Fox News Sunday, Chris Wallace, quien debió en varias ocasiones pedir a los participantes respetar los quince minutos que tenían para responder en cada tema y no interrumpir al otro.

El exvicepresidente de 77 años calificó durante la instancia a Trump como “payaso” y “mentiroso”. Mientras que el Mandatario lo insultó diciendo más adelante que, “no hay nada inteligente en ti, Joe”.

Para muchos expertos, el candidato demócrata sería más moderado y no caería en las provocaciones del jefe de Estado, pero ello no fue así:

“Todo lo que está diciendo hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para gritar sus mentiras”, dijo la carta presidencial del Partido Demócrata.

En otro momento, en medio de constantes interrupciones del Presidente -que molestaron incluso a Wallace- Biden replicó: “Es difícil hablar con este payaso, perdón, esta persona”.

Foto: AP

El candidato demócrata también perdió la paciencia ante los insultos del Mantario en un momento y sus constantes intromisiones y espetó: “¿Te vas a callar, hombre?”.

También Biden calificó a jefe de Estado como “el peor Presidente que Estados Unidos ha tenido”.

Durante una discusión el vicepresidente también recordó la llamada trama rusa y la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones anteriores y llamó a Trump la “mascota de Putin”.

Dentro de los espacios del debate, los candidatos debían hablar acerca de la pandemia del coronavirus y cómo está sería enfrentada por el demócrata y el republicano. Instancia donde nuevamente los insultos estuvieron presentes:

El exvicepresidente criticó la respuesta de la actual administración de la Casa Blanca frente a la pandemia y señaló que Trump debía “ser más inteligente” para evitar que que continuarán aumentando los decesos en el país.

Como respuesta, el Mandatario arremetió: “Te graduaste con las calificaciones más bajas o casi más bajas de tu clase. Nunca uses la palabra inteligente conmigo. Nunca uses esa palabra conmigo. No hay nada inteligente en ti, Joe”.

Foto: Reuters

Arrastrando a los hijos

Durante el debate la familia de los candidatos también fue un tema tocado por los participantes. Trump se refirió a los negocios de Hunter Biden, hijo del exvicepresidente, en Ucrania y China.

“China se comió tu almuerzo, Joe. Y no es de extrañar, tu hijo va y saca miles de millones de dólares”, dijo.

Biden respondió sugiriendo que podría “hablar toda la noche” sobre la familia y la “ética” de Trump. Su hija Ivanka, trabaja como asesora principal de su padre, y su esposo Jared Kushner es alto consejero de la Casa Blanca para Medio Oriente.

“Mi familia perdió una fortuna por venir y ayudar con el gobierno”, respondió el Mandatario, quien volvió a hablar de Hunter, alegando que había sido “dado de baja deshonrosamente” del ejército por consumo de drogas.

Biden explotó, diciendo: “Mi hijo, como mucha gente que conoces en tu casa, tenía un problema de drogas. Lo superó. Lo resolvió”.

El candidato demócrata también se refirió a su fallecido hijo Beau Biden, para responder a los comentarios de Trump sobre los militares como “perdedores” y “tontos”.

“No era un perdedor. Era un patriota”, indicó.