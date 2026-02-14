Macron propone iniciar consultas para convertir a Europa en una “potencia geopolítica” fuerte e independiente

El presidente francés, Emmanuel Macron, propuso este viernes iniciar “consultas entre socios europeos” de cara a un “pensamiento estratégico a largo plazo” que permita a Europa convertirse en una potencia geopolítica más “fuerte” y más independiente.

“Es terrible que no creamos en nosotros mismos. Todos deberían inspirarse en nosotros en lugar de criticarnos constantemente e intentar dividirnos” , expresado Macron durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde llamó a construir “una Europa más fuerte”.

El mandatario afirmó que la región ha sido criticada por ser una “construcción envejecida, lenta y fragmentada”, con “una economía sobrerregulada y apática que rechaza la innovación”, y por ser “un continente represivo donde la expresión no es libre”.

En este sentido, el presidente galo subrayó que si Europa quiere estar en una posición “de fuerza”, debe “desarrollar activamente” sus capacidades en materia de defensa, incluyendo los “ataques de precisión”, en medio de las negociaciones con Rusia para lograr un acuerdo de paz en Ucrania.

En este aspecto, reiteró que “no habrá paz sin los europeos” y que, en caso de que se alcance un acuerdo para cesar las hostilidades, “Europa deberá definir las reglas de coexistencia con Rusia”.

“Tenemos que ser nosotros quienes negociemos esta nueva arquitectura de seguridad para Europa el día después porque nuestra geografía no cambiará” , señaló.

El jefe de Estado francés además instó a “restablecer un canal de comunicación transparente con Rusia”. “Los rusos tendrán que reconocer la enormidad de los crímenes cometidos en su nombre, la inutilidad de los pretextos y las devastadoras consecuencias a largo plazo para su país, pero hasta que llegue ese momento, no bajaremos la guardia”, argumentó.

Con estas palabras, el mandatario hizo frente a las críticas vertidas por Estados Unidos en su doctrina de política exterior, donde alude a la “falta de autoestima” de Europa y al supuesto “borrado” que ahora mismo afecta a la “civilización europea”.

La opinión del canciller alemán

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, instó a Europa a liberarse de su dependencia a EE.UU. y “establecer una nueva asociación transatlántica” en la que haya “un pilar europeo sólido y autosostenible” que mire por su propio interés.

“No me cabe duda: preservaremos nuestros intereses y nuestros valores en este mundo, al menos si confiamos resuelta, colectiva y confiadamente en nuestra propia fuerza” , afirmó Merz, añadiendo que, pese a ello, no le convencen los llamados a que Europa descarte a Washington como socio.

En línea con lo expresado por Macron, el canciller resaltó que “unir y fortalecer Europa” es el principal objetivo. “Las normas europeas no deben encadenarnos de forma que paralicen y obstaculicen nuestra competitividad. Deben potenciar nuestras fortalezas”, apuntó.

La reunión entre Macron, Merz y Starmer

En las encuentros paralelos a la conferencia, el primer ministro británico, Keir Starmer, se reunió con Macron y con Merz. Los tres líderes reafirmaron su compromiso de seguir trabajando juntos para mejorar la defensa y seguridad colectivas