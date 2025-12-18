Maduro asegura que un gobierno impuesto en Venezuela “no duraría ni 47 horas”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que un gobierno impuesto en su país “no duraría ni 47 horas”, al acusar a Estados Unidos de maniobrar para hacer de Caracas una “colonia”.

Esto un día después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, declarara a su administración como una “organización terrorista” y ordenara un “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, además de exigir la devolución de un crudo que, afirma, le pertenece.

“La verdad ha sido desvelada. Se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas, que llegue a entregarle la Constitución, la soberanía y toda la riqueza y se convierta Venezuela en una colonia", señaló Maduro en un acto retransmitido por la cadena estatal VTV.

En este, además afirmó que “sencillamente eso no va a pasar nunca” y denunció la “pretensión guerrerista y colonialista” y la “inmensidad de las agresiones” de Washington.

El mandatario hizo también un pedido a los militares colombianos para lograr una unión perfecta ante “todo el mal que nos trata de hacer el imperio estadounidense hoy”.

“Los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de (Simón) Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida”, manifestó.

“Hay una máxima de los imperios durante siglos (que) es divide y vencerás, y cuánto han hecho por dividirnos a Colombia de Venezuela, todos los días. Y la mayor garantía que tenemos de paz, estabilidad, respeto en el mundo, es la unión”, añadió el líder chavista.

Para luego agregar que: “Por eso mi llamado hoy con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que conozco muy bien”.

El llamado de Maduro llegó poco después de que abordara con el secretario general de la ONU, António Guterres, la escalada de tensiones entre Washington y Caracas en una llamada telefónica en la que ha denunciado el “asedio” contra su país, después del bloqueo estadounidense a toda su flota petrolera.

Además, durante este miércoles, el gobierno venezolano solicitó con carácter de urgente la convocatoria de una reunión por parte del Consejo de Seguridad de la misma organización, para discutir las “medidas necesarias” ante lo que calificó como una “agresión abierta y criminal” del país norteamericano.