Mundo

Le Pen anuncia moción de censura contra el nuevo gobierno francés y exige a Macron disolver la Asamblea Nacional

La líder de Agrupación Nacional confirmó que su bloque, junto a la UDR, presentará este lunes una moción de censura contra el gabinete del primer ministro Sébastien Lecornu, el segundo formado en menos de una semana.

Por 
Roberto Martínez
 
Europa Press
Marine Le Pen CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

La líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional (Rassemblement National RN), Marine Le Pen, anunció este domingo que su bancada presentará una moción de censura contra el nuevo gobierno conformado por el primer ministro Sébastien Lecornu, apenas un día después de su nombramiento oficial por el presidente Emmanuel Macron.

“Como venimos diciendo desde hace varios días, el gobierno será censurado por la Agrupación Nacional y nuestros aliados de la UDR (Unión de Demócratas por la República). Mañana presentaremos una moción de censura”, escribió Le Pen en su cuenta en X.

La decisión supone un nuevo golpe para el Ejecutivo, que enfrenta un creciente aislamiento político. Se trata del segundo gabinete en menos de una semana, luego de la renuncia del anterior primer ministro Gabriel Attal, y refleja la profunda fragmentación del panorama político francés tras las elecciones legislativas anticipadas de julio.

Le Pen también llamó directamente al presidente Macron a disolver la Asamblea Nacional, afirmando que “el pueblo francés debe expresarse y elegir una nueva mayoría radical, que sin duda estará liderada por Jordan Bardella”, el joven presidente de Agrupación Nacional y figura ascendente de la ultraderecha europea.

Sébastien Lecornu Stéphane Geufroi

Fracturas internas

El nuevo gabinete de Lecornu ha sido recibido con rechazo transversal. Desde la izquierda, Mathilde Panot, dirigente de La Francia Insumisa (LFI), advirtió que el Ejecutivo “no durará mucho tiempo”.

“A los nuevos ministros les aconsejo no desempacar las cajas demasiado rápido. La salida de Macron vendrá después. El macronismo está cada vez más aislado y atrofiado”, señaló Panot.

Por su parte, el Partido Socialista (PS), mencionado como posible socio del gobierno, descartó cualquier apoyo. Su primer secretario, Olivier Faure, fue categórico: “Sin comentarios”, publicó en redes sociales, dejando en claro su negativa a participar en la coalición.

Incluso dentro del propio espectro conservador se han desatado tensiones. El partido Los Republicanos (LR), tradicional fuerza de la derecha francesa, criticó duramente la presencia de seis de sus miembros en el gabinete y anunció su expulsión inmediata.

“Los miembros de LR que han aceptado entrar en el gobierno no pueden decir que son de LR. Cesan de inmediato en sus funciones”, informó la directiva del partido.

Entre los nombres señalados están Annie Genevard (Agricultura), Rachida Dati (Cultura), Vincent Jeanbrun (Vivienda), Philippe Tabarot (Transportes), Sébastien Martin (Industria) y Nicolas Forissier (Francofonía).

Presidente francés Emmanuel Macron Stephanie Lecocq

Un gobierno debilitado antes de comenzar

El primer ministro Sébastien Lecornu, considerado uno de los colaboradores más leales de Macron, enfrenta el desafío de gobernar con una Asamblea profundamente dividida, donde el bloque presidencial ya no cuenta con mayoría absoluta.

De aprobarse la moción de censura impulsada por Agrupación Nacional, el Ejecutivo podría colapsar en cuestión de días, abriendo la puerta a un nuevo ciclo de inestabilidad política en Francia.

