León XIV llega a Líbano y pide anteponer “la paz a todo lo demás”

El Papa León XIV llegó a Líbano tras visitar Turquía. Al llegar al palacio presidencial de Beirut, la capital de la ciudad árabe, pidió a los libaneses “anteponer la paz a todo lo demás” y ser “artífices de paz en circunstancias muy conflictivas e inciertas”.

El Papa llegó a Líbano solo pocos días después de un ataque de Israel al sur de Beirut en una nueva violación de la tregua firmada hace un año.

De acuerdo al DW, antes de aterrizar en Beirut, León XIV dijo a bordo del avión papal que la solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí es la “única” que puede resolver el problema.

“ La Santa Sede apoya públicamente la proposición de una solución de dos Estados desde hace varios años . Sabemos todos que Israel sigue sin aceptarla. Pero nosotros la consideramos como la única solución”, declaró.

Según DW, también llamó a los libaneses a permanecer en su país, pese a la crisis endémica que moviliza la emigración, y llamó a la “reconciliación” para superar las profundas divisiones políticas y comunitarias.

“Es una gran alegría encontrarme con ustedes y visitar esta tierra en la que ‘paz’ es mucho más que una palabra. Aquí la paz es un deseo y una vocación”, dijo el líder católico.

El Papa sumó que “hay veces que es más fácil huir o simplemente resulta más práctico irse a otro lado. Hace falta verdadero valor y visión de futuro para quedarse o para volver a su país”.

Concluyó diciendo que “sabemos que la incertidumbre, la violencia, la pobreza y muchas otras amenazas producen aquí, como en otros lugares del mundo, una hemorragia de jóvenes y familias que buscan un futuro en otros lugares a pesar del gran dolor que representa dejar su patria”, dijo León XIV en referencia a la dispersión de libaneses.

Según DW, cerca de 15 millones de libaneses han tenido que irse de su país por las difíciles condiciones del país árabe en los últimos años.