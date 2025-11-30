BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    León XIV llega a Líbano y pide anteponer “la paz a todo lo demás”

    Sobre el conflicto palestino-israelí, León XIV dijo a bordo del avión papal que "la Santa Sede apoya públicamente la proposición de una solución de dos Estados desde hace varios años. Sabemos todos que Israel sigue sin aceptarla. Pero nosotros la consideramos como la única solución”.

    María José HalabiPor 
    María José Halabi

    El Papa León XIV llegó a Líbano tras visitar Turquía. Al llegar al palacio presidencial de Beirut, la capital de la ciudad árabe, pidió a los libaneses “anteponer la paz a todo lo demás” y ser “artífices de paz en circunstancias muy conflictivas e inciertas”.

    El Papa llegó a Líbano solo pocos días después de un ataque de Israel al sur de Beirut en una nueva violación de la tregua firmada hace un año.

    De acuerdo al DW, antes de aterrizar en Beirut, León XIV dijo a bordo del avión papal que la solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí es la “única” que puede resolver el problema.

    La Santa Sede apoya públicamente la proposición de una solución de dos Estados desde hace varios años. Sabemos todos que Israel sigue sin aceptarla. Pero nosotros la consideramos como la única solución”, declaró.

    Según DW, también llamó a los libaneses a permanecer en su país, pese a la crisis endémica que moviliza la emigración, y llamó a la “reconciliación” para superar las profundas divisiones políticas y comunitarias.

    “Es una gran alegría encontrarme con ustedes y visitar esta tierra en la que ‘paz’ es mucho más que una palabra. Aquí la paz es un deseo y una vocación”, dijo el líder católico.

    El Papa sumó que “hay veces que es más fácil huir o simplemente resulta más práctico irse a otro lado. Hace falta verdadero valor y visión de futuro para quedarse o para volver a su país”.

    Concluyó diciendo que “sabemos que la incertidumbre, la violencia, la pobreza y muchas otras amenazas producen aquí, como en otros lugares del mundo, una hemorragia de jóvenes y familias que buscan un futuro en otros lugares a pesar del gran dolor que representa dejar su patria”, dijo León XIV en referencia a la dispersión de libaneses.

    Según DW, cerca de 15 millones de libaneses han tenido que irse de su país por las difíciles condiciones del país árabe en los últimos años.

    Lee también:

    Más sobre:Papa León XIVLíbanoIsraelPalestina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Amenazas y usurpación de identidad: prisión preventiva para hombre acusado de graves delitos contra adolescente en Osorno

    Detienen a dos ciudadanos bolivianos que ingresaban más de 16 kilos de droga en un paso no habilitado en Tarapacá

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Vicepresidenta de Venezuela anuncia plan de repatriación ante bloqueo aéreo de Estados Unidos

    Gobierno peruano pedirá al Congreso priorizar proyecto que permite a las FF.AA. ampliar presencia en fronteras

    Mirosevic advierte que no ve en Kast “un genuino intento de moderación” en medio de la segunda vuelta

    Lo más leído

    1.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    2.
    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    3.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    4.
    Despierta “El Monstruo” de la Teletón: público en el Estadio Nacional pide que María José Quintanilla vaya al Festival de Viña

    Despierta “El Monstruo” de la Teletón: público en el Estadio Nacional pide que María José Quintanilla vaya al Festival de Viña

    5.
    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Senapred mantiene alerta roja en Melipilla por incendio en Culiprán

    Senapred mantiene alerta roja en Melipilla por incendio en Culiprán

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Amenazas y usurpación de identidad: prisión preventiva para acusado de graves delitos contra adolescente en Osorno
    Chile

    Amenazas y usurpación de identidad: prisión preventiva para acusado de graves delitos contra adolescente en Osorno

    Detienen a dos ciudadanos bolivianos que ingresaban más de 16 kilos de droga en un paso no habilitado en Tarapacá

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    RN acusa sobreestimación de ingresos y advierte riesgos fiscales en el Presupuesto 2026
    Negocios

    RN acusa sobreestimación de ingresos y advierte riesgos fiscales en el Presupuesto 2026

    Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son confiables”

    Javiera Martínez: “Este gobierno ha sido, en términos de contención de gasto, muy exitoso”

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido
    Tendencias

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    ¿Los mapaches son las próximas mascotas? Este estudio afirma que están teniendo signos de domesticación

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas

    En vivo: Unión Española, Iquique y Limache se juegan la vida para evitar el descenso en la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: Unión Española, Iquique y Limache se juegan la vida para evitar el descenso en la Liga de Primera

    Figura en Dinamarca: Darío Osorio anota y asiste para la contundente goleada del Midtjylland

    Pellegrini celebra el gran triunfo de Betis ante Sevilla: “Ganar un derbi sin Antony, Isco y Lo Celso aumenta el mérito”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos
    Cultura y entretención

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Mira acá la imitación de Stefan Kramer a Cristián Castro y el Profesor Artés en la Teletón 2025

    Revive el truco de magia de Jean Paul Olhaberry en la Teletón que sorprendió al público del Estadio Nacional

    Vicepresidenta de Venezuela anuncia plan de repatriación ante bloqueo aéreo de Estados Unidos
    Mundo

    Vicepresidenta de Venezuela anuncia plan de repatriación ante bloqueo aéreo de Estados Unidos

    León XIV llega a Líbano y pide anteponer “la paz a todo lo demás”

    Gobierno peruano pedirá al Congreso priorizar proyecto que permite a las FF.AA. ampliar presencia en fronteras

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón