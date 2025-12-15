Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”
En la ocasión, el mandatario francés también agradeció a Boric por "el trabajo fructífero realizado juntos en los últimos años al servicio de Francia y de Chile”.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitó a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones a la vez que pidió que espera que ambos países continúen trabajando juntos.
A través de una publicación en X, es que el mandatario francés felicitó a Kast apuntando que “Felicitaciones a José Antonio Kast por su elección como Presidente de la República de Chile”.
"Expreso el deseo de que nuestros dos países continúen trabajando juntos para afrontar los grandes desafíos globales y profundizar nuestras relaciones”, añadió.
En la ocasión, Macron también agradeció a Gabriel Boric por “el trabajo fructífero realizado juntos en los últimos años al servicio de Francia y de Chile”.
Los saludos de Macron se suman a los de otras autoridades internacionales como el de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.
