Bernardo Fontaine se abre a vender activos de Codelco, pero afirma que “sería una tontera” desprenderse de los más rentables

Fue el debut de Bernardo Fontaine como presidente del directorio de la estatal en el Parlamento. En la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, ejecutivos de Codelco liderados por Fontaine expusieron las tareas en las que se está enfocando la empresa bajo la nueva administración.

La empresa indicó la semana pasada que trabajará plan estratégico donde evaluarán diferentes ámbitos de la gestión de la empresa, entre los cuales están la estructura operacional, costos, la cartera de proyectos, posible venta de activos y las vías de financiamiento. El pronunciamiento se dio propósito de la posible venta de la participación que tiene Codelco en Quebrada Blanca (10%) y El Abra (49%).

En la comisión parlamentaria, Fontaine expresó sobre este asunto que “eso es una posibilidad. Toda compañía en la tierra evalúa constantemente si es mejor negocio quedarse con lo que tiene, o venderlo e invertir en otra cosa. Eso no tiene ninguna novedad. Especialmente, una compañía que tiene este nivel de deuda y proyectos de inversión que no puede financiar en el futuro continuando con el aumento de deuda, tiene que buscar otros mecanismos de financiamiento”.

“Entre los cuales puede estar -y quiero ser bien enfático- vender algunos activos, en la medida que el precio sea bueno, y en la medida en que el destino de esos fondos permita desarrollar proyectos más rentables para la compañía. Si acaso estos fueran los proyectos más rentables para la compañía, obviamente sería una tontera dependerse de ellos. Eso es parte del trabajo que nos va a tomar los próximos meses", detalló el máximo ejecutivo de la estatal.

Para todas estas definiciones, la nueva administración ya se impuso plazos. “Hemos estado avanzando en una revisión exhaustiva de la situación de la compañía, que está en proceso y nos va a tomar más o menos tres o cuatro meses tener el diagnóstico completo. Y más importante que el diagnóstico es tener el plan de mejora”, proyectó Fontaine.

Ordenar la casa

Ante el Congreso, el presidente del directorio de Codelco delineó que la base de su gestión está enfocada en cuatro pilares principales: seguridad; que la empresa es del Estado y su propósito es generar financiamiento; ordenar la casa con transparencia; y sostenibilidad, tanto ambiental como operacional y económica.

Sobre el segundo objetivo, Fontaine dijo que aspiran a “buscar mejorar los excedentes que el Estado entrega al fisco, lo que implica mejorar las operaciones; rentabilizarla buscando no aumentar -de la manera como se ha hecho- los niveles de deuda; evaluar las inversiones y ver cuáles son las inversiones que vamos a hacer en este periodo y cuáles vamos a hacer más adelante, porque hay que priorizar la cartera de inversiones. Implica acelerar, profundizar y ampliar las alianzas público-privadas que ya ha venido desarrollando Codelco en el pasado reciente; e implica evaluar los activos que tiene Codelco para ver si tiene sentido o no quedarse con todos, venderlos o asociarse de alguna forma”.

El ejecutivo plantea “ordenar la casa con mano firme y con transparencia. Eso tiene que ver con transparencia no solo en algunos de los temas que le preocupa a esta comisión hoy día y que presentaríamos a continuación, sino también, transparencia respecto a los resultados, por ejemplo. Esta es una compañía muy grande, muy poderosa y potente, pero que entrega muy poca información con respecto, por ejemplo, a las empresas privadas. Nosotros vamos a ir en un camino de abrir más información”.

Sobreproducción y bonos

Poco antes del cambio de mando en Codelco estalló una polémica: una auditoría interna de la estatal determinó una sobreestimación en la producción de Codelco de 27 mil toneladas de cobre, equivalente al 2% de la producción de 2025. El proceso gatilló la salida de algunos ejecutivos, correcciones en su memoria, en su análisis razonado, en la página web y que la empresa recurriera a la Fiscalía.

Al respecto, Fontaine apuntó que la firma va “a fortalecer los mecanismos de control, de auditoría y supervisión, asegurando altos estándares de gestión. Esto va a ser un camino, no es algo que nosotros vayamos a poder arreglar con una varita mágica inmediatamente. En esa materia, en el primer directorio que yo presidí solicitamos una auditoría externa, para asegurarnos con una mirada de fuera de la empresa los hechos”.

La directora de Codelco, Tamara Agnic, complementó que el informe de auditoría ya está en manos del Ministerio Público, y que por ello ya presetó declaración. En paralelo, se espera que la auditoría externa se adjudique este jueves.

“Se está llevando adelante un proceso para definir una auditoría externa con auditoras externas, y se nos encomendó al CACE (Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, de Codelco) llevar adelante este proceso y que sea lo más transparente, y de acuerdo a los protocolos que tenemos definidos dentro de la compañía. Para eso, esperamos mañana poder resolver a quién se le adjudica y las condiciones a las cuales se le adjudican estas auditorías externas”, precisó Agnic en la sesión.

Además, la estatal contabilizó cuando estalló el caso que 6.340 trabajadores debían devolver los bonos recibidos tras la sobrestimación de producción, en torno a US$ 14 millones. El presidente ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, transparentó en la comisión que US$ 1 millón del monto corresponde a ejecutivos y que este proceso de recuperación ya se inició.

“La devolución por parte de los ejecutivos ya comenzó, está documentada y no hay ningún problema en eso. Para el caso de los trabajadores -y en eso hemos sido muy claros en las conversaciones que hemos tenido con la Fesuc, con la FTC, y los sindicatos de base-, ellos efectivamente no tienen responsabilidad en esta materia, -eso lo quiero decir fuerte y claro- pero aquello no quiere decir que no recibieron algo de más, producto de algo que no es responsabilidad de ellos sin duda”, cerró Alvarado.