Luis Salamanca, politólogo venezolano: “Guaidó queda sin el piso institucional que necesita”

¿En qué situación política queda Venezuela tras las elecciones legislativas?

Maduro está buscando consolidar el sistema político que viene creando, un sistema neodictatorial. Una dictadura que se da por apropiación del poder institucional democrático. Se apropia del poder a medida que va colonizando el Estado y desarticulando el sistema democrático. Ahora puede legislar para profundizar una sociedad comunal con acuerdos con empresas internacionales de países excomunistas, con China, Turquía o Irán.

¿Cómo observa el rol de la oposición venezolana?

La oposición sufrió una falta de claridad estratégica a la hora de plantearse las elecciones. Porque estas eran las peores elecciones en la historia de Venezuela, que estaban sin condiciones y era lógico que no participarían, pero al mismo tiempo el único terreno en el que pueden confrontar al régimen es desde la política. No pueden hacerlo desde la fuerza militar. Tienen la ventaja diplomática, pero nada más. La posibilidad de una intervención internacional nunca pasó más allá de una amenaza. También está la posibilidad de un estallido social o la vía que abrió la Corte Penal Internacional contra Maduro, pero son procesos más lentos.

El 5 de enero, una dividida oposición perderá la Asamblea Nacional...

No había voluntad política. Henrique Capriles, Juan Guaidó, Leopoldo López, todos quieren el liderazgo y no se dan cuenta que no tienen nada que gobernar. Ahora harán una consulta que después de las elecciones será un golpe emocional para la gente, que no vio bien lo que hizo la Asamblea. No se logra entender la estrategia de la oposición. Desde el día 5, Guaidó se queda sin ese piso institucional que tanto necesita para continuar con su liderazgo.