Kast destaca aprobación de megarreforma y apuesta que Chile volverá a ser líder mundial “si hacemos las cosas bien”

El Presidente José Antonio Kast destacó este miércoles la aprobación de la megarreforma que impulsa su administración para la reactivación económica y reconstrucción en zonas afectadas por incendios.

Cabe señalar que durante esta jornada, en el Senado se aprobó por 26 votos la idea de legislar la iniciativa, que ha sido el emblema del Ejecutivo desde que asumió en marzo pasado. Ahora, se comenzará a discutir el articulado del proyecto y las indicaciones que presentarán los legisladores.

Con todo, Kast extendió sus agradecimiento a los senadores “que hoy día aprobaron la idea de legislar la ley de reconstrucción”.

“Eso es una gran noticia (...). Ahora vendrá el debate artículo por artículo. Y ahi vendrán las propuestas y los planteamientos que harán los parlamentarios, que es razonable, y nosotros iremos viendo en que línea podemos seguir avanzando para garantizar el desarrollo y el progreso de Chile", sostuvo el jefe de Estado durante un encuentro ciudadano en la comuna de Lautaro, en La Araucanía.

Kast añadió que “quiero darle las gracias a cada uno de los ministros, subsecretarios, que trabajaron incansablemente para que esto fuera realidad (...)”.

“Desde todo el mundo están mirando lo que hace Chile, porque Chile ha sido faro a nivel mundial y volverá a ser líder a nivel latinoamericano y mundial si es que hacemos las cosas bien”, apostó el Mandatario.