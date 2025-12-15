SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Los atacantes de Sydney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico

    La Policía Federal Australiana investiga el lugar y el motivo de la visita que Sajid y Naveed Akram realizaron en noviembre a Filipinas. En el auto de los atacantes se encontró una bandera negra del grupo terrorista y se indagan también sus posibles vínculos con el Centro Al Madina Dawah, un notorio centro islámico en el suroeste de Sydney.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Personas lloran a las víctimas del tiroteo en la playa de Bondi, en Sydney, Australia, el 15 de diciembre de 2025. Foto: Xinhua/Ma Ping Ma Ping

    Los dos pistoleros implicados en el ataque terrorista del domingo contra una comunidad judía en la playa de Bondi en Sydney, en que murieron 16 personas, eran padre e hijo y les habían dicho a sus familiares que se irían de pesca a la costa sur.

    Naveed Akram, de 24 años, fue detenido en el tiroteo y trasladado al hospital, donde permanece bajo custodia policial en estado crítico pero estable. Su padre, Sajid Akram, de 50 años, propietario de una frutería, falleció en el lugar.

    Hablando con el diario The Age mientras la policía rodeaba su casa en Bonnyrigg, al oeste de Sydney, Verena, la madre de Akram, dijo que su hijo, un albañil desempleado, habló por última vez con su familia el domingo por la mañana, horas antes del tiroteo que dejó al menos 16 muertos y decenas de heridos.

    Ella comentó que Akram había ido a Jervis Bay con su padre el fin de semana. “Me llamó (el domingo) y me dijo: ‘Mamá, acabo de ir a nadar. Fui a bucear. Vamos a comer ahora, y luego esta mañana, y nos quedaremos en casa porque hace mucho calor’”, dijo Verena.

    Su madre no pudo identificar a Akram en una foto del lugar del tiroteo, pero dijo que no creía que su hijo pudiera estar involucrado en actividades violentas o extremistas.

    “No tiene armas de fuego. Ni siquiera sale. No se junta con amigos. No bebe, no fuma, no va a lugares peligrosos... va a trabajar, vuelve a casa, hace ejercicio, y eso es todo”, relató. “Cualquiera desearía tener un hijo como el mío... es un buen chico”.

    Akram se desempeñaba como albañil; sin embargo, lo despidieron hace unos dos meses cuando la empresa para la que trabajaba se declaró en quiebra y él buscaba trabajo.

    Imágenes de los dos hombres armados que abrieron fuego contra la multitud en la playa de Bondi, en Sydney. The two gunmen who allegedly opened fire on crowds at Sydney’s Bondi Beach have been identified. Here’s everything we know about them so far.

    Aunque tenía muchos amigos durante sus años de instituto en Cabramatta High School, Verena dijo que no era especialmente sociable. Comentó que no parecía pasar mucho tiempo en línea. Le encantaba pescar, bucear, nadar y hacer ejercicio.

    Akram parecía estar etiquetado en una publicación de 2022 en redes sociales que mostraba que había aprobado sus estudios de Corán en el Instituto Al-Murad, que imparte estudios de árabe y coránico en Heckenberg, también en el oeste de Sydney. La publicación fue eliminada posteriormente.

    Su madre es dueña de casa y cuida de su anciana madre en las cercanías. Akram vivía en la propiedad con sus padres, su hermana menor, de 22 años, y su hermano, de 20. La propiedad de tres habitaciones se compró en 2024. La familia vivía anteriormente en Cabramatta.

    Este lunes por la mañana, la policía allanó una dirección en Campsie, que se cree que es un Airbnb, donde se alojaban padre e hijo. Se desconoce cuánto tiempo llevaban arrendando la propiedad ni cuánto tiempo pensaban quedarse allí, indicó The Age.

    Viaje a Filipinas

    Sajid Akram poseía legalmente seis armas de fuego y pertenecía a un club de tiro recreativo. Naveed ya había llamado la atención de Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) en 2019, debido a sus vínculos con otras personas de interés.

    Pero la ASIO no encontró indicios de que representara una amenaza continua. Se cree que dichas asociaciones estaban relacionadas con simpatizantes del grupo terrorista Estado Islámico, incluido el terrorista convicto Isaac El Matari. Sin embargo, Naveed Akram no fue reevaluado por la ASIO después de 2019 y no figuraba en su lista de vigilancia cuando ocurrieron los tiroteos.

    El primer ministro Anthony Albanese dijo que se trató de un ataque entre padre e hijo, y toda la información indicaba que actuaban solos.

    “No formaban parte de una célula más amplia, es lo que sabemos hasta el momento”, dijo Albanese.

    “Claramente, estaban motivados por esta ideología extremista, y, por supuesto, se darán a conocer más detalles cuando la policía complete su investigación”, añadió.

    Se espera que la Policía Federal Australiana investigue el lugar y el motivo de la visita que Sajid y Naveed realizaron en noviembre a Filipinas .

    La policía ya estaba investigando vínculos con la ideología terrorista del Estado Islámico tras el hallazgo de una bandera negra del grupo terrorista en su auto en Bondi, junto con artefactos explosivos improvisados.

    El Estado Islámico de Asia Oriental (ISEA), una rama del grupo terrorista, ha sido proscrito por el gobierno australiano desde 2017.

    “Si bien no se conocen vínculos entre el ISEA y Australia, sí se han observado vínculos entre australianos y grupos terroristas en Filipinas”, se lee en un documento informativo.

    La policía recuperó cuatro armas en el lugar de los hechos y este lunes incautó dos más de la habitación arrendada por los atacantes en Campsie. Los agentes entraron y salieron de la vivienda durante todo el día, con chalecos antibalas, hasta que pudieron retirar las armas en grandes bolsas de papel para pruebas.

    El ministro del Interior australiano, Tony Burke, declaró el lunes que Sajid “llegó en 1998 con una visa de estudiante, en 2001 se le cambió a una visa de pareja y, tras viajes al extranjero, ha tenido visas de residente de regreso, lo cual ocurrió en tres ocasiones”. Naveed nació en Australia.

    El gobierno australiano no comentó cómo la combinación de un padre con múltiples armas y un hijo que había sido investigado anteriormente por su vínculo con presuntos extremistas islámicos no generó sospechas. Según el diario The Australian, Naveed Akram está siendo investigado por posibles vínculos con el Centro Al Madina Dawah, un notorio centro islámico en el suroeste de Sydney.

    Ley de armas

    Albanese pidió leyes de armas más estrictas, afirmando que las autoridades discutirían la limitación del número de armas que se pueden licenciar y una revisión de las licencias con el tiempo.

    “Las personas pueden radicalizarse con el tiempo. Las licencias no deberían ser perpetuas”, declaró el lunes en una conferencia de prensa.

    En una reunión del Gabinete Nacional de Australia el lunes, las autoridades propusieron medidas más estrictas para el control de armas, incluyendo el fortalecimiento del uso de inteligencia en la concesión de licencias de armas de fuego, la limitación de los tipos de armas legales y la restricción de las licencias a los ciudadanos, según la oficina del primer ministro.

    En Australia se introdujeron estrictos controles de armas tras un tiroteo en 1996 que causó la muerte de 35 personas en la ciudad de Port Arthur, en Tasmania. Australia prohibió la mayoría de las armas automáticas y semiautomáticas, introdujo estrictos requisitos de licencia e implementó un programa de recompra de armas, indicó The Wall Street Journal.

    Se ha atribuido a las leyes de armas más estrictas una reducción significativa en las muertes por armas de fuego.

    Sin embargo, recientemente ha existido la preocupación de que el número de armas de fuego en el país esté aumentando. Según un informe de enero del Australia Institute, un grupo de expertos, hay más de cuatro millones de armas en posesión de civiles australianos, aproximadamente un 25% más que en 1996, antes de la reforma de las leyes de armas de fuego.

    Más sobre:La Tercera PMAustraliaBondiEstado IslámicoSajid AkramNaveed AkramAlbaneseFilipinasArmas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Tuvimos una conversación personal muy importante”: Kast valora reunión con Boric y entrega primera declaración desde La Moneda

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    Claudio Alvarado arribará al comité político: Kast empieza a armar su gabinete ministerial

    FA acoraza a Boric ante la arremetida del Socialismo Democrático por culparlo a él de la derrota

    La reservada cita de Boric con Kast que selló el inicio del traspaso del mando presidencial

    Diputados de oposición piden a Boric emitir una nota de protesta contra Colombia por dichos de Petro sobre elecciones

    Lo más leído

    1.
    Desde Javier Milei a Nayib Bukele: los mandatarios de América Latina que llamaron a Kast para felicitarlo por su triunfo

    Desde Javier Milei a Nayib Bukele: los mandatarios de América Latina que llamaron a Kast para felicitarlo por su triunfo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    “Tuvimos una conversación personal muy importante”: Kast valora reunión con Boric y entrega primera declaración desde La Moneda
    Chile

    “Tuvimos una conversación personal muy importante”: Kast valora reunión con Boric y entrega primera declaración desde La Moneda

    Claudio Alvarado arribará al comité político: Kast empieza a armar su gabinete ministerial

    FA acoraza a Boric ante la arremetida del Socialismo Democrático por culparlo a él de la derrota

    Con gira de Taylor Swift incluida: los números de Live Nation, la nueva dueña del Movistar Arena
    Negocios

    Con gira de Taylor Swift incluida: los números de Live Nation, la nueva dueña del Movistar Arena

    El Ipsa el día después: cómo se ha comportado la bolsa tras las elecciones presidenciales desde 1990

    Los cambios que prometió Kast en el empleo público: Reforma al Estatuto Administrativo y “fin de la impunidad en huelgas ilegales”

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte
    El Deportivo

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    “Declarado hincha”: la UC felicita a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales

    Colo Colo asegura a siete pilares de su plantel femenino para 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    De su genialidad a la tensa historia de su hijo sospechoso: Rob Reiner, el director que redefinió el drama y la comedia
    Cultura y entretención

    De su genialidad a la tensa historia de su hijo sospechoso: Rob Reiner, el director que redefinió el drama y la comedia

    Being Charlie: el filme que profetizó los dramáticos problemas familiares del asesinado cineasta Rob Reiner

    Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner apuntado como principal sospechoso en el asesinato de sus padres

    Los atacantes de Sydney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico
    Mundo

    Los atacantes de Sydney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico

    El Kremlin asegura que Putin “está abierto a una paz seria” y recalca que no aceptará “ningún truco”

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro