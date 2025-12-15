Los atacantes de Sydney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico

Personas lloran a las víctimas del tiroteo en la playa de Bondi, en Sydney, Australia, el 15 de diciembre de 2025. Foto: Xinhua/Ma Ping

Los dos pistoleros implicados en el ataque terrorista del domingo contra una comunidad judía en la playa de Bondi en Sydney, en que murieron 16 personas, eran padre e hijo y les habían dicho a sus familiares que se irían de pesca a la costa sur.

Naveed Akram, de 24 años, fue detenido en el tiroteo y trasladado al hospital, donde permanece bajo custodia policial en estado crítico pero estable. Su padre, Sajid Akram, de 50 años, propietario de una frutería, falleció en el lugar.

Hablando con el diario The Age mientras la policía rodeaba su casa en Bonnyrigg, al oeste de Sydney, Verena, la madre de Akram, dijo que su hijo, un albañil desempleado, habló por última vez con su familia el domingo por la mañana, horas antes del tiroteo que dejó al menos 16 muertos y decenas de heridos.

Sajid Akram and Naveed Akram, a father and son, have been identified as the gunmen who carried out the #BondiBeach terror attack in #Australia. Are they of Pakistani origin? #bondiattack https://t.co/HRuzaGazUH — Firstpost (@firstpost) December 15, 2025

Ella comentó que Akram había ido a Jervis Bay con su padre el fin de semana. “Me llamó (el domingo) y me dijo: ‘Mamá, acabo de ir a nadar. Fui a bucear. Vamos a comer ahora, y luego esta mañana, y nos quedaremos en casa porque hace mucho calor’”, dijo Verena.

Su madre no pudo identificar a Akram en una foto del lugar del tiroteo, pero dijo que no creía que su hijo pudiera estar involucrado en actividades violentas o extremistas.

“No tiene armas de fuego. Ni siquiera sale. No se junta con amigos. No bebe, no fuma, no va a lugares peligrosos... va a trabajar, vuelve a casa, hace ejercicio, y eso es todo”, relató. “Cualquiera desearía tener un hijo como el mío... es un buen chico”.

Akram se desempeñaba como albañil; sin embargo, lo despidieron hace unos dos meses cuando la empresa para la que trabajaba se declaró en quiebra y él buscaba trabajo.

Imágenes de los dos hombres armados que abrieron fuego contra la multitud en la playa de Bondi, en Sydney. The two gunmen who allegedly opened fire on crowds at Sydney’s Bondi Beach have been identified. Here’s everything we know about them so far.

Aunque tenía muchos amigos durante sus años de instituto en Cabramatta High School, Verena dijo que no era especialmente sociable. Comentó que no parecía pasar mucho tiempo en línea. Le encantaba pescar, bucear, nadar y hacer ejercicio.

Akram parecía estar etiquetado en una publicación de 2022 en redes sociales que mostraba que había aprobado sus estudios de Corán en el Instituto Al-Murad, que imparte estudios de árabe y coránico en Heckenberg, también en el oeste de Sydney. La publicación fue eliminada posteriormente.

Su madre es dueña de casa y cuida de su anciana madre en las cercanías. Akram vivía en la propiedad con sus padres, su hermana menor, de 22 años, y su hermano, de 20. La propiedad de tres habitaciones se compró en 2024. La familia vivía anteriormente en Cabramatta.

Australia is reeling from one of its deadliest mass violence incidents in decades after a shooting at Sydney’s Bondi Beach claimed 16 lives. Authorities identified a second shooter as Sajid Akram, father of Naveed Akram, who was named earlier. The two, Pakistani nationals, were… pic.twitter.com/93oaqyVw5Z — The Statesman (@TheStatesmanLtd) December 15, 2025

Este lunes por la mañana, la policía allanó una dirección en Campsie, que se cree que es un Airbnb, donde se alojaban padre e hijo. Se desconoce cuánto tiempo llevaban arrendando la propiedad ni cuánto tiempo pensaban quedarse allí, indicó The Age.

Viaje a Filipinas

Sajid Akram poseía legalmente seis armas de fuego y pertenecía a un club de tiro recreativo. Naveed ya había llamado la atención de Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) en 2019, debido a sus vínculos con otras personas de interés.

Pero la ASIO no encontró indicios de que representara una amenaza continua. Se cree que dichas asociaciones estaban relacionadas con simpatizantes del grupo terrorista Estado Islámico, incluido el terrorista convicto Isaac El Matari. Sin embargo, Naveed Akram no fue reevaluado por la ASIO después de 2019 y no figuraba en su lista de vigilancia cuando ocurrieron los tiroteos.

El primer ministro Anthony Albanese dijo que se trató de un ataque entre padre e hijo, y toda la información indicaba que actuaban solos.

“No formaban parte de una célula más amplia, es lo que sabemos hasta el momento”, dijo Albanese.

"Ahmed is a real-life hero". ❤️



Bondi massacre hero Ahmed Al Ahmed has received a visit from Premier Chris Minns as he recovers in hospital after being shot while disarming one of the terrorists who opened fire on dozens of innocent people at a Jewish celebration.



LATEST:… pic.twitter.com/SqotDtDLN4 — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) December 15, 2025

“Claramente, estaban motivados por esta ideología extremista, y, por supuesto, se darán a conocer más detalles cuando la policía complete su investigación”, añadió.

Se espera que la Policía Federal Australiana investigue el lugar y el motivo de la visita que Sajid y Naveed realizaron en noviembre a Filipinas .

La policía ya estaba investigando vínculos con la ideología terrorista del Estado Islámico tras el hallazgo de una bandera negra del grupo terrorista en su auto en Bondi, junto con artefactos explosivos improvisados.

El Estado Islámico de Asia Oriental (ISEA), una rama del grupo terrorista, ha sido proscrito por el gobierno australiano desde 2017.

“Si bien no se conocen vínculos entre el ISEA y Australia, sí se han observado vínculos entre australianos y grupos terroristas en Filipinas”, se lee en un documento informativo.

La policía recuperó cuatro armas en el lugar de los hechos y este lunes incautó dos más de la habitación arrendada por los atacantes en Campsie. Los agentes entraron y salieron de la vivienda durante todo el día, con chalecos antibalas, hasta que pudieron retirar las armas en grandes bolsas de papel para pruebas.

The Australian Security Intelligence Organization (ASIO) is investigating whether the two gunmen who attacked a celebration for Hanukkah last night at Bondi Beach in Sydney, Naveed Akram, 24, and his father Sajid Akram, 50, had ties to the Islamic State (ISIS), with an IS Flag… pic.twitter.com/FddDSAFuez — OSINTdefender (@sentdefender) December 15, 2025

El ministro del Interior australiano, Tony Burke, declaró el lunes que Sajid “llegó en 1998 con una visa de estudiante, en 2001 se le cambió a una visa de pareja y, tras viajes al extranjero, ha tenido visas de residente de regreso, lo cual ocurrió en tres ocasiones”. Naveed nació en Australia.

El gobierno australiano no comentó cómo la combinación de un padre con múltiples armas y un hijo que había sido investigado anteriormente por su vínculo con presuntos extremistas islámicos no generó sospechas. Según el diario The Australian, Naveed Akram está siendo investigado por posibles vínculos con el Centro Al Madina Dawah, un notorio centro islámico en el suroeste de Sydney.

Ley de armas

Albanese pidió leyes de armas más estrictas, afirmando que las autoridades discutirían la limitación del número de armas que se pueden licenciar y una revisión de las licencias con el tiempo.

“Las personas pueden radicalizarse con el tiempo. Las licencias no deberían ser perpetuas”, declaró el lunes en una conferencia de prensa.

Today I convened National Cabinet to respond to the act of terror and antisemitism in Bondi last night.



We stand with Jewish Australians and we stand against hatred and violence.



Australia is stronger than those who try to divide us and we will come through this together. pic.twitter.com/LjdYO6CRYZ — Anthony Albanese (@AlboMP) December 15, 2025

En una reunión del Gabinete Nacional de Australia el lunes, las autoridades propusieron medidas más estrictas para el control de armas, incluyendo el fortalecimiento del uso de inteligencia en la concesión de licencias de armas de fuego, la limitación de los tipos de armas legales y la restricción de las licencias a los ciudadanos, según la oficina del primer ministro.

En Australia se introdujeron estrictos controles de armas tras un tiroteo en 1996 que causó la muerte de 35 personas en la ciudad de Port Arthur, en Tasmania. Australia prohibió la mayoría de las armas automáticas y semiautomáticas, introdujo estrictos requisitos de licencia e implementó un programa de recompra de armas, indicó The Wall Street Journal.

Se ha atribuido a las leyes de armas más estrictas una reducción significativa en las muertes por armas de fuego.

Sin embargo, recientemente ha existido la preocupación de que el número de armas de fuego en el país esté aumentando. Según un informe de enero del Australia Institute, un grupo de expertos, hay más de cuatro millones de armas en posesión de civiles australianos, aproximadamente un 25% más que en 1996, antes de la reforma de las leyes de armas de fuego.