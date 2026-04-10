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    Los ataques de Irán provocan una caída en la producción de Arabia Saudita de 600.000 barriles diarios

    El Ministerio de Energía saudí detalló que la planta de procesamiento de petróleo de Manifa sufrió una reducción de aproximadamente 300.000 barriles, al igual que la de Jurais. Además, informó que fueron suspendidas operaciones en instalaciones energéticas “vitales” del país.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Planta petrolera. Imagen referencial @MarineInsight.

    Las autoridades de Arabia Saudita informaron este jueves que la capacidad total de producción del reino se ha reducido en 600.000 barriles diarios, debido a los recientes ataques de Irán en represalia a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, a pesar de que este martes Teherán y Washington alcanzaran una tregua.

    Fuentes del Ministerio de Energía saudí, citadas por la agencia de noticias SPA, señalaron que la planta de procesamiento de petróleo de Manifa, dentro de la Provincia Oriental y en la costa este del país, sufrió una reducción de aproximadamente 300.000 barriles diarios de su capacidad de producción tras los ataques sufridos.

    Lo que se produjo, como detallaron, tras una agresión previa contra la planta de procesamiento de petróleo de Jurais, en la Provincia del Este, que también experimentó un desplome similar en el número de barriles diarios.

    Por otra parte, se vio afectada una estación de bombeo del oleoducto Este-Oeste -de 1.200 kilómetros que conecta el campo petrolífero de Abqaiq, en la Provincia Oriental, a través de la península Arábiga hasta Yanbu-, lo que provocó una pérdida aproximada de 700.000 barriles diarios en el volumen bombeado a través de su infraestructura, una de las principales vías de suministro a los mercados mundiales en el último tiempo.

    Esas mismas fuentes además señalaron que fueron suspendidas operaciones en algunas de las instalaciones energéticas “vitales” del país, tras haber sido blanco de “múltiples” ataques. Estas agresiones “recientes” habrían provocado al menos una persona muerta y siete heridos, sin precisar cuándo se produjeron.

    La víctima mortal es un trabajador local que laboraba en el área de seguridad industrial de la Compañía Saudí de Energía, mientras que los lesionados también serían, funcionarios saudíes.Con relación a las zonas energéticas afectadas por la escalada de hostilidades en la región, Arabia Saudí hizo referencia a instalaciones de producción, transporte, petroquímicas, refinería de petróleo y gas, así como al sector eléctrico de Riad -capital del país-, la Provincia Oriental y la ciudad portuaria industrial de Yanbu.

    Las ofensivas también se extendieron a refinerías consideradas por el Reino Saudí como “claves”, como las instalaciones de SATORP en Jubail, la refinería de Ras Tanura, la de SAMREF en Yanbu y la de Riad, lo que generó un impacto directo en las exportaciones de productos refinados a los mercados mundiales.

    A todo ello se suman los incendios registrados en las instalaciones de procesamiento de Juaymah, algo que también afectó negativamente a las exportaciones de gas licuado de petróleo y líquidos de gas natural.

    Conocidas estas pérdidas en la capacidad de bombeo saudí, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait sumó su “condena” y “repudio” en los términos “más enérgicos” ante la “agresión iraní criminal que ha afectado a las instalaciones energéticas” de su país hermano.

    Estas agresiones, señalado la cartera kuwaití en un comunicado, constituyen “un ataque criminal flagrante y una violación escandalosa de todas las normas del Derecho Internacional, así como un peligroso escalamiento que se produce en el contexto de los intensos esfuerzos internacionales por la distensión, la reducción de tensiones y el restablecimiento de la estabilidad en la región”.

    Más sobre:Arabia SauditaPetróleoProducciónIránMinisterio de EnergíaBarrilesKuwait

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