    Mundo

    Reanudan la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines a 11 años de su desaparición

    Las autoridades indicaron que la operación podría alargarse durante unos 55 días y que se centrará en áreas donde podría encontrarse parte del fuselaje de la aeronave.

    Claudio Portilla
    MH370

    El Gobierno de Malasia ha anunciado este miércoles que reanudará en aguas del océano Índico la búsqueda de los restos del vuelo MH370 de la aerolínea Malaysia Airlines, desaparecido hace ya casi once años y medio con 239 personas a bordo.

    La medida ha sido adoptada después de llegar a un acuerdo con la empresa de exploración Ocean Infinity, responsable de la última y fallida operación de búsqueda que terminó en 2018.

    El Ministerio de Transportes ha indicado en un comunicado que la operación podría alargarse durante unos 55 días y que se centrará en áreas donde podría encontrarse parte del fuselaje de la aeronave, en una zona de 15.000 kilómetros cuadrados establecida a partir de los últimos análisis de los datos recabados hasta el momento.

    El informe final sobre el vuelo MH370, desaparecido cuando realizaba el trayecto de Pekín a Kuala Lumpur, puso de manifiesto que se manipularon los controles deliberadamente para que el avión se saliera de su ruta, si bien no apunta a los posibles responsables de estos actos.

    Los investigadores no llegaron nunca a una conclusión sobre lo que sucedió en la aeronave cuando perdió el contacto con los sistemas de control de tráfico aéreo y desapareció, convirtiéndose en uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia reciente de la aviación.

