The Yard llega a Chile: el fanfest de Adidas que llega al MUT a transformar la cultura mundialista en una experiencia única

La Copa Mundial de la FIFA no solo se vive en las canchas, también se vive en aquellos lugares donde nace la pasión por el fútbol: patios, plazas y espacios donde los jugadores desarrollan su creatividad y muestran su versión más auténtica. Inspirado en la campaña global de adidas “Backyard Legends”, la marca traerá a Chile “The Yard”, una experiencia inmersiva que abrió sus puertas el 22 de junio en el MUT y este miércoles reunió en un evento de lanzamiento a varias de las figuras más importantes del deporte nacional.

La campaña global “Backyard Legends”, es una iniciativa que reunió a algunos de los mayores referentes de la moda, la cultura y el fútbol vinculados a adidas como Timothee Chalamet, Bad Bunny, Lionel Messi, que destaca aquellos lugares donde las grandes figuras construyeron su identidad lejos de la presión de los estadios y las cámaras. Ahora, esa filosofía cobra vida en Chile a través de un punto de encuentro donde los hinchas y vacacionistas podrán compartir, competir y disfrutar del evento deportivo más relevante como nunca antes.

Miércoles 24 de junio Adidas - MUT Soft Launch Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Durante su funcionamiento, The Yard ofrecerá diversas activaciones y experiencias que irán desde las 10:00 am a las 20:00 pm, las que fueron diseñadas para acercar a los fanáticos a algunas de las principales figuras del fútbol nacional. Los asistentes podrán poner a prueba su precisión enfrentándose en desafíos junto a arqueros como Ryann Torrero y Gabriel Maureira, además de compartir con jugadores como Javier Correa y Javier Altamirano, así como con leyendas del fútbol chileno como Esteban Paredes y Diego Rivarola, entre otros invitados especiales que incluirá a atletas de diferentes disciplinas deportivas, además de celebrities e importantes creadores de contenido a nivel nacional.

Más que un fan fest, The Yard se convierte en el lugar donde la comunidad se podrá reunir para celebrar y respirar el Mundial, compartir su pasión por el deporte y crear recuerdos inolvidables.

“Backyard Legends nació para recordar que el fútbol más auténtico se vive en aquellos espacios donde las personas juegan libremente, se expresan y construyen su propia historia. Con The Yard queremos traer el espíritu de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a Chile y ofrecer una experiencia donde los fanáticos puedan conectar directamente con el fútbol y la cultura que lo rodea”, señaló María Paz Delgado, Directora Senior de Brand Activation en adidas Chile.

Miércoles 24 de junio Adidas - MUT Soft Launch Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Con actividades, desafíos y encuentros exclusivos, The Yard se posicionará como uno de los principales puntos de reunión en Chile para vivir la fiesta del fútbol durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, acercando la experiencia adidas a todos quienes entienden que las grandes historias del fútbol muchas veces comienzan lejos de los grandes escenarios.

Para conocer más sobre The Yard y sus actividades, visita las redes sociales oficiales de adidas y su aplicación.