Líder republicano de la Cámara de Representantes presiona a la Casa Blanca para que se retire a Chile del programa Visa Waiver

Tras la denuncia sobre el llamado “turismo delictual” que realizan chilenos en Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy viajará a California y presionará a al gobierno de Joe Biden para que retire a Chile del programa Visa Waiver.

Mediante un comunicado, McCarthy informó que viajará el viernes junto a una delegación de representantes de la colectividad al distrito de Orange County, en California, para ser informados sobre “una sofisticada organización criminal que afecta a las familias en el sur de California y en toda la nación”.

En la ocasión la delegación será informada por policías federales y locales y “escucharán sobre cómo sus comunidades están siendo impactadas por la invasión a sus hogares de parte de criminales extranjeros explotando el estatus de Chile en el programa Visa Waiver”.

La delgación estará compuesta por los representantes de California Michelle Steel, Young Kim, Ken Calvert y el asambleísta Vince Fong.

Se llevará a cabo una mesa redonda para discutir “cómo el continuo estatus de Chile como un país del programa de exención de visa y el estado de California como un estado santuario -y sus leyes permisivas de detección del crimen- están facilitando la proliferación de un crimen organizado sofisticado en las manos de un Grupo de Ladrones Sudamericano”.

Fue el fiscal de distrito de Orange County, Todd Spitzer, quien alertó sobre las bandas de chilenos que robaban en California. A mediados de mayo, acusó al gobierno del Presidente Gabriel Boric de negarse a entregar información penal sobre ciudadanos chilenos que bajo el programa Visa Waiver han sido detenidos en EE.UU.

“Los acusados de Chile han planteado un desafío excepcionalmente frustrante porque el gobierno chileno se ha negado a proporcionarnos los antecedentes penales de los ciudadanos chilenos que utilizan el Programa ESTA VISA para ingresar a los Estados Unidos”, indicó Spitzer, a través de una declaración publicada en la página web de la Fiscalía de Orange County.

Peligra la Visa Waiver para Chile: Partido Republicano de Estados Unidos discutirá la permanencia del programa

“Sin antecedentes penales, los fiscales se han visto limitados en gran medida al tratar de probar por qué estos acusados representan un mayor riesgo para la seguridad pública más allá de un solo cargo de robo”, continúa señalando.

“Estoy exigiendo que (…) se elimine a Chile del programa de visa electrónica”. “Esto no significa que los chilenos no puedan venir a Estados Unidos, sino que ya no puedan hacerlo con solamente llenar un formulario en internet y pagar US$ 21, mientras Chile no realice un chequeo de sus antecedentes penales”, dijo a Fox News.

En esa oportunidad, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, dijo que Chile “siempre ha entregado” los datos requeridos por Estados Unidos. “Seguimos trabajando en una mesa multisectorial, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el FBI, para ir actualizando los requerimientos del Gobierno de Estados Unidos que permitan a los países ser parte de este programa”, añadió.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos reveló que, de los países que poseen la Visa Waiver, Chile es el que más deportados registró durante 2022. Desde el organismo norteamericano detallaron que 553 chilenos y chilenas fueron deportados del país, lo que representa un aumento del 119,4% en comparación a 2021.

El segundo país con mayor número de deportaciones fue España, con un total de 165. Le siguen Italia y el Reino Unido, quienes tuvieron 102 expulsiones cada uno. “Es extremadamente lamentable que un grupo de chilenos delincuentes pongan en peligro un programa tan atractivo como el Visa Waiver”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alverto Van Klaveren en una entrevista con Radio Infinita.