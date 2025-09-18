“Lo despidieron por falta de talento”: Trump responde a la suspensión de Jimmy Kimmel

Este miércoles, la cadena de televisión estadounidense ABC informó la suspensión indefinida del programa de entrevista de Jimmy Kimmel, luego que esta semana realizara comentarios respecto del asesinato de Charlie Kirk.

Kimmel comentó el 15 de septiembre que “llegamos a un nuevo punto mínimo durante el fin de semana con la pandilla MAGA intentando desesperadamente caracterizar a este muchacho (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para obtener puntos políticos con ello”.

También comentó sobre las reacciones que hubo al colocar banderas a media asta por la muerte de Kirk y se burló del Presidente Donald Trump.

Ante la suspensión de Kimmel, Trump comentó que “Bueno, despidieron a Jimmy Kimmel principalmente porque tenía malos índices de audiencia , más que por cualquier otra cosa, y dijo algo horrible sobre un gran caballero conocido como Charlie Kirk”.

“Jimmy Kimmel no es una persona talentosa. Tenía muy malos ratings y deberían haberlo despedido hace mucho tiempo. Así que, puedes llamarlo libertad de expresión o no. Lo despidieron por falta de talento”, sumó.

Cabe destacar que Donald Trump ya había criticado en el pasado el programa. Y cuando recién habían suspendido a Kimmel señaló que ello era “una gran noticia para Estados Unidos”.

“El programa de Jimmy Kimmel, que ha desafiado los índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el valor de hacer lo que se debía hacer”, escribió hace unos días en una publicación en su red Truth Social.