    Mundo

    Las imágenes inéditas de “la isla de la pedofilia” de Epstein en el Caribe

    Los demócratas del Congreso difundieron parte del archivo gráfico del millonario caído en desgracia, intensificando así la presión sobre el Departamento de Justicia para que haga públicas todas sus investigaciones sobre el caso.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en marzo de 2005. Foto: Archivo

    Legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron el miércoles fotografías y videos de la casa del multimillonario caído en desgracia Jeffrey Epstein en la isla privada del Caribe donde, según sus acusadoras, traficaba con niñas menores de edad con fines sexuales.

    El complejo de propiedades de la isla de Epstein.

    Epstein, quien también fue acusado de trasladar a decenas de chicas entre sus casas de Manhattan y Palm Beach, Florida, poseía dos islas privadas en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, ambas frente a la costa de Santo Tomás. Una de ellas, Pequeño San Jaime, fue donde el multimillonario vivió durante la mayor parte de dos décadas y estuvo en el centro de las acusaciones de que había sido el lugar donde abusó sexualmente de chicas adolescentes.

    La isla caribeña, a la que varios medios se refieren como “la isla de la pedofilia”, fue adquirida por Epstein en la década de los 90 y la usó como residencia privada.

    Uno de los dormitorios de la casa de Epstein que muestran las imágenes.

    En las imágenes aparecen dormitorios y baños de la mansión y una sala con una silla de dentista con máscaras colgadas en la pared. También hay una de un teléfono fijo con contactos guardados en marcación rápida de Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry, y un salón con una pizarra en la que aparecen escritas palabras como “poder”, “engaño” o “política”.

    Un cuarto de baño en la residencia de Epstein.

    Según detalla la BBC, uno de los videoclips difundidos es una grabación temblorosa realizada con una cámara de mano, filmada en la isla de Epstein, que comienza con una vista al mar, antes de que la persona que sostiene la cámara camine entre los arbustos hasta la zona de la piscina, que cuenta con elementos como estatuas de bronce. Otro video ofrece un breve recorrido por una habitación de la isla de Epstein. En un clip de 16 segundos, la grabación comienza en un pequeño cuarto de baño privado, antes de que la cámara se desplace por la habitación.

    En una sala de estar puede verse una pizarra negra con palabras escritas.

    La divulgación de un caché de más de 100 fotos y cuatro videos de la apartada casa de Epstein pareció ser el último intento de los demócratas por intensificar la presión sobre el Departamento de Justicia para que haga públicas todas sus investigaciones sobre el caso del delincuente sexual convicto, luego de la promulgación de una ley que así lo exige el mes pasado, destacó The New York Times.

    “Estas nuevas imágenes ofrecen una visión inquietante del mundo de Jeffrey Epstein y su isla. Publicamos estas fotos y videos para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles delitos de Epstein”, aseguró el demócrata Robert García, miembro de alto rango del Comité de Supervisión, que investiga el caso.

    Otra habitación tiene una silla de dentista y máscaras en la pared.

    García también dijo que la comisión había recibido los registros financieros de Epstein de JP Morgan y Deutsche Bank, y que los demócratas tenían previsto hacer públicos algunos de esos archivos en los próximos días.

    Los republicanos del Comité de Supervisión acusaron a los demócratas de publicar solo documentos que se amoldaban a su agenda, y dijeron que planeaban hacer público más material en breve. “Es extraño que los demócratas vuelvan a publicar información selectiva, como ya lo han hecho otras veces”, dijo una portavoz de la comisión citada por el Times.

    Foto de Jeffrey Epstein saludando al Papa Juan Pablo II.

    Los demócratas eligieron las imágenes que publicaron el miércoles entre un conjunto más amplio de material entregado al Comité de Supervisión por las autoridades policiales de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Fueron tomadas en 2020, un año después de que Epstein muriera en prisión mientras estaba detenido por cargos federales de tráfico sexual.

    Más sobre:EpsteinCaribedemócratasCámara de RepresentantesIslas VírgenesDepartamento de JusticiaJP MorganDeutsche BankMundo

